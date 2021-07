L’atterrisseur Insight de la NASA révèle pour la première fois les intérieurs profonds de Mars

L’atterrisseur Insight de la NASA a révélé pour la première fois les intérieurs profonds de la planète rouge, confirmant que le centre de la planète est en fusion (le noyau externe de la Terre est en fusion tandis que son noyau interne est solide). Trois articles basés sur les données du sismomètre sur l’atterrisseur stationnaire ont été publiés dans la revue Science, fournissant des détails sur la profondeur et la composition de la croûte, du manteau et du noyau de Mars. Les scientifiques ont découvert que la croûte était plus mince que prévu et pourrait avoir deux ou même trois sous-couches. Elle descend jusqu’à 20 km s’il y a deux sous-couches, ou 37 km s’il y en a trois. En dessous se trouve le manteau, qui s’étend sur 1 560 km sous la surface. Au cœur de Mars se trouve le noyau, qui a un rayon de 1 830 km.

« Lorsque nous avons commencé à élaborer le concept de la mission il y a plus de dix ans, les informations contenues dans ces documents correspondent à ce que nous espérions obtenir à la fin », a déclaré Bruce Banerdt, chercheur principal d’InSight.

« Cela représente l’aboutissement de tout le travail et de toutes les inquiétudes au cours de la dernière décennie », a ajouté Banerdt du Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud.

Avant que le vaisseau spatial InSight de la NASA n’atterrisse sur Mars en 2018, les rovers et les orbiteurs étudiant la planète rouge se sont concentrés sur sa surface.

Le sismomètre de l’atterrisseur stationnaire a changé cela, révélant pour la première fois des détails sur l’intérieur profond de la planète.

Comme la Terre, Mars s’est réchauffée lorsqu’elle s’est formée à partir de la poussière et de gros amas de météorites en orbite autour du Soleil qui ont contribué à façonner notre système solaire primitif.

Au cours des premières dizaines de millions d’années, la planète s’est séparée en trois couches distinctes – la croûte, le manteau et le noyau – dans un processus appelé différenciation.

Une partie de la mission d’InSight consistait à mesurer la profondeur, la taille et la structure de ces trois couches.

Confirmer la taille du noyau fondu était particulièrement excitant pour l’équipe.

«Cette étude est une chance unique dans une vie», a déclaré Simon Stahler de l’université de recherche suisse ETH Zurich, auteur principal de l’article principal.

« Il a fallu des centaines d’années aux scientifiques pour mesurer le noyau de la Terre ; après les missions Apollo, il leur a fallu 40 ans pour mesurer le noyau de la Lune. Il n’a fallu que deux ans à InSight pour mesurer le cœur de Mars. »

Les tremblements de terre que la plupart des gens ressentent proviennent de failles causées par le déplacement des plaques tectoniques. Contrairement à la Terre, Mars n’a pas de plaques tectoniques ; sa croûte est plutôt comme une assiette géante.

Mais des failles, ou fractures rocheuses, se forment toujours dans la croûte martienne en raison des contraintes causées par le léger rétrécissement de la planète alors qu’elle continue de se refroidir, selon la NASA.

Les scientifiques d’InSight passent une grande partie de leur temps à rechercher des sursauts de vibration dans les sismogrammes, où le moindre mouvement sur une ligne peut représenter un tremblement de terre ou, d’ailleurs, un bruit créé par le vent.

« Ce que nous recherchons, c’est un écho », a déclaré Amir Khan de l’ETH Zurich, auteur principal de l’article sur le manteau.

« Nous détectons un son direct – le tremblement de terre – puis écoutons un écho provenant d’un réflecteur profondément sous terre. »

Ces résultats ne sont qu’un début.

Pendant que le niveau d’énergie d’InSight est géré, son sismomètre est toujours à l’écoute et les scientifiques espèrent détecter un séisme supérieur à 4,0.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici