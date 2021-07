L’atterrissage d’un avion à «l’aéroport le plus dangereux du monde» vous gardera sur le bord de votre siège

La plupart du temps, les aéroports de presque tous les pays n’ont rien d’impressionnant : les pistes, les terminaux, les carrousels à bagages et tout le jazz habituel. Cependant, dans certaines parties du monde, les ingénieurs ont dû vraiment sortir des sentiers battus pour faire d’un aéroport fonctionnel une possibilité. Alors que certains sont construits sur des terres désolées, d’autres ont des routes ou des voies ferrées qui traversent la piste, et quelques autres sont faits de neige. Récemment, une vidéo d’un aéroport dangereux similaire a fait surface sur les réseaux sociaux.

La vidéo mordante a été mise en ligne par un utilisateur de TikTok @azey_rlb. Le clip montre la vue depuis le cockpit de l’avion alors qu’il s’approche de l’aéroport international Cristiano Ronaldo sur l’île portugaise de Madère. Initialement, le pilote peut être vu voler dans un ciel bleu clair, puis effectuer une descente en douceur et atterrir doucement sur la piste courte. Il s’arrête bien avant la fin de la piste.

L’emplacement extrême de la falaise de l’aéroport peut également être vu. La piste, dans la ville de Funchal, se trouve sur une plate-forme qui est en partie au-dessus de l’océan. La piste est soutenue par 180 colonnes, chacune d’environ 70 mètres de haut.

Une voix off explique que l’emplacement de l’aéroport de Madère est soumis à « de fortes turbulences, des changements de vent » et est « pur près du sol en raison des collines environnantes », ce qui en fait « l’une des pistes les plus dangereuses » au monde. Comme « en dessous de 500 pieds, le vent » devient « turbulent », le capitaine doit être très « entraîné » pour atterrir ici. Le pilote doit « voler » assez « près du terrain » à l’approche de la piste.

Regardez encore une autre vidéo des atterrissages des vols à l’aéroport :

Sans surprise, les images désormais virales ont suscité plusieurs réactions sur TikTok, beaucoup louant les compétences du pilote et d’autres étant d’accord sur la dangerosité de l’atterrissage. La publication a depuis été regardée plus de deux millions de fois et a recueilli plus de 4 lakh likes.

