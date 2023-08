L’attitude passe-partout devient plus verte avec le Jeep Rubicon 4xe – Shaw Local

Le brain trust de Jeep est en train de faire ce que tous les constructeurs automobiles de la planète doivent comprendre – comment passer d’une essence exclusive à une forme de véhicules électriques. Bien sûr, la boule de courbe ajoutée pour la marque emblématique tout-terrain maintient sa capacité lorsque le véhicule quitte la chaussée.

Alors que les modèles Jeep tout électriques sont attendus l’année prochaine, plusieurs variantes hybrides rechargeables sont étiquetées 4xe. Mon récent essai routier du Wrangler Rubicon 4xe 2023 m’a ouvert les yeux sur les énormes progrès réalisés par Jeep dans l’introduction de l’énergie électrique dans certains de ses véhicules les plus populaires.

Promesse hybride

Pour ceux qui pourraient être un peu nerveux à l’idée de passer au tout électrique (l’anxiété liée à l’autonomie est le plus grand facteur de dissuasion pour attirer les acheteurs vers les véhicules électriques), la technologie hybride offerte sur le Jeep Rubicon 4xe vous donne la tranquillité d’esprit en sachant que vous avez le propre, sans émission silencieux de l’électricité, mais aussi la capacité à essence en tant que sauvegarde.

Le Jeep Rubicon 4xe que j’ai testé était évalué à 21 miles sur batterie seule. Cela ne va pas gagner de compétitions de gamme EV, mais c’est quelque chose si vous passez beaucoup de temps à tirer en ville dans votre Jeep. Aucun arrêt d’essence n’est aussi agréable dans ce 4xe que dans n’importe quelle Tesla.

Look Jeep

Le Jeep Rubicon 4xe ressemble à un Rubicon à essence normal, à l’exception des accents bleu néon distincts sur le capot, le crochet de remorquage arrière et les crochets de remorquage avant. Ajoutant à la distinction, mon testeur présentait une teinte transparente appelée Earl (introduite pour la première fois sur le concept Jeep Gladiator Farout), une teinte grise audacieuse composée de subtiles notes d’aigue-marine. La couleur semble bizarre, mais la couleur Earl a reçu beaucoup de compliments la semaine où je l’ai eue.

Mon testeur comprenait également le groupe X Preferred qui comprenait des sièges en cuir Nappa, des sièges électriques réglables en 12 directions, des sièges et un volant chauffants, un système audio haut de gamme Alpine, un démarrage à distance, des pare-chocs arrière et avant en acier et une caméra tout-terrain.

Le pneu de secours pleine grandeur monté sur le hayon arrière, le treuil monté sur le pare-chocs avant et les énormes élargisseurs d’ailes enveloppant l’énorme caoutchouc tout-terrain donnaient au Rubicon 4xe l’apparence d’une Jeep emblématique. C’est un super look et les passionnés de Jeep peuvent embrasser le 4xe comme ressemblant à n’importe quel autre Rubicon précédent.

Puissance hybride

La batterie de 17 kWh peut être chargée en environ 2,5 heures sur une connexion de niveau 2. Il y a trois boutons pratiques à gauche du volant qui permettent de basculer entre les principaux modes de conduite. Le réglage hybride est la valeur par défaut du 4xe, qui décide automatiquement de la quantité de gaz et de puissance EV mélangée pour vous faire bouger ; le réglage électrique verrouille le Rubicon uniquement sur batterie ; et E-Save vous permet de rouler uniquement à l’essence, en réservant la charge de la batterie pour plus tard.

Le système hybride rechargeable de Jeep est composé d’un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres accouplé au premier (des deux) moteurs électriques qui alimentent la route et servent de générateur pour charger la batterie du moteur à essence .

Le deuxième moteur électrique est accouplé à la transmission à 8 rapports. Il est responsable à la fois de la puissance et du freinage régénératif du Wrangler 4xe. Le 4xe développe 375 chevaux et 470 lb-pi de couple, ce qui en fait l’un des Wranglers les plus puissants disponibles. Que vous soyez en mode hybride, électrique ou E-Save, vous bénéficiez toujours de toute la flexibilité des 4 roues motrices.

Dans l’ensemble, j’ai senti que le 4xe a fait un excellent travail en mélangeant l’essence et la puissance EV. Il n’y a vraiment pas beaucoup de préparation, mais les propriétaires de Jeep ne sont vraiment pas à l’écoute de ces choses autant qu’ils veulent avoir la capacité de traverser des sentiers et des conditions météorologiques moche. Le couple sur le 4xe est formidable.

Cabine familière

Assis dans les riches sièges en cuir Nappa, vous êtes à l’aise dans les rangées avant et arrière. Les amateurs de Jeep reconnaîtront la cabine comme une autre Jeep, rien de trop différent pour le 4xe. Une constante est le bruit de la route dans l’habitacle, c’est fort, mais c’est dû en partie aux gros pneus. Cliquez dessus pour tous les EV et les choses sont définitivement un peu plus silencieuses.

Il y a un grand écran tactile de 8,4 pouces dans la console centrale qui exécute Uconnect 5 et comporte de grands boutons tactiles et des boutons pour la climatisation. L’infodivertissement est un peu maladroit mais intuitif et facile à utiliser. Mon testeur comportait Android Auto et Apple CarPlay avec des ports USB-A et USB-C à plusieurs endroits.

Il existe un levier de vitesses standard pour la boîte automatique à 8 vitesses standard, ainsi qu’un deuxième levier de vitesses pour basculer entre les modes de conduite 2H, 4H Auto, 4H à temps partiel, N et 4L. Dans des conditions de neige régulières, vous voudrez probablement vous en tenir à 4H Auto, ce qui laisse le Wrangler décider quand engager les quatre roues motrices en fonction des conditions de la route.

La garniture Rubicon reçoit un panneau rouge de commandes supplémentaires dans la console centrale pour gérer les différentiels de verrouillage avant et arrière et la barre stabilisatrice. Il existe également quatre boutons auxiliaires, qui peuvent être connectés à des accessoires tels que des barres lumineuses.

Conclusion

Le Wrangler 4xe commence à 54 735 $ (plus 1 795 $ de destination), la garniture Rubicon que vous voyez ici démarre à 60 980 $, mon testeur a ajouté la peinture extérieure Earl à couche transparente à 595 $, un Power Top à 3 295 $, un treuil à 1 995 $ et le Rubicon X Preferred Package à 8 500 $ pour porter le total final à 76 935 $.

Les Jeeps ont toujours été fières de leur manque de raffinement dans la cabine et de la maniabilité globale au jour le jour, mais je suis ici pour vous dire que l’électrification rend l’expérience bien meilleure.

• John Stein est un journaliste indépendant basé à Chicago. Il a plus de 25 ans d’expérience dans la conduite, les essais et la rédaction sur l’industrie automobile, ses dernières innovations et les véhicules.