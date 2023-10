L’attitude de Lucas Paqueta est « parfaite » et la star de West Ham débute pour Manchester United

Darren Bent de talkSPORT a fait l’éloge de la star de West Ham, Lucas Paqueta, pour son attitude professionnelle au club.

Il pense également que l’international brésilien des Hammers ferait partie du onze de départ de Manchester United.

4 Paqueta de la tête lors du premier match de West Ham contre Fribourg Crédit : Getty

4 Il reste un atout crucial pour les Hammers Crédit : Getty

Paqueta a marqué son deuxième but de la saison jeudi soir alors que West Ham battait Fribourg 2-1 en Ligue Europa.

Le joueur de 26 ans était fortement lié à un déménagement à Manchester City cet été et souhaitait le rejoindre, mais est resté dans l’est de Londres.

Malgré la perspective qu’une telle décision ne se concrétise pas, Paqueta ne semble pas déconcerté et a continué de montrer ses qualités.

En conséquence, Bent semble être un grand fan de son attitude, mais il a également le sentiment qu’il peut franchir la prochaine étape de sa carrière.

S’exprimant sur talkSPORT Drive, il a déclaré : « Je ne dirais pas qu’il est trop bon pour West Ham mais ce que je dirai, et c’est fair-play pour lui, nous avons déjà vu cela se produire aux deux extrémités de l’échelle.

« Nous avons vu des joueurs qui sont liés à de grands clubs et le déménagement n’arrive pas, ils reviennent et ils boudent et ils lèvent les bras en l’air, ils ne veulent pas être là, ils sont un problème. .

« Ensuite, il y a des gens comme Paqueta, et je reviens toujours à celui d’Eden Hazard. Il était à Chelsea et voulait aller au Real Madrid, il n’a pas réussi.

« La saison dernière à Chelsea, il a été incroyable, il a tout fait pour ce club, il a même remporté le titre de joueur de l’année des fans de la PFA. Mais pour Paqueta, ce qu’il fait aussi pour West Ham, cela ressemble à un match paradisiaque.

4 Bent pense qu’il s’alignerait avec Fernandes et Casemiro à United Crédit : Getty

« Il peut marquer des buts, il peut créer, il travaille incroyablement dur, il est bon techniquement, il est bon à regarder. Il a l’air d’aimer vraiment jouer pour ce club de football.

« Est-ce que je pense qu’il peut jouer à un niveau plus élevé ? Absolument, il joue pour le Brésil, je pense qu’il peut certainement jouer pour une équipe qui est en Ligue des champions mais je pense qu’en ce moment, ce qu’il fait à West Ham est fantastique. «

Le co-animateur Andy Goldstein a ensuite de nouveau demandé à Bent si Paqueta était trop bon pour West Ham, mais il a répondu : « Je ne pense pas qu’il soit trop bon, c’est difficile de dire qu’il est trop bon pour eux, il y a évidemment des joueurs là-bas ». c’est trop bon.

4 L’influence créative de Paqueta à West Ham est évidente Crédit : Getty

« Mais je pense que là où se trouve West Ham en ce moment… comme si vous n’iriez pas, ‘Tout de suite, quelqu’un comme Paqueta devrait jouer pour City.’ Pas encore, il ne fait pas partie du onze de départ. »

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il ferait partie du onze de départ de United, il a répondu : « Oui. Il faudrait que ce soit lui, Bruno. [Fernandes] et Casemiro. »

« J’aime vraiment le regarder jouer, je pense que c’est un bon joueur », a ajouté Bent. « Comme je l’ai dit, il travaille dur mais le plus grand compliment est que son attitude semble juste parfaite, il n’a pas du tout boudé. »