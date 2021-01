NEWARK, NJ: Jack Hughes des Devils du New Jersey n’avait pas eu une telle mise à pied depuis… jamais?

Plus de 100 joueurs de la LNH du New Jersey, de Buffalo, d’Anaheim, de Los Angeles, de San Jose, d’Ottawa et de Detroit n’ont pas disputé un match de hockey significatif depuis que la ligue a interrompu le jeu au début de mars en raison de la pandémie. Dix longs mois.

Je ne pense pas que j’ai eu, je suppose, 10 mois sans match toute ma vie, a déclaré Hughes, 19 ans, le choix n ° 1 du repêchage de 2019. Donc, évidemment, quelque chose de nouveau. Mais je veux dire, les jeux sont comme faire du vélo, pourrait-on dire. Si vous êtes un joueur de hockey, c’est quelque chose qui vient naturellement.

Cela a été une éternité pour Hughes et les autres dans un sport basé sur le rythme, la répétition et le travail d’équipe, un tronçon ennuyeux inimaginable pour les athlètes dont la vie a suivi un calendrier qui a rarement changé depuis des années.

Enfants, ils jouaient au hockey pee-wee à toute heure de la journée. Lorsque la patinoire n’était pas disponible, l’étang l’était. Les longs trajets vers les tournois, le rythme régulier des entraînements et des entraînements. Surtout, il y avait des jeux.

Les jeux reviennent enfin pour tout le monde avec une saison compressée de 56 matchs qui commence cette semaine. Ce sera un nouveau départ pour les 24 équipes qui ont fait les séries éliminatoires lorsque le jeu a repris le 11 août. Ce sera quelque chose de plus que cela pour les sept autres dont les joueurs ont eu des semaines sans hockey.

Hughes a passé du temps au Michigan pour s’entraîner avec ses frères, Quinn des Canucks de Vancouver et Luke, l’un des meilleurs espoirs chez les juniors. Il passait cinq jours par semaine au gymnase et se concentrait sur une alimentation saine pour ajouter 14 livres à sa silhouette de 165 livres.

Jack Eichel des Sabres a passé beaucoup de temps à réfléchir à la rapidité de ses cinq premières années dans la LNH. Kyle Palmieri des Diables est retourné aux racines agricoles de sa famille et a cultivé un jardin (il a dit que les carottes avaient besoin de plus de patience).

D’autres joueurs ont pris des passe-temps ou pompé du fer, patiné quand ils le pouvaient et laissaient simplement leur corps guérir à un rythme tranquille. Le centre des Devils, Travis Zajac, 35 ans, a déclaré qu’il se sentait bien une semaine au camp.

Ce qui est incertain, c’est la performance des équipes qui reviennent de la pause. Seront-ils plus frais? Un pas lent?

Je pense que c’est la question à un million de dollars que tout le monde recherche, a déclaré le défenseur des Sharks Erik Karlsson, qui a rejoint la ligue en 2009. Mais au bout du compte, nous n’avons pas beaucoup de choix. C’est ce qu’il allait falloir faire. Je pense que cela allait le parcourir de la meilleure façon que nous pensons savoir.

Le défenseur des Sabres Jake McCabe a déclaré que les 10 derniers mois avaient été comme une journée prolongée de la marmotte, remplie à maintes reprises d’incertitudes et de préoccupations. Il y avait aussi de bons moments. Lui et sa femme, Gaby, ont eu une petite fille en avril, alors ils ont eu la chance de la voir grandir ensemble.

Elle a déjà huit mois, ce qui me rappelle à quel point nous sommes dans cette pandémie, a déclaré McCabe. Maintenant, elle peut enfin voir ce que fait son père pour le travail afin que ce soit amusant de revenir sur la glace. C’est vraiment fou depuis combien de temps ça fait.

Pendant la pause, les Kings ont envoyé cinq joueurs en Allemagne et ont eu quelques espoirs jouant en Suède. Le camp d’entraînement étant maintenant ouvert, l’entraîneur des Kings, Todd McLellan, a déclaré que les joueurs progressaient pour retrouver leurs mains, leur timing et leur prise de conscience.

Il n’y a pas eu de matchs préparatoires, a-t-il noté, donc choisir une équipe sera un défi.

Espérons que nous avons fait nos devoirs mieux que les autres groupes, a déclaré McLellan.

Les Red Wings ont hâte de commencer. Ils avaient de loin le pire bilan la saison dernière et le directeur général Steve Yzerman n’a pas déboursé beaucoup d’argent en agence libre pour attirer les meilleurs talents. L’entraîneur de Detroit, Jeff Blashill, a organisé des entraînements de haute intensité. Il espère également que les trois jours supplémentaires de pratique pour les équipes non éliminatoires aideront.

L’attaquant Drake Batherson, qui a disputé 43 matchs avec les Sénateurs au cours des deux dernières saisons, a travaillé pendant deux mois en Nouvelle-Écosse avec un groupe de joueurs comprenant Sidney Crosby des Penguins. Le jeune homme de 22 ans est arrivé au camp à la mi-décembre et son approche a été simple.

Je pense que vous devez venir à la patinoire tous les jours, le traiter comme un match et montrer que chaque pratique compte et que vous voulez faire partie de l’équipe, a déclaré Batherson.

Le directeur général de Ducks, Bob Murray, s’est dit préoccupé par les défis quotidiens liés à la pandémie qui sévit en Amérique du Nord. Les équipes de la LNH auront des équipes de taxis pour appeler des joueurs supplémentaires en cas de tests positifs ou de recherche de contacts.

C’est un vrai casse-tête intéressant », a déclaré Murray. «Vous devez vraiment réfléchir, vous devez planifier, et vous devez être prêt pour les obstacles et les courbes chaque jour. Les choses vont être différentes.

L’entraîneur des Kings, Dallas Eakins, s’est senti humble d’être de retour au travail et en même temps chanceux.

Il y a tellement de gens qui ont souffert et qui souffrent encore », a déclaré Eakins. On nous a permis de revenir et de suivre notre passion. Nos gars y sont très sensibles et nous ressentons un grand privilège de pouvoir revenir.

___

Les rédacteurs AP Hockey Larry Lage et John Wawrow et les écrivains AP Sports Josh Dubow, Greg Beachem et Joe Reedy ont contribué à ce rapport.

___

Plus AP NHL: https://apnews.com/hub/nhl et https://twitter.com/AP_Sports