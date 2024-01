L’atterrisseur lunaire Peregrine d’Astrobotic brûle dans l’atmosphère terrestre

Astrobotic a initialement estimé que Peregrine manquerait de propulseur et mourrait dans quelques jours. Mais à mesure que la fuite ralentissait, le vaisseau spatial a continué à fonctionner. Les dix charges utiles propulsées, dont quatre provenant de la NASA, ont été mises en marche avec succès, démontrant que les systèmes d’alimentation du vaisseau spatial fonctionnaient. (La cinquième charge utile de la NASA, un réflecteur laser, n’avait pas besoin d’énergie.) D’autres charges utiles de clients, notamment un petit rover construit par des étudiants de l’Université Carnegie Mellon et des expériences pour les agences spatiales allemande et mexicaine, étaient également alimentées.

Au cours du week-end, la société a déclaré que le vaisseau spatial, dévié de sa trajectoire à cause de la fuite de propulseur, était sur le point de brûler dans l’atmosphère terrestre. La société a déclaré qu’elle avait décidé de laisser Peregrine sur cette trajectoire pour éviter que le vaisseau spatial paralysé n’entre en collision avec des satellites autour de la Terre.