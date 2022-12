L’attention des joueurs de l’USMNT se tourne vers la Premier League

Maintenant que la Coupe du monde est terminée pour les États-Unis, de nombreux joueurs de l’USMNT vont maintenant commencer à se concentrer sur la Premier League. Six joueurs de l’équipe de la Coupe du monde de l’USMNT exercent actuellement leur métier dans l’élite anglaise. En fait, tous les six ont joué des minutes importantes pour l’entraîneur Greg Berhalter tout au long du tournoi.

Matt Turner (Arsenal), Tim Ream (Fulham), Antonee Robinson (Fulham), Tyler Adams (Leeds) et Christian Pulisic (Chelsea) ont commencé les quatre matchs de la Coupe du monde pour l’USMNT. Brenden Aaronson (Leeds) est également entré dans la mêlée en tant que remplaçant à chaque match.

Adams et Berhalter font l’éloge de la Premier League

Avant le match contre l’Angleterre en phase de groupes, Adams a parlé de la connexion avec la Premier League. “En Amérique, vous voyez beaucoup de jeunes joueurs se connecter à de nombreux matchs de Premier League. Ils sont allumés le matin, ils sont faciles à écouter », a déclaré le capitaine de l’équipe lors d’une conférence de presse. “Vous avez vu beaucoup de joueurs de qualité sur le terrain en même temps, quelle que soit l’équipe qui jouait en Premier League.”

“Donc pour moi, ça a toujours été un de mes rêves”, a poursuivi Adams. “Je me souviens avoir dit à ma mère à un jeune âge que je voulais jouer en Angleterre. La culture n’est pas trop éloignée de ce que l’Amérique a à offrir, donc cette transition a évidemment été beaucoup plus facile que de jouer en Allemagne. [at RB Leipzig].”

“Mais il y a quelque chose de spécial dans la Premier League. Cela a toujours été le cas et je pense qu’il y en aura toujours.

Berhalter a également fait écho aux sentiments de son capitaine lors de la conférence de presse. “Chaque samedi matin, les Américains regardent la ligue”, a expliqué l’entraîneur. “Et puis voir tous les festivals de fans … c’est une ligue incroyable, nous sommes vraiment fiers d’avoir nos joueurs qui jouent [there]. Pour moi, c’est similaire à la NFL en termes de domination. »

Neuf joueurs de l’USMNT en Premier League ou en compétition britannique

Outre le sextet susmentionné, trois autres joueurs de la Coupe du monde USMNT jouent également actuellement en Grande-Bretagne. Josh Sargent (Norwich), Ethan Horvath (prêté à Luton Town) et Cameron Carter-Vickers (Celtic) se rendront également bientôt au Royaume-Uni pour jouer au football de club.

La Premier League devrait revenir de la pause de la Coupe du monde le 26 décembre. Ream et Robinson pourraient assister à la première action parmi les joueurs de l’USMNT en Angleterre alors que Fulham affrontera Crystal Palace le lendemain de Noël.

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire