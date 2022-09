L’attentat-suicide à Kaboul tue 19 personnes, principalement des filles, dans un centre d’éducation

19 personnes ont été tuées vendredi dans un attentat-suicide à Kaboul, la capitale afghane.

L’explosion s’est produite dans un centre éducatif qui dispense un encadrement pour les examens d’entrée à l’université.

La plupart des personnes tuées seraient des femmes.

Un attentat suicide à la bombe contre une salle de classe de centaines de personnes se préparant aux examens dans la capitale afghane vendredi a tué au moins 19 personnes, la plupart des victimes étant des filles, ont déclaré la police et un témoin.

L’explosion a ravagé le centre d’enseignement supérieur de Kaaj, qui entraîne principalement des hommes et des femmes adultes avant les tests d’entrée à l’université.

“Nous étions environ 600 dans la classe. Mais la plupart des victimes sont des filles”, a déclaré à l’AFP Akbar, un étudiant blessé lors de l’attaque, depuis un hôpital voisin.

L’attaque s’est produite dans le quartier de Dasht-e-Barchi, dans l’ouest de Kaboul, une zone majoritairement musulmane chiite où vit la communauté minoritaire Hazara, la cible de certaines des attaques les plus meurtrières d’Afghanistan.

Le porte-parole de la police de Kaboul, Khalid Zadran, a déclaré :

Des étudiants se préparaient à un examen lorsqu’un kamikaze a frappé ce centre éducatif. Malheureusement, 19 personnes ont été martyrisées et 27 autres blessées.

Les familles se sont précipitées vers les hôpitaux de la région, où des ambulances arrivaient avec des victimes et des listes de personnes confirmées mortes et blessées étaient affichées sur les murs.

“Nous ne l’avons pas trouvée ici”, a déclaré à l’AFP une femme en détresse à la recherche de sa sœur dans l’un des hôpitaux. “Elle avait 19 ans.”

“Nous l’appelons mais elle ne répond pas.”

Dans au moins un hôpital, les talibans ont forcé les familles des victimes à quitter le site, craignant qu’il n’y ait une nouvelle attaque contre la foule.

Des vidéos mises en ligne et des photos publiées par les médias locaux montraient des victimes ensanglantées emportées hors des lieux.

“Les équipes de sécurité ont atteint le site, la nature de l’attaque et les détails des victimes seront publiés plus tard”, a tweeté plus tôt Abdul Nafy Takor, porte-parole du ministère de l’Intérieur.

“Attaquer des cibles civiles prouve la cruauté inhumaine et le manque de normes morales de l’ennemi.”

Quartier fréquemment attaqué

Le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan l’année dernière a mis fin à la guerre de deux décennies et une réduction significative de la violence, mais la sécurité a commencé à se détériorer ces derniers mois.

Les Hazaras chiites d’Afghanistan sont persécutés depuis des décennies, les talibans étant accusés d’abus contre le groupe lorsqu’ils ont gouverné pour la première fois de 1996 à 2001.

De telles accusations ont repris après leur retour au pouvoir.

Les Hazaras sont également la cible fréquente d’attaques de l’ennemi des talibans, le groupe armé État islamique. Tous deux les considèrent comme des hérétiques.

De nombreuses attaques ont dévasté le quartier de Dasht-e-Barchi, plusieurs ciblant des femmes, des enfants et des écoles.

L’année dernière, avant le retour au pouvoir des talibans, au moins 85 personnes – principalement des étudiantes – ont été tuées et environ 300 blessées lorsque trois bombes ont explosé près de leur école dans la région.

Aucun groupe n’en a revendiqué la responsabilité, mais un an plus tôt, l’EI avait revendiqué un attentat suicide contre un centre éducatif du même quartier qui avait fait 24 morts, dont des étudiants.

En mai 2020, le groupe a été accusé d’une attaque sanglante à l’arme à feu contre une maternité d’un hôpital de Dasht-e-Barchi qui a tué 25 personnes, dont de nouvelles mères.

Et en avril de cette année, deux attentats à la bombe meurtriers dans des centres d’éducation distincts de la région ont tué six personnes et en ont blessé au moins 20 autres.

L’éducation est un problème brûlant en Afghanistan, les talibans empêchant de nombreuses filles de retourner à l’enseignement secondaire, tandis que l’État islamique s’oppose également à l’éducation des femmes et des filles.