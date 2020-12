Ole Gunnar Solskjaer a réitéré le désir de Paul Pogba de remporter des trophées avec Manchester United cette saison – et a également salué son attitude sur et en dehors du terrain.

Le milieu de terrain fait face à un avenir incertain à Old Trafford, après avoir flirté avec un transfert «de rêve» au Real Madrid ces dernières années.

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a récemment déclaré que le milieu de terrain ne partirait probablement pas en janvier, mais il a également déclaré que l’international français était mécontent du club et était ouvert à un changement.

Pogba a publié un message sur Instagram suggérant qu’il n’avait aucune intention d’aller bientôt, bien que sa forme sous Solskjaer ait été loin d’être cohérente cette année.

Mais Solskjaer a maintenant levé le voile sur l’avenir à court terme de Pogba, affirmant que le vainqueur de la Coupe du monde a l’intention d’aider United à réussir.

S’adressant à ESPN, il a déclaré: « Paul est ici depuis un certain temps et, bien sûr, il veut gagner plus de trophées.

« Il a une très, très bonne attitude envers l’entraînement et son football. Il aime le football et il est ambitieux. Il veut avoir du succès comme la plupart des autres membres de l’équipe. »

«Nous ne sommes pas tous pareils, mais je dirais que cette équipe m’a impressionné par son attitude, son esprit et la façon dont ils font leur travail.