L’attente des passeports américains crée un purgatoire de voyage et des plans d’été grondants

WASHINGTON (AP) – Vous cherchez un passeport américain valide pour ce voyage de 2023 ? Attachez votre ceinture, voyageur pieux, pour un voyage très différent avant de vous approcher d’un aéroport.

Une sauvegarde très redoutée des demandes de passeport américain s’est écrasée contre un mur de la bureaucratie gouvernementale alors que les voyages dans le monde rebondissent vers des niveaux records avant la pandémie – avec trop peu d’humains pour gérer la charge. Le résultat, disent les aspirants voyageurs aux États-Unis et dans le monde, est un purgatoire exaspérant avant le voyage défini, au mieux, par une incertitude coûteuse.

Avec des rêves de famille et beaucoup d’argent en jeu, les demandeurs de passeport décrivent une agonie au ralenti consistant à attendre, s’inquiéter, tenir la ligne, rafraîchir l’écran, se plaindre au Congrès, payer des frais supplémentaires et suivre des instructions incorrectes. Certains candidats achètent des billets d’avion supplémentaires pour obtenir des passeports en cours de traitement là où ils sont assis – dans d’autres villes – à temps pour effectuer les vols qu’ils ont réservés en premier lieu.

Les perspectives sont si sombres que les responsables américains ne nient même pas le problème ou ne prédisent pas quand il s’atténuera. Ils attribuent les temps d’attente épiques aux pénuries persistantes de personnel liées à la pandémie et à une pause du traitement en ligne cette année. Cela a laissé l’agence des passeports inondée d’un record de 500 000 demandes par semaine. Le déluge est en passe de dépasser les 22 millions de passeports délivrés l’an dernier, selon le département d’État.

C’était début mars lorsque le fleuriste de la région de Dallas, Ginger Collier, a demandé quatre passeports avant des vacances en famille fin juin. La greffière, a-t-elle dit, a estimé les temps d’attente à huit à 11 semaines. Ils auraient leurs passeports un mois avant d’en avoir besoin. « Beaucoup de temps », se souvient Collier avoir pensé.

Ensuite, le Département d’État a augmenté le temps d’attente pour un passeport ordinaire jusqu’à 13 semaines. « Nous allons toujours bien », pensa-t-elle.

À deux semaines du voyage, c’était l’évaluation de Collier : « Je ne peux pas dormir. Ne pas obtenir les passeports de la famille signifierait perdre 4 000 dollars, a-t-elle déclaré, ainsi que la possibilité de rencontrer l’un de ses fils en Italie après un semestre d’études à l’étranger. « Mes nerfs sont abattus, car je ne pourrai peut-être pas l’atteindre », a-t-elle déclaré. Elle appelle le numéro sans frais tous les jours, tient jusqu’à 90 minutes pour se faire dire – au mieux – qu’elle pourrait peut-être obtenir un rendez-vous requis dans les bureaux des passeports d’autres États.

« Je ne peux pas me permettre quatre billets d’avion de plus n’importe où aux États-Unis pour obtenir un passeport alors que j’ai fait ma demande à temps », a-t-elle déclaré.

En mars, les voyageurs inquiets ont commencé à demander des réponses, puis à demander de l’aide, y compris à leurs représentants à la Chambre et au Sénat, qui ont largement rapporté lors des audiences de cette année qu’ils recevaient plus de plaintes d’électeurs concernant les retards de passeport que tout autre problème.

Le secrétaire d’État américain avait une réponse, en quelque sorte.

«Avec COVID, le fond a pratiquement disparu du système», a déclaré Antony Blinken à un sous-comité de la Chambre le 23 mars. Lorsque la demande de voyages a pratiquement disparu pendant la pandémie, a-t-il déclaré, le gouvernement a laissé partir les sous-traitants et a réaffecté le personnel qui avait été dédié à traitement des passeports.

À peu près au même moment, le gouvernement a également interrompu un système de renouvellement en ligne « pour nous assurer que nous pouvons le peaufiner et l’améliorer », a déclaré Blinken. Il a déclaré que le département embauchait des agents le plus rapidement possible, ouvrant davantage de rendez-vous et essayant de résoudre la crise par d’autres moyens.

Les demandeurs de passeport ont éclairé les groupes de médias sociaux, les numéros sans frais et les lignes téléphoniques des législateurs avec des questions, des appels à l’aide et des appels à l’aide.

Dans les consulats américains à l’étranger, la quête de visas et de passeports américains n’est pas beaucoup plus brillante.

Un jour de juin, les habitants de New Delhi pouvaient s’attendre à attendre 451 jours pour un entretien de visa, selon le site Web. Ceux de Sao Paulo pourraient prévoir d’attendre plus de 600 jours. Les voyageurs en herbe à Mexico attendaient environ 750 jours; à Bogota, en Colombie, c’était 801 jours.

En Israël, le besoin est particulièrement aigu. Plus de 200 000 personnes ayant la nationalité des deux pays vivent en Israël. Le 2 juillet,

Batsheva Gutterman a commencé à chercher des rendez-vous immédiatement après avoir eu un bébé en décembre, dans le but d’assister au mariage de sa sœur en juillet, à Raleigh, en Caroline du Nord. Sa quête de trois passeports s’est étendue de janvier à juin, quelques jours avant le voyage. Et cela ne s’est résolu qu’après que Gutterman a payé une somme modique pour rejoindre un groupe WhatsApp qui l’a alertée de nouveaux rendez-vous, qui ne restent disponibles que quelques secondes.

Elle a finalement obtenu trois rendez-vous sur trois jours consécutifs – la bureaucratie incarnée.

« Cela me rend incroyablement mal à l’aise d’avoir un bébé en Israël en tant que citoyen américain, sachant qu’il n’y a aucun moyen que je puisse voler avec ce bébé jusqu’à ce que nous ayons de la chance avec un rendez-vous », a-t-elle déclaré.

Il semblait y avoir des progrès. L’attente d’un rendez-vous pour un renouvellement le 8 juin était de 360 ​​jours. Au 2 juillet, l’attente était de 90 jours, selon le site Web.

De retour aux États-Unis, Marni Larsen de Holladay, Utah, a fait la queue à Los Angeles, Californie, le 14 juin, dans l’espoir d’obtenir le passeport de son fils. De cette façon, espérait-elle, le couple pourrait rencontrer le reste de leur famille, qui était déjà parti comme prévu pour l’Europe, pour des vacances prévues de longue date.

Elle avait demandé le passeport de son fils deux mois plus tôt et passé des semaines à vérifier les mises à jour en ligne ou via un système d’appel frustrant. Alors que les vacances de la mi-juin approchaient, Larsen a contacté le bureau du sénateur Mitt Romney, où l’une des quatre personnes qui, selon lui, est affectée à plein temps aux problèmes de passeport, a pu retrouver le document à la Nouvelle-Orléans.

Il devait être expédié à Los Angeles, où elle a obtenu un rendez-vous pour le récupérer. Cela signifiait que Larsen devait acheter de nouveaux billets pour elle et son fils à Los Angeles et rediriger leur voyage de là vers Rome. Le tout en pariant que le passeport de son fils a bien été expédié comme promis.

« Nous attendons juste dans cette file massive de tonnes de personnes », a déclaré Larsen. « Ça a juste été un cauchemar. »

Ils ont réussi. Et Ginger Collier ? Elle a trouvé sa fin heureuse. « Je viens de recevoir mes passeports ! » elle a envoyé un texto. Une visite de sept heures au bureau des passeports à Dallas, plus un retour le lendemain, a produit les passeports avec quatre jours à perdre.

« Quel processus ridicule », a déclaré Collier. Néanmoins, les retrouvailles avec son fils en Italie ont été douces. Elle a envoyé un SMS la semaine dernière : « C’était le meilleur câlin de tous les temps ! »

Kellman a rapporté de Tel Aviv, Israël, Santana a rapporté de Washington et Koenig a rapporté de Dallas.

Laurie Kellman, Rebecca Santana et David Koenig, Associated Press