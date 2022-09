L’atterrisseur Mars de la NASA capture les frappes de 4 roches spatiales entrantes

CAP CANAVERAL, Floride (AP) – Un atterrisseur de la NASA sur Mars a capturé les vibrations et les sons de quatre météoroïdes frappant la surface de la planète.

Les scientifiques ont rapporté lundi que Mars InSight avait détecté des ondes sismiques et acoustiques à partir d’une série d’impacts en 2020 et 2021. Un satellite en orbite autour de la planète rouge a confirmé les emplacements des impacts, jusqu’à 180 miles (290 kilomètres) de l’atterrisseur.

Les scientifiques sont ravis des détections – une première pour une autre planète.

Le premier météoroïde confirmé a explosé en au moins trois morceaux, chacun laissant son propre cratère. Un extrait audio de 11 secondes de cette frappe comprend trois “bloops”, comme les appelle la NASA, l’un ressemblant à du métal battant bruyamment dans le vent ici sur Terre.

“Après trois ans d’attente d’InSight pour détecter un impact, ces cratères étaient magnifiques”, a déclaré Ingrid Daubar de l’Université Brown, co-auteur de l’article de recherche dans la revue Nature Geoscience, dans un communiqué.

L’équipe InSight s’attendait à détecter de nombreuses frappes de météoroïdes, étant donné la proximité de Mars avec la ceinture d’astéroïdes et la mince atmosphère de la planète, qui a tendance à empêcher les roches spatiales de se consumer. Mais le sismomètre de construction française de l’atterrisseur peut avoir manqué des impacts en raison du bruit parasite du vent martien ou des changements saisonniers dans l’atmosphère. Désormais, les scientifiques savent ce qu’il faut rechercher, selon la NASA, ce qui entraînera probablement une augmentation des détections.

“Les impacts sont les horloges du système solaire”, a déclaré l’auteur principal français Raphael Garcia dans un communiqué de l’Institut supérieur de l’aéronautique et de l’espace de Toulouse. “Nous avons besoin de connaître le taux d’impact aujourd’hui pour estimer l’âge des différentes surfaces.”

Lancé en 2018, InSight a déjà détecté plus de 1 300 tremblements de mars. Le plus grand mesurait une magnitude 5 en début d’année. En comparaison, les tremblements de mars générés par les impacts de météorites n’ont pas enregistré plus d’une magnitude 2.

Marcia Dunn, Associated Press