L’atterrisseur robotique InSight de la NASA détecte les roches spatiales alors qu’elles s’écrasent sur Mars

Mars, en raison de son atmosphère ténue et de sa proximité avec la ceinture d’astéroïdes de notre système solaire, est beaucoup plus vulnérable que la Terre à être frappée par des roches spatiales – l’une des nombreuses différences entre les deux planètes voisines. Les scientifiques acquièrent maintenant une meilleure compréhension de ce trait martien, avec l’aide de l’atterrisseur robotique InSight de la NASA. Les chercheurs ont décrit lundi comment InSight a détecté les ondes sismiques et acoustiques de l’impact de quatre météorites, puis a calculé l’emplacement des cratères qu’ils ont laissés – les premières mesures de ce type ailleurs que sur Terre.

Les chercheurs ont utilisé les observations de Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA dans l’espace pour confirmer l’emplacement des cratères.

“Ces mesures sismiques nous offrent un tout nouvel outil pour étudier Mars, ou toute autre planète sur laquelle nous pouvons faire atterrir un sismomètre”, a déclaré le géophysicien planétaire Bruce Banerdt du Jet Propulsion Laboratory de la NASA, chercheur principal de la mission InSight.

Les roches spatiales suivies par InSight – un atterrissage en 2020 et les trois autres en 2021 – étaient de taille relativement modeste, estimées à peser jusqu’à environ 440 livres (200 kg), avec des diamètres allant jusqu’à environ 20 pouces (50 cm) et laissant cratères d’environ 24 pieds (7,2 mètres) de large. Ils ont atterri entre 53 miles (85 km) et 180 miles (290 km) de l’emplacement d’InSight. L’un a explosé en au moins trois morceaux qui ont chacun creusé leurs propres cratères.

« Nous pouvons connecter un type, un emplacement et une taille de source connus à l’apparence du signal sismique. Nous pouvons appliquer ces informations pour mieux comprendre l’ensemble du catalogue d’événements sismiques d’InSight et utiliser également les résultats sur d’autres planètes et lunes », a déclaré la scientifique planétaire de l’Université Brown, Ingrid Daubar, co-auteur de l’étude publiée dans la revue Nature Geoscience https ://www.nature.com/articles/s41561-022-01014-0.

Les chercheurs pensent que maintenant que la signature sismique de ces impacts a été découverte, ils s’attendent à en trouver davantage dans les données d’InSight, remontant à 2018.

L’InSight à trois pattes – son nom est l’abréviation de Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport – a atterri en 2018 dans une vaste plaine relativement plate juste au nord de l’équateur martien appelée Elysium Planitia.

“La Lune est également une cible pour la détection future des impacts de météores”, a déclaré Raphael Garcia, planétologue et auteur principal de l’étude, de l’Institut aéronautique et spatial ISAE-SUPAERO de l’Université de Toulouse.

“Et ce sont peut-être les mêmes capteurs qui le feront, car les capteurs de rechange d’InSight sont actuellement intégrés dans l’instrument Farside Seismic Suite pour un vol vers la lune en 2025”, a ajouté Garcia, faisant référence à un instrument qui doit être placé près du pôle sud lunaire sur le côté de la lune tourné en permanence à l’opposé de la Terre.

Mars est environ deux fois plus susceptible que la Terre d’avoir son atmosphère frappée par un météoroïde – le nom d’une roche spatiale avant qu’elle ne frappe la surface. Cependant, la Terre a une atmosphère beaucoup plus épaisse qui protège la planète.

“Ainsi, les météoroïdes se brisent et se désintègrent généralement dans l’atmosphère terrestre, formant des boules de feu qui n’atteignent que rarement la surface pour former un cratère. En comparaison sur Mars, des centaines de cratères d’impact se forment quelque part sur la surface de la planète chaque année », a déclaré Daubar.

L’atmosphère martienne n’est qu’environ 1% aussi épaisse que celle de la Terre. La ceinture d’astéroïdes, source abondante de roches spatiales, est située entre Mars et Jupiter.

Les objectifs scientifiques fixés pour InSight avant la mission étaient d’étudier la structure et les processus internes de Mars, ainsi que d’étudier l’activité sismique et les impacts de météorites.

L’instrument sismométrique d’InSight a établi que Mars est sismiquement active, détectant plus de 1 300 tremblements de terre. Dans une recherche publiée l’année dernière, les ondes sismiques détectées par InSight ont aidé à déchiffrer la structure interne de Mars, y compris les premières estimations de la taille de son grand noyau de métal liquide, de l’épaisseur de sa croûte et de la nature de son manteau.

