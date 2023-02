L’attentat meurtrier près de Jérusalem relève du “terrorisme” selon Netanyahu

Le Hamas a qualifié l’incident d'”opération héroïque” mais n’en a pas revendiqué la responsabilité

Deux personnes, dont un garçon de six ans, ont été tuées et plusieurs autres blessées lorsqu’une voiture a percuté un groupe qui se tenait à un arrêt de bus juste à l’extérieur de Jérusalem vendredi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié l’incident d’attaque terroriste.

Au moins cinq autres personnes ont été blessées dans l’attentat à la voiture-bélier, qui s’est produit dans une colonie juive près du quartier de Ramot à Jérusalem-Est. Les victimes attendaient un bus au moment de l’incident, et une personne serait dans un état critique. La police a déclaré que le conducteur avait été abattu sur les lieux par des agents.

“Tout le monde était allongé, jeté, en très mauvais état», a déclaré le médecin bénévole Ariel Ben-David à la radio militaire. “A notre grand regret, un enfant n’a pas survécu.”

Images graphiques partagé sur les réseaux sociaux a montré les suites de l’incident, avec plusieurs blessés visibles. Il a été rapporté qu’un civil armé a tiré sur le véhicule avant que la police ne l’engage.

Le Premier ministre israélien Netanyahu a qualifié l’incident d’attaque terroriste et a ordonné le renforcement de la sécurité dans la région, ainsi que la destruction de la maison du terroriste présumé, conformément à la politique gouvernementale.

“J’ai mené une évaluation de la sécurité et ordonné une augmentation des forces, de procéder à des arrestations et d’agir immédiatement pour sceller la maison du terroriste et la démolir», a déclaré Netanyahu.

Un porte-parole du Hamas, l’organisation nationaliste palestinienne qui contrôle Gaza, a qualifié l’attaque de “opération héroïque” mais s’est abstenu de revendiquer la responsabilité.

L’incident survient dans un contexte de tensions accrues dans la région. Fin janvier, sept personnes ont été abattues par un tireur palestinien devant une synagogue de Jérusalem. Cela s’est produit quelques jours seulement après que neuf Palestiniens ont été tués à la suite d’une opération des forces spéciales israéliennes dans la ville de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.