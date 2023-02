Latto Inks a prétendu le nom du gouvernement de l’amant 21 Savage sur le cou

Big Latto a tatoué le nom de 21 Savage derrière son oreille “pour laisser [him] sachez que c’est réel.

La rappeuse “Big Energy” fait la une des journaux car elle a peut-être involontairement rendu publique sa prétendue relation secrète. Une photo a fait le tour d’un styliste coupant les cheveux de Latto qui a révélé un tatouage à l’encre rouge du nom du gouvernement de 21, Shéyaa derrière son oreille. Le nom complet du rappeur né à Londres est Shéyaa Bin Abraham-Joseph.

Des rumeurs circulent depuis 2020 selon lesquelles les deux puissances du hip-hop étaient liées de manière romantique, mais les deux parties ont nié les soupçons du public. L’année suivante, le rappeur loc’d s’est rendu sur son Instagram et a publié une photo de Latto assis sur un canapé tenant un petit chien avec la légende “Pas de maquillage”.

21 supprimé le message peu de temps après.

Le mois dernier, le rappeur “Rich Flex” a indirectement nié avoir une petite amie célèbre alors qu’il participait à une discussion sur l’application de réseautage social, Clubhouse. Quant à Latto, elle a admis qu’elle était en couple avec un homme qui “paye toutes ses factures” mais ne révélera pas exactement qui est l’homme mystérieux. Elle a récemment partagé avec Hot 107.9 d’ATL station de radio pourquoi elle a fait vœu de secret relationnel.

Elle a avoué: “Cela va sembler tellement cliché, mais c’est la vérité. Tout dans ma vie doit être trié sur les réseaux sociaux ». «Je dois entendre les deux cents et les opinions de tout le monde sur quelque chose qui n’a rien à voir avec eux. Je suis dans une vraie relation, pas comme les cascades de relations publiques, donc je veux juste la protéger. C’est tout.”

Le couple présumé fait apparemment des mouvements furtifs car aucune photo n’a jamais été prise des deux ensemble, sauf lors de la promotion de leurs chansons “Pull Up” et “Wheelie”.

En mars 2022, Latto a déclaré Apple Music 1 Nadeska comment elle et le chef du Slaughter Gang se sont connectés musicalement.

“[21 Savage] est l’un des artistes masculins d’Atlanta qui le dirige, et puis je suis la femme qui le dirige, haut la main. Elle a ajouté: «Je pense que c’est juste cette chimie d’Atlanta. J’ai ouvert depuis 21 ans dans la journée. J’avais probablement 15, 16 ans ou quelque chose comme ça.

Il y a eu des réactions mitigées de la Twitterverse.

“Je sais Latte c’est tellement triste que vous ayez vu ça tatouage J’en aurais mal au ventre », a écrit l’un d’eux.

Un utilisateur était pour le moins un grand jaloux.

Un autre utilisateur a félicité les deux pour avoir gardé leur relation présumée secrète pendant si longtemps.

“Je dois le donner à Latte et 21 bien qu’il n’y ait pas eu une seule photo d’eux ensemble qui confirme qu’ils sortent ensemble en plus des trucs de travail ce tatouage définitivement la seule preuve dont tout le monde avait besoin pour le confirmer »

Le Jeu de rap Le gagnant a récemment publié un remix de “Smoking On My Ex Pack” de SZA, ce qui a suscité des rumeurs de rupture sur la romance non encore confirmée. Si les deux ont décidé d’arrêter, il y a des choses plus brillantes à venir pour la bombe blonde car elle pourrait remporter ce soir des Grammy Awards pour la meilleure performance de rap mélodique pour “Big Energy (Live)” et le meilleur nouvel artiste. Elle a récemment célébré cela lors d’un événement exclusif.

La “Freaky Girl” recevra également le Billboard Women in Music Powerhouse Award le mois prochain.

Que pensez-vous du nouveau tatouage de Latto ? Souhaitez-vous jamais faire tatouer le nom de votre homme?