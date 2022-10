L’atterrissage en douceur de Swan sur l’eau a amusé Internet

Les cygnes sont connus pour être des oiseaux majestueux. Bien qu’il soit merveilleux de voir une volée de cygnes se dandiner gracieusement dans les eaux, ils sont considérés comme des oiseaux assez dangereux lorsqu’ils sont provoqués. Souvent, nous devenons accros aux réseaux sociaux lorsque nous tombons sur des vidéos bizarres d’animaux et d’oiseaux qui nous font sourire. Semblables aux humains, les animaux s’amusent aussi à leur manière, et cette vidéo en est la preuve.

Un compte nommé royrolls1 a publié une vidéo hilarante d’un cygne passant la plupart de son temps dans un étang, gambadant dans les eaux vertes. “Captain Swan: 50 40 30 20 10 Delay Delay Delay Cap️”, lit-on dans la légende.

Le visuel désormais viral s’ouvre sur la vue d’un cygne battant ses grandes ailes blanches et plongeant à la surface d’un étang, dans les locaux d’un parc verdoyant. Cependant, ce qui a attiré l’attention des utilisateurs des médias sociaux, c’est la façon dont l’oiseau a couru dans l’eau avec ses pattes, faisant un étrange bruit de pagaie.

Top showsha vidéo

Ressemblant à un avion atterrissant dans l’eau, le cygne semblait lui aussi descendre du ciel sans heurts et atterrir à la surface de l’eau. Il a fait quelques pas chancelants avant de glisser sur le plan d’eau, atterrissant parfaitement sur ses pattes palmées. Il nage ensuite dans les eaux scintillantes du parc, entouré d’arbres aux incrustations épaisses.

La vidéo a touché une corde sensible chez les internautes en un rien de temps, emportant leur blues du lundi. Les utilisateurs se sont précipités vers les commentaires, partageant leurs réactions au cygne insouciant. “Atterrissage de la compagnie aérienne du sud-ouest”, a plaisanté un utilisateur. “Quel bel atterrissage”, a commenté un second. “C’est une vidéo incroyable”, a déclaré un autre individu.

Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 467 000 likes et reçu plus de 34 200 likes sur Instagram. Ce n’est pas la première fois que ces animaux ailés deviennent joueurs. Dans une autre vidéo virale, un perroquet a été vu en train de faire une cascade de super-héros en profitant de la brise sifflante d’une fenêtre de voiture. Il portait même un petit et adorable costume de surhomme. Regardez la vidéo ici:

Aimez-vous aussi regarder des vidéos aussi mignonnes?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici