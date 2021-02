Depuis que l’Atletico Madrid a remporté le titre espagnol pour la dernière fois en 2014, le nombre moyen de points nécessaires pour remporter la Liga a été de 86. Même si le match nul 2-2 de lundi soir à domicile contre le Celta Vigo a été décevant, en particulier en concédant un égaliseur aussi tardif, c’est un Il y a fort à parier qu’avec 51 points dans le sac, Atleti est, tout au plus, à 12 victoires de ce qui ne serait que son troisième titre espagnol en 44 ans. Temps heureux.

En fait, si vous prenez en compte que l’Atleti a des matchs en cours contre Barcelone, le Real Madrid et le Sevilla FC, ce ne sont peut-être que huit ou neuf victoires qui donneront à Diego Simeone et à sa bande de frères ce sentiment de champion en or.

Mais attendez une minute. La liste des appareils présente des obstacles pour Los Rojiblancos. Les champions élus doivent essayer de gagner à l’extérieur dans certains des endroits les plus éprouvants d’Espagne – à Séville, à Villarreal, à l’Athletic Bilbao, à Barcelone, à Levante et au Real Betis.

Le « Amen Corner » de la charge de titre d’Atleti, si je peux l’appeler ainsi en l’honneur d’eux essayant de « Maîtriser » l’Espagne, fonctionne comme ceci: loin à Grenade, loin à Levante, à la maison à Levante quatre jours plus tard, loin à Villarreal , à domicile à Madrid, à domicile à l’Athletic, à Getafe, à domicile à Alaves, à Séville puis au Betis.

Au milieu de tout cela, il y a des tests de la Ligue des champions contre un Chelsea plus dur et ressuscité sous le nouveau manager Thomas Tuchel.

Vous sortez de cette course meurtrière sans trop d’allumettes « bogey », sans nez ensanglanté, points qui vous échappent, sans blessures, suspensions ou perte de moral et, franchement, vous êtes presque sur le podium.

Que Atleti y parvienne ou non, ce n’est pas simplement une question de l’équipe merveilleuse qu’ils ont réunie, de leur avantage en points ou du fait que les « Big Two » espagnols (Madrid et Barca) sont en plein bouleversement.

C’est moins évident que leurs attributs de jeu, mais Simeone a un noyau central fort de footballeurs noueux et marqués au combat qui ont été manqués de respect, rejetés, bousculés, insultés, ont eu peur pour leur vie – mais qui, pour un homme, ont réagi. .

Ce n’est pas tout à fait la « Dirty Dozen » – une escouade spécialement constituée de marginaux du streetwise qui enfreindront toutes les règles, écorcheront vos médailles si vous baissez la garde mais remplissez la mission car ils n’ont plus rien à perdre, mais le respect de soi .

Mais c’est une équipe remplie de ceux qui se sont nourris de l’instinct de survie, qui sont tirés par une agression et une détermination qui devraient les aider à traverser les bosses, la malchance et les moments bancaux d’un match intense pour le titre.

Simeone est un bon exemple de départ. Top général, salaire énorme, l’entraîneur le plus titré de toute l’histoire d’Atleti – mais hanté.

Leurs défaites en finale de la Ligue des champions, en particulier la brûlure acide de perdre deux fois contre Madrid, à chaque fois dans les circonstances les plus horribles de concéder un égaliseur de dernière minute (2014 à Lisbonne) ou le penalty crucial de Juanfran coupant le poteau et rebondissant (2016 à Milan) ), le hante absolument. Il a admis, peut-être pas à bon escient, que le tristement célèbre hymne de la Ligue des champions, qui donne la chair de poule à tant de footballeurs et les remplit d’ambition, «me fait ressentir une douleur pure à chaque fois que je l’entends».

L’Atletico Madrid montre sa ténacité et son courage à l’approche du championnat de la Liga. Agence Burak Akbulut / Anadolu via Getty Images

Un homme motivé? Plus motivée que Miss Daisy.

Son premier lieutenant dans cette métaphore « Dirty Dozen » est, bien sûr, Luis « El Pistolero « Suarez.

Toute sa vie, il a dû se battre. Battez-vous pour gravir les échelons du football, battez-vous pour gagner la reconnaissance, battez-vous pour remporter les grands prix du sport et, surtout, battez-vous pour restaurer le respect et l’admiration des gens après les différents épisodes controversés qui, temporairement, ont fait de lui une figure de paria. Chaque putain de fois, il a riposté et est monté.

Puis, à Barcelone, non seulement il s’impose comme le meilleur attaquant que Lionel Messi ait jamais apprécié, mais il prouve qu’il est l’un des avant-centres les plus techniques et les plus intelligents de l’ère moderne.

Jusqu’à ce qu’il tombe sous le coup de l’embarrassant, désormais ancien président du Camp Nou, Josep Maria Bartomeu.

Cueilli, lancé à la porte et n’a montré aucun respect, sans parler d’affection ou de gratitude. L’autre jour, il a utilisé la radio espagnole pour confirmer: «C’était brutal de me manquer de respect par le FC Barcelone. Je voulais que mes enfants me voient partir avec dignité et honneur. La bonne manière. Quand le moment est venu de le dire aux enfants ce qu’ils me faisaient, c’était très dur.

«J’aurais peut-être pu insister pour rester, prendre mon salaire et faire de mon mieux dans les circonstances, mais je savais qu’au premier signe de difficultés, je serais attaqué. Pour ma propre fierté et mon respect de moi, étant donné la façon dont ils me traitaient , J’avais besoin de bouger. «

Vous pensez qu’il met toute cette colère, toute cette rage de compétition dans sa saison à Atleti? Damn tootin ‘he is – 16 buts, deux passes, leader de la Pichichi scores et à la fois Barcelone et Madrid regardant ses talons en haut de la division. Brûle bébé brûle. C’est un enfer Suarez.

Ces récits comptent dans le milieu de l’hiver profond d’un défi de titre. Qui est plus motivé par l’odeur de l’argenterie que par le salaire? Qui a quelque chose à prouver ou des expériences qui sont des cicatrices psychologiques – des événements pour vous dire de ne plus jamais être intimidé ou hésitant?

Curieusement, Jan Oblak fait partie de ce groupe. Il avait quelque chose à prouver depuis presque le tout début à Atleti. Signé pour remplacer le sortant Thibaut Courtois cet été après la saison du titre 2014 et une défaite en finale de la Ligue des champions, l’international slovène était le n ° 1 de Benfica en remportant le triplé national.

Passé à Atleti pour 14 millions d’euros, Oblak a été soudainement relégué au deuxième choix derrière Miguel Angel Moya et, à l’improviste, a dû se confronter à l’idée qu’Atleti avait immédiatement perdu toute confiance en lui et voulait le renvoyer au Portugal.

Le président du Benfica, Luis Filipe Vieira, a déclaré à la chaîne de télévision du club que: « Je n’ai jamais pensé qu’Oblak reviendrait ici, mais le monde est un endroit étrange et Atleti nous l’a offert … nous avons dit » non « bien sûr. »

Que ce soit vrai, s’il y avait eu un méfait … peu importe. Oblak, dans un nouvel environnement étrange et exigeant, a été frappé de doute et de manque de respect.

C’est une expérience qui vous fait ou vous brise. De ce jour à ce jour, où beaucoup diraient qu’il est le meilleur gardien du monde, a été tout un voyage – toujours alimenté par le «Je vais montrer à tout le monde! mentalité.

La liste est longue – beaucoup, peut-être la plupart, des disciples de Simeone ont de l’acier à leur sujet, forgés par des expériences qui n’ont aucun rapport avec leur talent, leur richesse, leur statut exalté.

Prenez Saul, par exemple. C’était une starlette du Real Madrid – ils les appellent « Mirlos » (d’après des oiseaux qui sont généralement sombres ou marbrés mais qui, lorsqu’ils ont un plumage blanc, sont exceptionnels). Pour une raison quelconque, ses talents n’étaient pas appréciés et il a souvent expliqué comment il avait été victime d’intimidation – par d’autres joueurs mais, à son avis, par ceux qui étaient au cœur de la structure de l’Académie des jeunes. Après avoir «volé» ses bottes et ses collations, le pire est survenu lorsqu’une lettre offensive a été envoyée à l’un des entraîneurs – prétendant être de Saul alors que, catégoriquement, ce n’était pas le cas. Il quitte. Atleti est venu appeler, il a adoré l’idée et … nous y voilà.

Il a remporté cinq trophées avec Atleti et a disputé trois finales européennes pour les jeunes pour l’Espagne. Ne pensez pas une seconde qu’être maltraité et harcelé ne l’a pas incité à devenir l’homme, le gagnant, il est. Les noms et les traits de caractère similaires continuent à venir. Les combattants de Simeone.

Saul s’est remis d’une mauvaise sortie au Real Madrid pour exceller avec l’Atletico. Jose Luis Contreras / DAX Images / NurPhoto via Getty Images

Kieran Trippier est un autre bon exemple. Battu dans son stade actuel pour Tottenham Hotspur lors d’une finale de la Ligue des champions où ils ne se sont jamais affrontés à Liverpool, il a quitté le Metropolitano ce soir-là assez prêt à parler aux journalistes. Il s’est fustigé pour une mauvaise forme, une mauvaise saison et a juré qu’il serait féroce en appuyant sur un bouton « redémarrer ». Des semaines plus tard, il avait obtenu un déménagement à Atleti, apprenait avec diligence l’espagnol à un rythme qui aurait effrayé Gareth Bale et il s’est imposé comme un élément essentiel du système offensif large de Simeone. Un Anglais à l’étranger – mais nourri par un désir de fer de remplacer les souvenirs amers par des alternatives sucrées et argentées.

Koke? Tenu sous la menace d’une arme il y a quelques années pour que les voyous puissent voler sa montre chère. Haussa les épaules. À peine un impact. Il détestait, cependant, le fait que la saison dernière, certains des fans et des médias les plus fidèles de l’Atleti spéculent sur sa forme, sa valeur pour l’équipe et sa motivation. Surtout à un moment où il avait été abandonné par l’équipe nationale espagnole depuis la désastreuse Coupe du monde 2018 en Russie. Réponse? Une saison spéciale ce trimestre; motivé, important, responsable. À la tête de l’équipe qu’il a toujours soutenue et adorée, il a été rétabli La Roja le XI de départ de Luis Enrique juste à temps pour être l’un des joueurs les plus remarquables lorsque l’Espagne a battu l’Allemagne 6-0.

Fabriqué avec les bons trucs, Koke – comme Simeone, Suarez, Trippier, Oblak, Saul et Angel Correa, qui ne pouvaient arriver et jouer pour Atleti qu’après une récupération de six mois après une opération cardiaque en 2014 à l’âge de 19 ans.

Joao Felix – rejeté par Porto en tant qu’enfant pour être « trop ​​léger » est la signature du record d’Atleti. Il est terriblement heureux d’avoir combattu la tentation d’arrêter complètement le football par dégoût de son traitement à Os Dragões. Marcos Llorente, mal utilisé puis rejeté par Zinedine Zidane dans le club qu’il aimait, où son père, son arrière-oncle et son grand-père ont tous joué – prouvant que ceux du Bernabeu ont tort à chaque course, aide et but. Yannick Carrasco, qui a si profondément regretté d’être parti jouer pour Dalian en Chine qu’il est revenu à Atleti, ravi de se mettre à plat et de suivre les règles de Simeone pour appliquer le mieux possible.

Le thème est qu’ils ont tous des cicatrices. Ils ont tous été dans des batailles, ont gagné et ont utilisé les expériences. Il y a encore un long chemin d’ici à la bande des gagnants – mais s’il vous plaît ne doutez pas de la motivation, du caractère ou de la robustesse de Simeone et de sa bande de frères brigands.