L’attitude « ne jamais mourir » de Merab Dvalishvili surpasse Sean O’Malley

Alexander Volkanovski pense que la seule façon pour Merab Dvalishvili de perdre contre le champion poids coq de l’UFC Sean O’Malley est de se faire prendre.

Dvalishvili (17-4 MMA, 10-2 UFC) défie O’Malley (18-1 MMA, 10-1 UFC) lors de l’UFC 306 de samedi (pay-per-view, ESPNews, ESPN+) événement principal au Sphere à Las Vegas.

Volkanovski pense que le rythme implacable et la durabilité de Dvalishvili l’aideront à surmonter la précision et la puissance d’O’Malley.

« Est-ce qu’il (Dvalishvili) va être exposé aux coups ? Oui, je le crois », a déclaré Volkanovski sur son compte Twitter. Chaîne YouTube« Je pense que l’œil de Sean O’Malley est incroyable. Ses mouvements vont rendre les choses un peu difficiles, mais sa pression incessante sur les takedowns, ou sa pression sur les takedowns, je pense qu’il finira par y arriver à moins qu’il ne soit mis KO.

« Peu importe la qualité de ton jeu de jambes, tu ne pourras pas éloigner Merab de toi à moins d’éteindre ses lumières. C’est la seule façon de ne pas te faire abattre. »

Volkanovski se reconnaît un peu dans Dvalishvili. Volkanovski vient de perdre par KO contre Ilia Topuria à l’UFC 298, mais il ne se voit jamais dans une situation où il serait surclassé tout au long d’un combat. Il a remporté le round 1 contre Topuria sur les trois cartes de pointage des juges avant de se faire prendre au round 2.

« C’est toujours difficile pour moi de parier contre des gars comme Merab », a déclaré Volkanovski. « Je crois qu’il est comme moi et comme beaucoup de combattants qui ne cèdent jamais, qui n’abandonnent jamais, qui sont constamment là et qui se battent, et c’est tout simplement trop pour les gens.

« Je ne vois pas comment un adversaire comme Merab pourrait perdre, c’est par KO, et c’est comme ça que je me suis toujours vu. Il est difficile de parier contre des gars comme Merab, mais Sean O’Malley a un très bon œil. Je pense que je vais devoir parier sur Merab. »

