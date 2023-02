Latto, Ice Spice et bien d’autres brillent au Best New Artist Bash de Spotify

Comment peuvent-ils perdre alors qu’ils sont déjà choisis ?

La nouvelle vague de stars de la musique était de sortie lors de la soirée Best New Artist de Spotify qui a fait ressortir Mario, Latte, Anita, Glace Épice, Anderson Paak, Wiz Khalifa, Coco Jones, Muni long, Tobe Nwigwé, Foggieraw, Shenseea, Tinashe, Doechii, Kitty Ca$h, Chikaet beaucoup plus.

Parmi les autres invités notables, citons l’hôte des Grammys de cette année Trevor Noé, Colline de Jemele, Jared Leto, Baz Luhrmannet plus.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Pour la première fois depuis 2020, le géant du streaming a organisé son événement buzzy qui célèbre les artistes nominés dans la catégorie Meilleur nouvel artiste des Grammys.

Les participants ont eu droit aux performances des 10 nominés qui, si vous ne le saviez pas, sont Anitta, Latto, Domi & JD Beck, Måneskin, Molly TuttleMuni Long, Omar Apollon, Samara JoieTobe Nwigwe, et Jambe mouillée.

Latto a livré une performance exceptionnelle de ses tubes, notamment “Big Energy (Remix)” (nominé pour la meilleure performance de rap mélodique) et “It’s Givin”.

Cela survient quelques jours seulement après qu’elle se soit retrouvée dans un petit pantyfuffle avec des trolls assoiffés l’accusant de porter la même paire de culottes à imprimé guépard de Targét à plusieurs reprises.

Naturellement, le rappeur de “Big Energy” a applaudi en citant un tweet “oh non, c’est la police de la culotte” avant de faire une vidéo montrant ses multiples paires de la même culotte à imprimé guépard.

Un jour plus tard, Latto a publié une capture d’écran de sa publication eBay sur Twitter avec la légende “Enchères en direct sur eBay puisque je ne peux pas les porter deux fois *cry face emoji*” et a annoncé qu’elle allait en balancer une paire avant de les vendre.

En quelques minutes, l’enchère a explosé sur les réseaux sociaux et a presque atteint 100 000 $ avant d’être retirée par eBay pour avoir enfreint ses directives.