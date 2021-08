Le nouveau patron de West Brom, Valerian Ismael, a été qualifié d' »effrayant » par d’anciens joueurs – mais dit que l’attitude sera la clé pour le garder heureux et ramener les Baggies en Premier League.

Chassé par la hiérarchie de West Brom après une seule saison à Barnsley, une saison si impressionnante qu’il les a menés à leur meilleur résultat en 21 ans, les surperformances d’Ismael à Oakwell montrent à quel point l’éthique du travail est importante pour sa philosophie.

Il n’a pas peur de faire savoir à ses joueurs quand ils ont besoin de se tirer par leurs bottes, et a été qualifié de « grand garçon effrayant » par Alex Mowatt de Barnsley dans une interview la saison dernière, où il a également révélé que le Français « ne prendrait aucun ordures » de son équipe.

Cela semblerait rebutant pour certains dans un jeu moderne souvent critiqué pour sa douceur, mais Mowatt a tellement apprécié l’approche d’Ismael qu’il l’a suivi sur la M1 jusqu’aux West Midlands cet été, alors que les deux cherchent à ramener West Brom en Premier League à la première tentative.

Dans cette même interview, le joueur a concédé que son manager n’avait complètement perdu son sang-froid « une ou deux fois » au cours de la saison – et s’exprimant avant le match d’ouverture de la saison des Baggies avec Bournemouth, en direct sur Sports aériens Vendredi, Ismael a fortement incité sa nouvelle équipe à éviter ce sort.

« Je suis un gagnant, j’ai une mentalité de gagnant », a-t-il déclaré. « C’est la raison pour laquelle nous faisons ce travail ; nous y mettons beaucoup d’énergie. Parfois, je n’aime pas perdre du temps lorsque nous ne sommes pas à 100 %, et parfois j’ai juste besoin de dire ce qu’il faut dire.

« Cela vient avec mon émotion mais je sais que quand mes joueurs donnent tout, je protège mon joueur, je donnerai tout pour eux.

« Si quelqu’un a des questions, ma porte est toujours ouverte, tout le monde peut venir à tout moment, et nous sommes ici pour travailler ensemble pour y remédier. Mais j’ai besoin d’un engagement à 100%, donc c’est simple comme ça – vous ou vous sont absents, mais si vous êtes dedans, c’est un engagement à 100% dans la façon de jouer pour le club et les coéquipiers, et c’est ce que j’attends. »

Image:

En tant que joueur, les clubs d’Ismael comprenaient Crystal Palace, le Werder Brême et le Bayern Munich, où il a remporté la Bundesliga en 2006.



Une solide éthique de travail peut être exactement ce que le médecin a prescrit. West Brom a parfois montré ses capacités la saison dernière, remportant de manière mémorable 5-2 à Chelsea en avril ainsi que prenant des points à Manchester United et Liverpool, mais la cohérence manquait toujours pour les voir relégués avec un gémissement, après avoir inscrit 76 buts au cours de la saison.

Cela a certainement semblé bon en pré-saison, bien qu’accompagné de toutes les mises en garde habituelles. Les Baggies n’ont pas encore concédé de but et ont battu leurs rivaux du championnat Birmingham City, eux-mêmes soutenus récemment depuis la nomination de Lee Bowyer, 4-0 lors de leur dernier match d’échauffement samedi dernier.

« Nous verrons exactement le même style que nous avons vu lors des matchs de pré-saison, en particulier le dernier match contre Birmingham », a insisté Ismael. « Nous sommes vraiment proches de l’endroit où nous voulons être. Maintenant, il s’agit d’obtenir les matchs, de ressentir les matchs avec la pression du championnat, de la ligue et de faire exactement la même chose. Avec le même désir, le même conviction, d’imposer notre style à l’adversaire et d’utiliser ce style pour obtenir le succès que nous voulons.

« Nous aurons beaucoup d’intensité et d’énergie sur le terrain. Nous voulons dominer avec notre intensité et la qualité que nous avons, pour nous assurer que nous pouvons marquer les buts pour gagner des matchs. Mais nous devons avoir la bonne mentalité, faire sûr que tout le monde est sur la même longueur d’onde, et de tout donner pour donner le sentiment du terrain aux tribunes et aux fans pour les rendre fiers, donc nous avons beaucoup à faire cette saison.

« Ce sera une longue, longue saison, mais je pense que la pré-saison a montré de bons signes que nous allons dans la bonne direction. »

Livermore : Relégation hors de notre système

Une gueule de bois de relégation maudit la plupart des équipes qui abandonnent la Premier League – depuis sa création en 1992, seuls 24 des 85 clubs relégués ont rebondi à la première demande.

West Brom constitue deux de ces clubs eux-mêmes, à la hauteur de leur surnom de «Boing, Boing Baggies» en 2003/04 et 2009/10 pour rebondir directement dans l’élite.

Image:

Jake Livermore a été capitaine de West Brom la saison dernière – mais n’a pas pu les empêcher de terminer à 13 points de la sécurité



Depuis cette première relégation en Premier League en 2003, ils n’ont passé que six saisons en dehors de l’élite sur quatre périodes – évitant les pièges de nombre de leurs pairs qui ont dérivé dans le marasme depuis la rétrogradation.

West Brom a-t-il envie d’obtenir une deuxième promotion en trois ans ? « C’est ce dont nous avons besoin », a déclaré le capitaine Jake Livermore, qui entame maintenant sa cinquième saison avec le club. Sports aériens.

« J’espère que la fin de la saison dernière, avec notre destin scellé assez tôt, a aidé les garçons à comprendre cela. Alors croisons les doigts, nous allons commencer à courir. Nous avons une grande énergie grâce à nos entraîneurs et le personnel et nous sommes impatients d’y aller.

« À cette fin de saison, nous nous sommes toujours bien battus, et je pense que cela nous sera très utile pour amorcer la saison. De toute évidence, nous avons eu quelques changements dans le club, quelques éléments à rafraîchir les choses avancent, et les garçons sont tous positifs, la nouvelle direction est également positive.

« C’est l’intensité que le manager a apportée est ce qui est vraiment agréable à voir pour nous tous. Collectivement, nous nous battons tous pour la même chose et nous sommes tous sur la même longueur d’onde et ce que nous voulons tactiquement. Cela fait longtemps le temps est venu pour quelques-uns des garçons d’avoir du temps et j’espère que nous pourrons montrer ce que nous avons manqué. »

Matchs de l’EFL en direct sur Sky: premier match de Bournemouth contre West Brom

Sports aériens montrera une couverture en direct de Bournemouth contre West Brom vendredi en lever de rideau de la saison 2021/22 Sky Bet EFL.

Sheffield United sera de retour à la télévision le week-end suivant alors qu’ils se rendront aux finalistes des barrages battus Swansea dans la nuit du samedi 14 août, avec le Derby de Wayne Rooney se rendant à Peterborough United plus tôt dans la journée.

Les premiers matchs en milieu de semaine nous emmènent à The Den pour un derby londonien en tant qu’hôte de Millwall Fulham, ainsi que le match de Huddersfield contre Preston, tous deux le mardi 17 août. Un affrontement clé entre West Brom et Sheffield United suit le mercredi 18 août.