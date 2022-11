L’attitude mi-parti, mi-parti face à la Coupe du monde expose les contradictions de la diplomatie internationale | Nouvelles du Royaume-Uni

L’organisation de la Coupe du monde de cette année a provoqué une flambée de signaux de vertu dans les pays occidentaux – malgré l’envoi d’équipes pour participer à la compétition qui commence ce week-end.

Le Pays de Galles s’est qualifié pour la première fois en 60 ans, donc contrairement à Keir Starmer d’Angleterre qui reste à l’écart pour protester, le leader travailliste du pays, Mark Drakeford, sera présent.

N’ayez pas peur cependant, Drakeford ne se contente pas de faire une fête nationaliste; comme l’a expliqué son porte-parole : “Mark profitera de son statut officiel pour mettre en lumière des questions cruciales en matière de droits de l’homme et travailler avec d’autres pour promouvoir les valeurs d’inclusivité et de respect des droits de l’homme et des travailleurs.”

Mark Drakeford est loin d’être la seule voix qui s’élève en signe de protestation.

L’équipe d’Angleterre sera porter des brassards arc-en-ciel en faveur des droits des homosexuels et, ignorant les conseils de la FIFA, ont rencontré et accueilli les travailleurs migrants comme leur premier engagement à leur arrivée sur leur terrain d’entraînement.

L’attitude mi-parti, mi-parti d’être au Qatar expose bon nombre des contradictions – voire de l’hypocrisie – qui entourent la diplomatie internationale, dont le sport international – de grande valeur et de grande visibilité – est devenu un complément inévitable.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles le petit État arabe du golfe riche en énergie est attaqué après avoir dépensé environ 200 milliards de dollars pour accueillir la coupe. Le pays n’est pas une démocratie. L’ancien protectorat britannique est une monarchie quasi absolue dirigée par la famille al Thani.

Qatar ne conteste pas qu’environ 6 500 travailleurs migrants d’Asie du Sud sont morts au cours de la construction des stades et d’autres installations pour le tournoi. L’homosexualité est contraire à la loi. L’alcool n’est autorisé aux étrangers que sous des contrôles stricts. Le bilan du Qatar en matière de droits humains a fait l’objet de critiques internationales sur des questions telles que la liberté d’expression, les châtiments corporels et la peine capitale et les droits des travailleurs.

Même certains membres de la FIFA, l’instance dirigeante mondiale du football, qui a attribué le tournoi au Qatar, ont des doutes.

Image:

Le Qatar a changé d’avis sur la bière dans les stades, à seulement 48 heures du début de l’événement



Sepp Blatter a fait cette annonce lors de la nuit époustouflante de décembre 2010 lorsque les prix ont été remis, de manière mystifiante et prématurée, à ce qui semblait être les deux candidats les moins appropriés : Russie 2018 et Qatar 2022.

Blatter, qui est suspendu du football jusqu’en 2027 en raison d’allégations de corruption, dit maintenant qu’il a favorisé les États-Unis et qu’il était personnellement contre le Qatar car c’est “trop ​​petit”. La FIFA a ensuite modifié le système.

La Coupe du monde 2026 a été attribuée à l’option la plus sûre de l’Amérique du Nord – États-Unis, Canada et Mexique – en utilisant les stades existants.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:43

Les fans gays “peuvent se tenir la main” selon le chef de la Coupe du monde au Qatar



De nombreux supporters de football réguliers sont mécontents du Qatar car il a provoqué une perturbation majeure du cycle normal du football. Le prix a été décerné sur la base d’un mensonge selon lequel le tournoi international pourrait être organisé comme d’habitude en été après la fin de la saison des clubs au Royaume-Uni et en Europe. Cela n’allait jamais être possible en raison des températures estivales brûlantes au Moyen-Orient.

Effectivement, les matchs ont maintenant été déplacés vers les mois d’hiver relativement plus frais, mais toujours chauds, ce qui a entraîné une fermeture de six semaines de la Premier League anglaise, à la mi-saison, d’ici au lendemain de Noël.

Les hôtes désireux d’éviter les « éléphants blancs » inutiles

Le Qatar est un petit pays avec une population de seulement 2,6 millions d’habitants. Parmi eux, seuls 12 %, 360 000, sont des Qataris ; les autres sont des travailleurs migrants.

Sept des huit stades du Coupe du monde ont été construits à partir de rien ; le huitième, le stade Khalifa, a été massivement rénové.

Image:

Le stade de Lusail accueillera la finale de la Coupe du monde



Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





45:27

Les polémiques autour de la Coupe du monde



Les hôtes ont essayé d’être soucieux de l’environnement. Le stade Lusail où se déroule la finale a été construit à partir de conteneurs recyclés. Comme la plupart des nouveaux stades, il sera réaménagé après la Coupe d’Asie l’année prochaine, que le Qatar accueille également. La terrasse supérieure sera occupée par de nouvelles maisons. Le stade “Education City” sera absorbé par un nouveau complexe universitaire.

Grâce à leurs réserves de gaz, les Qataris pourraient se permettre de construire des éléphants blancs, mais ils sont extrêmement sensibles aux accusations potentielles de gaspillage et de construction inutile.

Les organismes internationaux qui décernent des récompenses ont été contraints de prendre cela en considération après que les Jeux olympiques et les Coupes du monde ont laissé pourrir des installations désertes dans des pays comme l’Afrique du Sud, la Grèce, le Brésil et la Russie. Londres 2012 avait des plans détaillés à l’avance pour s’assurer que les sites olympiques continueraient à être utilisés. Paris 2024 indique que moins de 10% de ses installations seront construites à cet effet. Los Angeles 2028 vise 0% de nouvelle construction.

Image:

Fans argentins sur la promenade de la Corniche à Doha



Pour sa défense, le Comité international olympique affirme que 85 % des installations construites depuis le début des jeux modernes en 1896 sont toujours utilisées.

Ils comprennent l’Olympiastadion construit sur les ordres d’Adolf Hitler. Les Jeux olympiques de Berlin de 1936 sont probablement l’événement sportif mondial le plus controversé jusqu’à la Coupe du monde du Qatar. La Grande-Bretagne, les États-Unis et la France ont tous envoyé des équipes aux Jeux olympiques nazis. L’athlète américain Jesse Owens a remporté quatre médailles d’or, à la fureur d’Hitler. Owens était toujours soumis à la ségrégation raciale à la maison. En 1980, le président Carter a ignoré l’appel d’Owens et a soutenu le boycott des Jeux de Moscou.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2h30

“Nous n’arrêterons pas” de soutenir les travailleurs du Qatar – Southgate



Le traitement des travailleurs au Qatar suscite de vives inquiétudes. Mais les migrants s’y rendent volontairement et beaucoup se contentent des envois de fonds qu’ils peuvent envoyer à leurs familles.

Les autorités qatariennes affirment que le nombre de personnes décédées dans le pays est conforme aux attentes démographiques normales pour une importante population présente depuis plus d’une décennie. La Coupe du monde a exercé une pression internationale sur le Qatar pour qu’il défende et améliore ses pratiques de travail.

Lire la suite:

La bière sera interdite dans tous les stades – à l’exception des sections corporatives

Les joueurs iraniens de la Coupe du monde « peuvent faire leur propre choix pour protester »

La sécurité qatarie menace de casser la caméra de l’équipe de télévision danoise

L’Occident “hypocrite” pour fustiger le Qatar

Les préoccupations environnementales ont conduit à d’importants développements innovants en matière d’ingénierie et d’architecture. La quantité d’eau dessalée nécessaire à la climatisation est encore massive mais bien inférieure aux estimations initiales. Les villes de la région du Golfe poussent comme des champignons, que cela plaise ou non aux Européens et aux Nord-Américains. Ils ont l’argent pour construire au rythme et à l’échelle et l’examen international d’un événement comme la Coupe du monde peut aider à garantir et à développer les meilleures pratiques.

Les nations occidentales dont l’Angleterre et le Pays de Galles sont en droit de critiquer le Qatar mais hypocrites de fustiger le pays ou de chercher à “annuler” cette Coupe du monde.

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Nous oublions que l’homosexualité n’a été décriminalisée au Royaume-Uni qu’en 1967 et que la peine capitale n’a été supprimée qu’en 1965. Le Royaume-Uni, les États-Unis et la France recherchent avec impatience des investissements étrangers en provenance du Qatar. Entre autres propriétés, les Qataris possèdent le grand magasin Harrods à Londres, ainsi que l’équipe de football du Paris St Germain (PSG).

Le Qatar est “trop ​​​​petit” dans la mesure où certains fans devront rester dans les pays voisins, se rendant pour regarder les matchs. On estime qu’il y aura environ 500 vols de navette supplémentaires pendant le concours. Mais cela démontre également à quel point cette Coupe du monde est célébrée comme un événement régional à travers le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, une partie du monde remplie de millions de fans de football mais qui n’a jamais eu de Coupe du monde.

Image:

Harrods est l’une des principales entreprises appartenant au Qatar



Les pays de la péninsule arabique – dont l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Oman et le Qatar – ont une importance géopolitique énorme en raison de leurs ressources pétrolières et gazières.

Malgré toutes les réserves exprimées sur leurs affaires intérieures, les gouvernements occidentaux ont choisi de les traiter en alliés, militairement et économiquement. Ces pays ont aussi des populations jeunes et de plus en plus scolarisées, vers lesquelles leurs dirigeants autocratiques doivent se plier.

Cette Coupe du monde, comme toute autre, doit être avant tout sportive. Aucun de nous n’est obligé de le regarder si nous ne le voulons pas.

C’est aussi l’occasion d’en apprendre un peu plus sur une région mondiale émergente et puissante et, avec un peu de chance, une chance de s’accommoder les uns les autres.

Et si l’interprétation locale de la charia empêche un fan britannique de lancer une fusée éclairante depuis son dos au centre-ville de Doha après une consommation excessive de cocaïne et de bière, ce ne sera peut-être pas une mauvaise chose.