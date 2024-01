L’atterrisseur lunaire japonais atterrit, mais paralysé par un problème d’alimentation mettant fin à sa mission

Un robot japonais d’atterrisseur lunaire s’est posé sur la surface lunaire vendredi, mais il a immédiatement subi un problème d’alimentation qui a empêché ses cellules solaires de générer l’électricité nécessaire pour le maintenir en vie dans le rude environnement lunaire.

En conséquence, selon les responsables de la mission, le Smart Lander for Investigating the Moon, ou SLIM, apparemment en bonne santé, devrait épuiser ses batteries quelques heures après son atterrissage, le laissant impuissant et incapable de recevoir des commandes ou de transmettre des données télémétriques et scientifiques à la Terre. .

Vue d’artiste de l’atterrisseur japonais SLIM à la surface de la Lune. JAXA



Il y a de l’espoir que la sonde puisse se “réveiller” à un moment donné, en supposant que le vaisseau spatial a atterri dans la mauvaise orientation et que l’angle entre le soleil et les cellules solaires s’améliore suffisamment avec le temps pour générer suffisamment d’énergie, mais les responsables ont déclaré que ce n’était pas du tout certain.

“Le SLIM communique avec la station terrienne et il reçoit des commandes de la Terre avec précision et le vaisseau spatial y répond de manière normale”, a déclaré Hitoshi Kuninaka, directeur général de l’Agence japonaise de recherche aérospatiale, ou JAXA, aux journalistes. remarques traduites.

“Cependant, il semble que les (cellules) solaires ne produisent pas d’électricité à ce stade. Et comme nous ne sommes pas en mesure de produire de l’électricité, le fonctionnement se fait à l’aide de batteries. … Nous essayons (d’obtenir des données stockées) ) vers la Terre, et nous faisons des efforts pour maximiser le (rendement) scientifique.”

Il a déclaré que la batterie serait épuisée avant la fin de la journée.

Seuls les États-Unis, la Russie, la Chine et l’Inde ont réussi à poser des engins spatiaux sur la Lune. Trois missions d’atterrissage financées par des fonds privés ont été lancées à titre commercial, mais toutes trois ont échoué.

Cession de l’atterrisseur lunaire Peregrine

Plus récemment, le Atterrisseur pèlerinconstruit par Astrobotic, basé à Pittsburgh, s’est retrouvé bloqué sur une orbite terrestre hautement elliptique après qu’un dysfonctionnement d’une valve ait provoqué la rupture d’un réservoir de propulseur. peu de temps après le lancement 8 janvier. Les contrôleurs de vol de la compagnie ont ordonné au vaisseau spatial de retomber dans l’atmosphère terrestre où il a brûlé jeudi après-midi.

Vendredi, lors d’une autre conférence de presse, le PDG d’Astrobotic, John Thornton, a félicité les contrôleurs de vol de l’entreprise pour avoir réussi à maintenir le vaisseau spatial en vie aussi longtemps que possible, en activant ses charges utiles scientifiques, en déclenchant des propulseurs pour réorienter l’engin et en collectant des données qui seront réinjectées dans l’avion. conception et exploitation d’un atterrisseur lunaire plus grand – Griffin – dont le lancement est prévu à la fin de cette année.

“Nous allons réunir un comité d’examen composé de nombreux experts de toute l’industrie pour examiner cela de près et déterminer exactement ce qui s’est passé”, a déclaré Thornton. “Nous évaluons déjà quels pourraient être ces impacts pour le programme Griffin afin de nous assurer que ce genre d’anomalie ne se reproduise plus jamais.”

Dans le même temps, a-t-il ajouté, « nous veillons également à intégrer tous les succès de ce qui a fonctionné lors de la mission Peregrine dans le programme Griffin pour garantir le succès de Griffin. … Je suis plus confiant que jamais maintenant que notre prochaine mission réussira et atterrira sur la surface de la lune. »

Les projets du Japon pour un alunissage

L’atterrisseur lunaire de la JAXA a été construit pour atteindre deux objectifs majeurs : démontrer un système d’atterrissage de haute précision capable de guider la sonde jusqu’à son atterrissage à moins de 100 mètres, soit environ la longueur d’un terrain de football américain, de sa cible prévue ; et tester une conception légère et innovante permettant à des engins spatiaux plus petits de transporter davantage de capteurs et d’instruments.

Le Smart Lander du Japon pour enquêter sur (la) Lune, ou SLIM. JAXA



Lancé Le 7 septembre, depuis le centre spatial de Tanegashima, dans le sud du Japon, le vaisseau spatial de 1 600 livres s’est glissé sur une orbite initialement elliptique autour des pôles de la lune le jour de Noël et est passé à une orbite circulaire de 373 milles de haut au début du mois.

Vendredi matin, heure américaine, le vaisseau spatial SLIM a entamé sa descente finale vers la surface de la Lune à une altitude d’environ neuf milles. La télémétrie en temps réel a montré que le véhicule suivait précisément la trajectoire prévue, s’arrêtant plusieurs fois en cours de route pour photographier la surface en dessous et comparer la vue aux cartes embarquées afin de garantir l’atterrissage de haute précision attendu.

Les dernières étapes de la descente semblent se dérouler sans problème. SLIM est passé d’une orientation horizontale à verticale à temps et est tombé lentement vers la surface. Il a été programmé pour libérer deux micro-rovers, connus sous les noms de LEV-1 et LEV-2, quelques mètres seulement avant d’atterrir.

Conçues pour atterrir sur une pente, les deux pattes arrière de la sonde devaient se poser en premier. Le vaisseau spatial a alors été conçu pour s’incliner légèrement vers l’avant, abaissant ainsi ses pattes avant. L’idée était de positionner le vaisseau spatial sur un terrain en pente dans une orientation qui maximiserait la production d’énergie solaire.

L’atterrisseur SLIM a été conçu pour atterrir sur une pente, en abaissant d’abord ses deux pattes arrière, puis en les inclinant pour abaisser les pattes avant. JAXA



La télémétrie a indiqué un atterrissage à 10 h 20 HNE, environ 20 minutes après le début de la descente. Les responsables de la JAXA n’ont pas immédiatement confirmé la réception des données télémétriques, ce qui fait craindre que le vaisseau spatial n’ait pas survécu à l’atterrissage.

Mais la NASA Réseau d’espace lointainqui envoie des commandes et reçoit des données des engins spatiaux à travers le système solaire, recevait des données télémétriques de SLIM ou de l’un des minuscules rovers – ou des deux – une heure après son atterrissage.

Lors de la conférence de presse après l’atterrissage, les responsables de la JAXA ont confirmé que les contrôleurs de vol recevaient des données télémétriques de SLIM et de LEV-1, conçues pour transmettre des données directement vers la Terre. LEV-2 relaie les données via SLIM.

“Nous considérons que LEV-1 et LEV-2 ont été séparés avec succès et nous nous efforçons d’acquérir des données à ce stade”, a déclaré Kuninaka.

Quant à SLIM, il a déclaré que les ingénieurs doutent que les cellules solaires, montées sur la surface supérieure du vaisseau spatial, aient été endommagées lors de l’atterrissage, étant donné que d’autres systèmes fonctionnaient normalement après ce qu’il a décrit comme un atterrissage « en douceur ».

“Le vaisseau spatial a pu nous envoyer des données télémétriques (après l’atterrissage), ce qui signifie que la plupart des équipements du vaisseau spatial sont fonctionnels et fonctionnent correctement”, a-t-il déclaré. “Dix kilomètres était l’altitude à partir de laquelle la descente était effectuée. Donc, si la descente n’avait pas réussi, il y aurait eu un (accident) à une vitesse très élevée. La fonction du vaisseau spatial aurait alors été complètement perdue.

“Mais maintenant, nous continuons à nous envoyer correctement des données, ce qui signifie que notre objectif initial d’atterrissage en douceur a été réussi.”

Mais il a ajouté qu’une analyse approfondie des données serait nécessaire pour déterminer l’attitude ou l’orientation du vaisseau spatial à la surface, pour comprendre ce qui s’est passé et pour déterminer la précision réelle de l’atterrissage.

