Post-plastique déchiré Le dernier single de Latto présente une autre raptresse dans une vidéo twerktastic remplie de camées.

Vendredi, la rappeuse nominée aux Grammy Awards a sorti la vidéo de son morceau « Put It On Da Floor Again » avec Cardi B.

Après avoir teasé la fonctionnalité en arrachant littéralement Belcalis du plastique dans une vidéo Instagram…

Latto a publié le visuel qui la présente avec Cardi dans une bijouterie, lors d’une fête à la maison, aux côtés du mari de Cardi, Offset, et avec la star du basket-ball féminin LSU, Angel Reese.

« J’ai joué si fort que j’aurais pu être à LSU », rappe Cardi à propos d’Angel.

Sur la piste, Cardi fait également référence à Britney Spears et à son dernier morceau de, intéressantdes vidéos internes qu’elle dépose sur IG.

« Je danse sexy dans la maison, je me sens comme Britney Spears », rappe Cardi tout en portant une combinaison noire découpée portant l’inscription « Je me sens comme Britney Spears » en texte vert.

Quant à Latto, elle livre ses rimes et twerks terriblement dans la vidéo…

et avant la sortie, elle a célébré avec les Whipshots de Cardi B, un gâteau personnalisé et WingStop.

La version originale du remix « Put It On Da Floor » de Latto, produit par Go Grizzly (Future), Squat & Pooh Beatz (Jack Harlow), a recueilli plus de 15 millions de flux dans le monde sur toutes les plateformes et a amassé plus de 250 000 créations vidéo TikTok et compte.

Regardez « Put It On Da Floor Again » avec Cardi B via RCA Records ci-dessous.