L’attente de 2 ans de la famille pour le visa de visiteur de la grand-mère se termine enfin

Une deuxième demande, des frais de 100 $ et plus de deux ans plus tard, une femme d’Ottawa qui a exigé de savoir pourquoi la demande de visa de sa mère de 79 ans a échoué dit que l’attente de la famille est enfin terminée.

Charlotte Clarke a déclaré à CBC News en juillet que sa famille était épuisée de se demander pourquoi sa mère, Victoria, avait attendu si longtemps un visa que d’autres obtenaient en quelques semaines.

Maintenant, elle est enfin arrivée au Canada pour sa visite tant attendue pour voir ses petits-enfants.

“Cela me semblait tout simplement irréel”, a déclaré Charlotte Clarke, repensant au voyage. “C’était rageant.”

Clarke avait aidé sa mère, qui vit en Gambie, pays d’Afrique occidentale, à demander un visa temporaire en octobre 2020 auprès d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC), le département fédéral qui traite les demandes d’immigration et les visas.

Le père de Clarke, Malcolm, est décédé du COVID-19 en août de la même année. Sa mère avait été sa principale gardienne pendant des années, et Clarke a dit qu’elle voulait qu’elle fasse une pause et rende visite à ses deux enfants et petits-enfants à Ottawa.

Plus tôt ce mois-ci, elle a atterri à Ottawa après avoir finalement reçu son visa de visiteur après avoir présenté une nouvelle demande en septembre.

Cette fois, il a fallu environ cinq semaines à IRCC pour traiter sa deuxième demande du début à la fin.

“Nous étions ravis, évidemment, et tout le monde était content pour elle parce que deux ans, c’est long”, a déclaré Clarke.

“Je me sens bien … Mais le voyage pour être avec elle n’était pas vraiment agréable”, a déclaré Victoria Clarke, regardant Charlotte depuis la table de la cuisine de sa maison d’Ottawa.

“Cela résume tout – soulagement.”

Charlotte Clarke, à gauche, embrasse sa mère Victoria Clarke à sa table de cuisine. Charlotte dit que le manque de communication et la longue attente du visa de sa mère – qui devrait prendre quelques semaines à traiter – étaient «exaspérants». (Priscilla Ki Sun Hwang/CBC)

Les candidats bloqués inquiets, “déconcertés” à l’idée de présenter une nouvelle demande

En réponse à l’histoire de la famille Clarke, IRCC avait dit à CBC que certains demandeurs pouvaient présenter une nouvelle demande de visa, surtout s’ils n’avaient pas encore reçu de réponse et avaient fait leur demande avant le 7 septembre 2021, date à laquelle le gouvernement canadien a finalement ouvert ses frontières aux personnes entièrement vaccinées. voyageurs.

Depuis la publication de leur histoire, CBC a entendu des dizaines d’autres personnes qui ont également attendu des années pour les visas des membres de leur famille du monde entier. Ils se sont demandé si une nouvelle demande était la meilleure solution, car ils gaspilleraient du temps et de l’argent et repartiraient de zéro.

Said Izawi, qui vit à Montréal, est l’un d’entre eux.

Il a déclaré qu’il avait célébré son “deuxième anniversaire” d’attente du super visa de ses parents dimanche dernier, après les avoir aidés à demander à venir de Syrie le 20 novembre 2020.

Il n’y a aucune logique derrière cela. Genre, pourquoi ? – Saïd Izawi

“J’étais très naïf. J’espérais qu’ils viendraient passer Noël 2020 avec nous”, a déclaré Izawi, qui n’a pas vu ses parents depuis cinq ans. “Noël 2021 est passé et est passé … maintenant nous sommes en 2022.”

Izawi a déclaré que sa famille était “déconcertée” par la suggestion d’IRCC aux candidats de présenter une nouvelle demande.

“Il n’y a aucune logique derrière cela. Comme, pourquoi?” il a dit. “Cela n’a pas de sens … pourquoi quelqu’un aurait besoin de faire cela. Qu’en est-il de l’autre application?”

Les parents de Said Izawi sont vus ici. Izawi attend depuis plus de deux ans leur super visa d’IRCC et a déclaré qu’il était “déconcerté” par les conseils d’IRCC selon lesquels il devrait dépenser des milliers de dollars et présenter une nouvelle demande de visa. (Soumis par Said Izawi)

IRCC facture des frais de 100 $ par personne pour demander un visa. L’assurance médicale qu’Izawi a achetée pour ses parents – une exigence pour un super visa – a coûté environ 4 000 $ et a depuis expiré.

“C’est de l’argent jeté par les fenêtres”, a déclaré Izawi. “C’est une application que j’attends depuis deux ans – je vais devoir la tuer maintenant et en démarrer une nouvelle ? Et Dieu seul sait combien de temps cela prendra.”

IRCC n’a pas donné de réponse directe à la question de CBC sur l’assurance médicale désormais expirée, affirmant que la demande de la famille était en phase de “vérification des antécédents” depuis février 2021.

IRCC explique pourquoi certains visas ont été laissés pour compte

Un porte-parole d’IRCC a expliqué qu’entre mars 2020 et le 6 septembre 2021, le ministère a donné la priorité aux demandes de ceux qui étaient exemptés des restrictions de voyage liées au COVID-19.

Les demandes de visa soumises avant le 7 septembre 2021 ont été placées dans une “file d’attente pour un traitement non urgent”, a déclaré l’IRCC.

Cela a conduit à “l’accumulation d’un large inventaire de demandes de visa de visiteur”, selon le département.

IRCC a commencé à travailler sur l’arriéré, mais a déclaré que la plupart de ces demandes antérieures prendraient plus de temps en raison de leur “complexité en raison de documents et d’informations potentiellement obsolètes” et de “l’évolution des circonstances”.

C’est pourquoi ils sont demander à certaines personnes de présenter une nouvelle demandeprécise le département.

Les gens entrent dans l’édifice CD Howe au centre-ville d’Ottawa, qui abrite Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, l’hiver dernier. IRCC affirme que de nombreuses demandes présentées avant que le Canada ne lève les restrictions de voyage pourraient inclure des documents qui sont maintenant obsolètes. (Francis Ferland/CBC)

IRCC a également déclaré que ceux qui retirent des demandes peuvent être éligible aux remboursements — seulement si l’agence n’a pas commencé à les traiter.

Mais son site Web indique qu’il n’y a “aucune garantie” et, de plus, les candidats ne recevront pas de confirmation écrite qu’ils aient été retirés.

Cela fait partie du problème, a déclaré Clarke.

“Cela semble injuste [for IRCC] recevoir … tous ces paiements … [and] vous dites maintenant que votre demande est nulle et non avenue », a-t-elle déclaré. « Comment pouvez-vous conscionablement garder leur argent ?

Alors que Clarke a dit qu’elle aussi s’inquiétait de soumettre une nouvelle candidature, même si cela a fonctionné rapidement, cela ne s’est pas fait sans difficultés.

Elle a averti que le portail en ligne d’IRCC n’était pas intuitif et a déclaré qu’elle avait demandé l’aide d’un membre de sa famille “en larmes”.

Pourtant, Clarke a une réponse pour tous les candidats qui ne savent pas quoi faire.

“Mon conseil serait d’abord de présenter une nouvelle demande.”