Latto répertorie ses sous-vêtements sur Ebay pour applaudir à Style Troll – Hollywood Life

Crédit d’image : Kristin Callahan/Everett Collection

Latte emmène sa “Big Energy” sur eBay. La rappeuse de 24 ans a transformé une insulte à propos de ses sous-vêtements en un concert parallèle potentiellement lucratif après avoir mis en vente une paire de ses sous-vêtements imprimés guépard usagés sur eBay, et l’offre a atteint 95 650 $ avant d’être retirée par le site. Le buzz a commencé lorsqu’un troll sur Internet l’a critiquée pour avoir apparemment porté deux fois la même paire de sous-vêtements. Vous avez bien lu. Twitter L’utilisateur @extraathique a partagé des images récentes du natif de l’Ohio dans deux tenues distinctes avec la même culotte à imprimé guépard qui dépasse en haut et l’a sous-titrée : « Vous ne pouvez pas vous permettre une nouvelle culotte ? Le tweet est visible ici.

Latto nous donne un aperçu de son tiroir à culotte via IG Stories 🐆🩲 pic.twitter.com/Jv0RHozaLI – Le destin de Latto 🎀 (@LattosDestiny) 30 janvier 2023

Le tweet est devenu viral, surtout après la réponse de Latto. “Oh non, c’est la police de la culotte,” elle a écrit aux côtés du jab le 29 janvier. Elle ne s’est pas arrêtée là, cependant. Latto a sauté sur son histoire Instagram pour donner aux fans un aperçu de son tiroir de sous-vêtements à la suite de la « divergence de culotte », elle l’a appelé. La vidéo est visible ci-dessus.

Après avoir salué ses partisans, elle a dirigé la caméra vers un tiroir de commode qui était rempli de cinq paires propres de la même culotte à imprimé guépard qui a commencé le drame, ainsi que de plusieurs autres. Latto a révélé qu’ils coûtaient 5 $ chez Target. Elle a également affirmé posséder “un tiroir séparé pour tout ce qui concerne Savage X Fenty par Rihanna. “Peut-être un autre jour”, a-t-elle terminé la vidéo, taquinant les fans qu’ils pourraient voir cette section spécifique de ses sous-vêtements ensuite.

Latto via IG Stories 😭😭 “Je vais en porter une paire aujourd’hui et la revendre demain” pic.twitter.com/D9xSygMkFH – Le destin de Latto 🎀 (@LattosDestiny) 30 janvier 2023

Latto a de nouveau diverti le sujet lorsqu’elle a partagé une image des cinq sous-vêtements à imprimé guépard sur son histoire et a affirmé qu’elle “porterait une paire aujourd’hui et la vendrait demain”, comme le montre l’image ci-dessus. Elle n’a pas déçu. Le lendemain, la hitmaker “I Just Called” a partagé un lien vers sa liste, qui montrait une liste de 99 cents offrant la livraison gratuite. « Vente aux enchères en direct sur eBay puisque je ne peux pas les porter deux fois », a-t-elle légendé le tweeter avec un emoji qui pleure.

Cependant, avant que quelqu’un ne puisse mettre la main sur la paire de sous-vêtements usagés de près de 100 000 $, eBay a retiré l’annonce le mardi 31 janvier pour avoir enfreint les conditions d’utilisation du site, qui interdisent la vente de sous-vêtements et de chaussettes usagés. Bien que la rappeuse virale n’ait pas directement abordé sa liste résiliée, elle a plaisanté sur l’épreuve sur son histoire Instagram en partageant un mème d’une petite fille assise sur les genoux de son père et en demandant pourquoi sa mère ne vit plus avec eux. “PARCE QUE J’AI DÉPENSÉ 95 650 $ POUR ACHETER DES CULOTTES LATTOS”, lit-on dans sa réponse. Le fils du père, qui jouait par terre, l’a qualifié de «légende» pour cela. Latto a également changé sa photo de profil en une image de la célèbre culotte avec des yeux et des lèvres emoji dessus.

Bien que son entreprise commerciale ait été fermée, les fans sont maintenant se rallier pour que Latto s’associe à Target pour collaborer sur des créations de sous-vêtements. Les fans devront attendre et voir si l’idée se concrétise !

