Latto explique à Cosmo pourquoi elle garde son homme privé

Notre fille Latto vraiment Mettez-le sur le sol avec cette nouvelle révélatrice Cosmopolite histoire de couverture.

Non seulement elle se met complètement nue dans le cadre de la séance photo (et du massage qu’elle reçoit pendant l’interview), mais elle s’ouvre également sur sa vie amoureuse très privée, ses expériences avec la chirurgie plastique ainsi que des détails très personnels sur sa famille et le des choses qu’elle pense que le public se trompe à son sujet.

Nous allons nous concentrer sur les citations sur sa relation puisque c’est ce qui vous intéresse le plus ici. Découvrez quelques extraits de Cosmos dessous:

Vous parlez d’avoir un petit ami3 mais vous ne dévoilez pas qui il est. Comment venir?

Si quelque chose est spécial pour moi, je vais le garder près de moi parce que tout le reste doit être au centre de ma vie.

Est-ce qu’il se rend parfois à un spectacle pour vous surprendre ou fait ce genre de choses ?

Oui, c’est certainement arrivé avant, mais ce n’est pas une chose cohérente. Je pense que nous trouvons la beauté dans la séparation parfois parce que cela nous fait manquer l’un à l’autre.

Bien sûr, mais avez-vous déjà souhaité regarder le public et qu’il était là en train de se balancer?

J’y pense, mais ma vie privée est plus importante. Je ne peux pas laisser les gens mettre deux et deux ensemble. C’est la relation la plus longue que j’ai jamais eue.

Êtes-vous du genre jaloux ?

Tu sais quoi, je suis fou, mais je ne suis pas si fou que ça. Je lui laisse son temps et il me laisse le mien. Nous nous faisons confiance. Quand il est à la maison, comme maintenant, il joue probablement avec ses amis. Je l’ai laissé faire. Nous avons construit cette confiance, et je pense que les gens seront probablement pris au dépourvu ou choqués par qui je suis dans une relation par rapport à ma personnalité publique.

Comment?

Parce que les gens pensent que je suis si dur parce que je suis super confiant et dominant. Dans cette relation au moins, je suis beaucoup plus à l’aise de prendre le siège du passager et de le laisser diriger parce qu’il me laisse être moi-même – et je peux toujours être mon moi alpha. Mais je le respecte en tant qu’homme pour jouer le rôle de l’homme. Et je suis vraiment dans mon époque de fille douce.

Je peux voir sur votre page Instagram que vous aimez cuisiner pour lui.

Il aime quand je fais de la nourriture. Ils essaient de craquer sur moi en ligne et il est mort de rire comme: « Quelle nourriture n’est pas bonne? » Cet homme nettoie l’os.