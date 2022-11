L’attraction toxique domine Nikkita Lyons, Katana Chance et Kayden Carter

Le dernier opus de WWE NXT comportait une carte de match à succès qui avait des rencontres à indice d’octane élevé. Le NXT de mardi soir a opposé Roxanne Perez à Indi Hartwell. Les fans ont également apprécié le choc alléchant de Toxic Attraction contre le trio impitoyable de Nikkita Lyons, Katana Chance et Kayden Carter.

Il y avait aussi beaucoup de drames impliquant NXT Iron Survivor Challenge. Shawn Michaels a consulté X-Pac, Road Dogg, Alundra Blayze et Molly Holly pour savoir qui seraient les quatre meilleurs hommes et femmes pour le défi mortel. L’émission d’hier soir a également commencé la préparation de NXT Deadline, le dernier événement en direct premium de la WWE de 2022.

Voici tous les faits saillants de toute l’action d’un épisode à succès de WWE NXT 2.0.

Roxanne Perez contre Indi Hartwell

Le combat entre Roxanne Perez et Indi Hartwell était assez sauvage. Hartwell a essayé de dominer par sa force brute. Mais Perez était tout simplement trop bonne pour Hartwell et elle a terminé le match avec Pop Rox.

Dijak contre Dante Chen

C’était un combat qui n’était pas pour les timides. Dijak s’est brutalement déchargé sur Dante Chen dès le début du match. Telle était sa domination que Dijak a éliminé Chen et a remporté la victoire via Feast Your Eyes.

Grayson Waller contre Duke Hudson (avec Chase U)

Andre Chase et Thea Hail ont distrait Duke Hudson du ring tout au long du match. Cela s’est avéré être un facteur majeur dans le match alors que Grayson Waller a battu un Hudson distrait et a enregistré une victoire impressionnante.

Fallon Henley contre Kiana James

Fallon Henley s’est battu vaillamment contre Kiana James malgré le fait qu’elle était handicapée avec un bras blessé. James a réussi à se défendre au milieu d’un barrage d’attaques de Henley. James a fait preuve d’une formidable force mentale et a finalement renversé Henley dans le tendeur. Elle a ensuite exécuté le dévastateur 401K pour gagner.

Axiom contre Javier Bernal

Axiom était le grand favori de ce match et personne n’a soutenu Javier Bernal pour gagner. Mais Bernal en a quand même fait un match avant que le super-héros ne termine le combat avec le nombre d’or.

JD McDonagh contre Julius Creed (avec Brutus Creed)

Ce fut un match brutal qui a vu JD McDonagh tenter de blesser gravement Julius Creed. McDonagh a même attaqué Creed avec une chaise en acier. Cependant, Sanga est venu à la rescousse de The Creed Brother. Sanga a poussé Creed hors de danger. Cela a conduit Julius Creed à gagner par disqualification.

Von Wagner (avec M. Stone) contre Malik Blade

Malik Blade a essayé dur mais il n’était pas à la hauteur de Von Wagner dans ce combat. Wagner a terminé le match de manière impressionnante via un F5 inversé.

Attraction toxique contre Nikkita Lyons, Katana Chance et Kayden Carter

Ce fut peut-être le match le plus décevant de la soirée. Les fans avaient espéré que le combat comporterait un concours de va-et-vient passionnant. Cependant, ce n’était pas le cas. Dans le match, Zoey Stark a brutalement blessé le genou droit de Nikkita Lyons. Toxic Attraction a profité de sa blessure et l’a frappée avec une combinaison Hit-Low dévastatrice pour remporter une victoire facile.

