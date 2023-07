L’attente est terminée car Powerball a enfin un gagnant pour son jackpot d’une valeur de plus d’un milliard de dollars

Un ticket gagnant a été vendu en Californie pour le jackpot Powerball d’une valeur estimée à 1,08 milliard de dollars, le sixième plus important de l’histoire des États-Unis et le 3e plus important de l’histoire du jeu.

Les numéros gagnants du tirage de mercredi soir étaient les boules blanches 7, 10, 11, 13, 24 et Powerball rouge 24. La loterie de Californie a déclaré sur Twitter que le billet gagnant avait été vendu à Los Angeles au Las Palmitas Mini Market.

Les ventes finales de billets ont poussé le jackpot au-delà de son estimation antérieure de 1 milliard de dollars à 1,08 milliard de dollars au moment du tirage, le faisant passer du septième au sixième plus gros jackpot de loterie américain jamais remporté.

Le gagnant peut choisir soit le jackpot total versé par tranches annuelles, soit un montant forfaitaire unique de 558,1 millions de dollars avant taxes.

Les cotes abyssales du jeu de 1 sur 292,2 millions sont conçues pour créer de gros prix qui attirent plus de joueurs. Le plus gros jackpot Powerball était de 2,04 milliards de dollars Powerball en novembre.

La dernière fois que quelqu’un avait remporté le jackpot Powerball, c’était le 19 avril pour un premier prix de près de 253 millions de dollars. Depuis lors, personne n’avait remporté le grand prix.

Powerball est joué dans 45 États, ainsi qu’à Washington, DC, Porto Rico et les îles Vierges américaines.

The Associated Press