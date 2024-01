L’atterrisseur lunaire japonais atteint la Lune mais perd de la puissance en raison d’un problème de cellules solaires, selon l’agence spatiale

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





L’explorateur robotique japonais « Moon Sniper » a atterri sur la surface lunaire, mais la mission pourrait se terminer prématurément puisque la cellule solaire du vaisseau spatial ne produit pas d’électricité, a déclaré l’Agence japonaise d’exploration aérospatiale. L’agence a déclaré qu’elle recevait actuellement un signal de l’atterrisseur, qui communique comme prévu.

La mission sans équipage Smart Lander for Investigating Moon, ou SLIM, a atterri juste après 10 h 20 HE vendredi (0 h 20 samedi, heure normale du Japon), selon les données de télémétrie partagées lors de la diffusion en direct de la JAXA.

Actuellement, l’atterrisseur fonctionne avec une batterie limitée, qui ne devrait durer que plusieurs heures, et l’équipe JAXA analyse les données pour déterminer la cause du problème des cellules solaires et les prochaines étapes pour l’atterrisseur. Il est possible que le problème des cellules solaires soit dû au fait que le vaisseau spatial n’est pas orienté dans la direction prévue, ont déclaré des responsables de la JAXA.

On espère qu’à mesure que l’angle solaire change sur la Lune, la cellule solaire pourra se recharger à nouveau, mais cela peut prendre un certain temps et dépendra de la capacité de SLIM à survivre à la nuit lunaire glaciale, a partagé l’équipe lors d’une conférence de presse.

L’agence estime que la mission a satisfait aux critères pour la déclarer « succès minimum », car le vaisseau spatial a réalisé un atterrissage lunaire précis et en douceur grâce à la navigation optique. Cet alunissage fait du Japon le troisième pays à se poser sur la Lune au cours de ce siècle, et le cinquième au total.

Lorsqu’on lui a demandé d’évaluer l’opération d’atterrissage de SLIM, le directeur général de la JAXA, le Dr Hitoshi Kuninaka, lui a attribué une note de « 60 sur 100 », tout en mentionnant qu’il est connu pour ses « commentaires durs ».

L’équipe travaille également à rassembler toutes les données scientifiques obtenues par l’atterrisseur.

L’atterrisseur a pu larguer ses deux rovers lunaires, LEV-1 et LEV-2. Le rover LEV-1 se déplace à l’aide d’un mécanisme de saut et est équipé de caméras à lumière visible grand angle, d’équipements scientifiques et d’antennes qui lui permettent de communiquer avec la Terre.

Et LEV-2, également équipé de caméras, peut changer de forme pour se déplacer sur la surface lunaire.

L’équipe reçoit un signal du LEV-1 et verra si ses caméras ont pu capturer des images, et elle ne confirmera pas définitivement l’état du LEV-2 tant que davantage de données ne seront pas reçues.

L’explorateur robotique à petite échelle SLIM, lancé en septembre, porte le surnom de « Moon Sniper » car il emportait une nouvelle technologie de précision pour démontrer un atterrissage « précis ».

Les missions lunaires précédentes ont pu cibler et atteindre des zones spécifiques s’étendant sur plusieurs kilomètres, mais l’atterrisseur SLIM a ciblé un site d’atterrissage qui ne s’étend que sur 100 mètres (328 pieds). L’atterrisseur “des yeux intelligents» – une technologie de navigation basée sur la correspondance d’images – a rapidement photographié la surface lunaire en approche et a effectué des ajustements de manière autonome pendant que le vaisseau spatial descendait pour atterrir sur une surface inclinée.

L’équipe JAXA travaille toujours à déterminer la précision de l’atterrissage de SLIM, ce qui pourrait prendre jusqu’à un mois.

Le Moon Sniper a ciblé un site d’atterrissage près du petit cratère Shioli, dans une plaine lunaire appelée Mer de Nectar, créée par une activité volcanique ancienne et située juste au sud de la Mer de Tranquillité, où Apollo 11 a atterri en 1969. L’atterrisseur est conçu pour étudiez brièvement les roches du site qui pourraient révéler des informations sur l’origine de la lune.

CNN/Getty Images/ISRO/lROC 1) La mer de tranquillité 2) le site d’atterrissage d’Apollo 11 3) le cratère Shioli que vise la mission SLIM et 4) le site d’alunissage de Chandrayaan-3.

Lorsque des météorites et d’autres objets frappent la lune, ils créent des cratères ainsi que des débris rocheux qui jonchent la surface. Ces roches intriguent les scientifiques car les étudier revient en fait à observer l’intérieur de la lune elle-même. Les minéraux et d’autres aspects de la composition des roches peuvent potentiellement éclairer davantage la formation de la lune.

Atterrir près des zones en pente et parsemées de roches autour des cratères est un processus dangereux que la plupart des missions évitent généralement, mais la JAXA pense que son atterrisseur dispose de la technologie nécessaire pour atterrir en toute sécurité sur un terrain rocheux.

Plusieurs agences spatiales et pays ont tenté des missions d’alunissage au cours de l’année écoulée, menant à une première historique ainsi qu’à les échecs.

L’Inde est devenue le quatrième pays – après les États-Unis, l’ex-Union soviétique et la Chine – à effectuer un atterrissage contrôlé sur la Lune lorsque son La mission Chandrayaan-3 est arrivée près du pôle sud lunaire en août.

Agence japonaise d’exploration aérospatiale L’atterrisseur léger SLIM, lancé en septembre, est doté d’une nouvelle technologie de précision pour démontrer un atterrissage « précis ».

Pendant ce temps, la société japonaise Ispace Atterrisseur lunaire Hakuto-R est tombé de 4,8 kilomètres avant de s’écraser sur la lune lors d’une tentative d’atterrissage en avril. Le Luna-25 russe s’est également écrasé en août lors de la première tentative du pays de retourner sur la Lune depuis la chute de l’Union soviétique. Le vaisseau spatial Peregrine d’Astrobotic Technology — le premier atterrisseur lunaire américain à être lancé depuis cinq décennies — a rencontré une fin enflammée Jeudi, après qu’une fuite de carburant critique ait rendu hors de question un atterrissage en toute sécurité sur la Lune.

Une partie de la motivation derrière la nouvelle course à l’espace lunaire est le désir d’accéder à l’eau emprisonnée sous forme de glace dans les régions constamment ombragées du pôle sud lunaire. Il pourrait être utilisé pour l’eau potable ou le carburant à mesure que l’humanité repousse les limites de l’exploration spatiale à l’avenir. Cette région est criblée de cratères et parsemée de rochers, menant à des sites d’atterrissage étroits.

L’atterrisseur léger SLIM pourrait être une conception efficace qui pourrait non seulement atterrir dans de petites zones d’intérêt sur la Lune, mais également sur des planètes telles que Mars, selon JAXA.