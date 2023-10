L’attentat en Belgique incite l’UE à renforcer les lois sur les frontières et l’expulsion

BRUXELLES (AP) — Abdesalem Lassoued s’était vu refuser le droit de séjour dans quatre pays européens au moment où il a pourchassé deux Suédois dans un immeuble à Bruxelles cette semaine et les a abattus à bout portant avec un fusil semi-automatique.

Ce Tunisien de 45 ans est arrivé sur l’île italienne de Lampedusa à bord d’un bateau de passeur en 2011. Il a passé une peine de prison en Suède et s’est vu refuser l’entrée en Norvège. À un moment donné, l’Italie l’a signalé comme une menace pour la sécurité. Il y a deux ans, la Belgique a rejeté sa demande d’asile et il a disparu de la carte.

Jusqu’à lundi soir, où il a tué les deux Suédois, en a blessé un troisième et a forcé le confinement de plus de 35 000 personnes dans un stade de football où elles s’étaient rassemblées pour regarder la Belgique jouer contre la Suède. Dans une vidéo mise en ligne, il affirme s’inspirer du groupe État islamique.

En quelques jours, il est devenu le nouveau visage de la campagne de l’Union européenne visant à renforcer les contrôles aux frontières, à expulser rapidement les personnes et à permettre à la police et aux agences de sécurité d’échanger des informations plus efficacement.

« Il est important que les individus qui pourraient constituer une menace pour la sécurité de nos citoyens et de notre Union soient rapatriés de force et immédiatement », a déclaré jeudi à la presse la commissaire européenne aux Affaires intérieures, Ylva Johansson, lors de la réunion des ministres de l’Intérieur de l’UE à Luxembourg.

Seule environ une personne sur quatre dont la demande d’asile est refusée quitte ou est expulsée du bloc des 27 pays. Souvent, les pays dont ils sont originaires, dont la Tunisie, hésitent à les reprendre.

Alors que les pays de l’UE se disputent constamment sur la manière de gérer les migrations – leurs différences sont au cœur de l’une des plus grandes crises politiques du bloc – la Commission européenne a cherché à externaliser ce défi.

Le pouvoir exécutif de l’UE a contribué à conclure des accords avec la Turquie et la Tunisie pour persuader ces pays d’empêcher les personnes du Moyen-Orient ou d’Afrique – sans parler de leurs propres ressortissants – de tenter d’entrer en Europe, comme ils l’ont fait en grand nombre en 2015.

Environ 25 pays que les gens quittent ou transitent pour se rendre en Europe sont préoccupants. L’Égypte est le prochain pays sur la liste. La commission aide déjà à localiser et à financer de nouveaux bateaux pour les garde-côtes égyptiens.

La plus haute responsable belge des migrations, Nicole de Moor, a déclaré que les pays refusant de reprendre leurs ressortissants doivent être amenés à coopérer.

« Le terroriste qui a commis un attentat à Bruxelles lundi avait demandé l’asile dans quatre pays européens différents, et à chaque fois il a été rejeté parce qu’il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier d’une protection », a déclaré de Moor.

L’UE dispose d’outils coercitifs. La commission a utilisé les visas comme un levier, rendant plus difficile, plus long et plus coûteux pour les citoyens des pays d’origine de l’immigration d’accéder à la zone européenne sans contrôle d’identité – l’espace de 27 pays connu sous le nom d’espace Schengen.

Grâce à cela, a déclaré Johansson, l’UE coopère désormais « bien mieux » en matière d’expulsion avec l’Irak, le Bangladesh, le Pakistan et le Sénégal.

Le cas du tireur Lassoued a également été marqué par d’autres échecs. Il a demandé l’asile en Belgique en 2019. Sa demande a été rejetée un an plus tard et un arrêté d’expulsion a été émis en 2021. Les autorités ont déclaré cette semaine qu’il était introuvable, car ils n’avaient pas d’adresse pour lui.

En quelques heures, certes avec l’aide du public, ont reconnu les procureurs, les autorités ont découvert où il vivait. Il a été abattu par la police dans un café voisin le lendemain matin alors qu’ils tentaient de l’arrêter.

« Il s’est avéré que l’individu avait été condamné et avait purgé une peine dans une prison suédoise, ce qui était inconnu de notre police et de notre justice », a déclaré à la presse la ministre belge de l’Intérieur, Annelies Verlinden.

« Nous devons améliorer l’échange d’informations sur ce genre de choses. L’homme est apparemment arrivé en Italie en 2011 (et) a erré à travers l’Europe pendant 12 ans », a-t-elle déclaré. Les services de migration et la police doivent partager des informations, a-t-elle déclaré, « pour garantir que cela ne puisse pas se produire ».

Les revendications en faveur de lois plus strictes et d’un meilleur partage des renseignements sont récentes, mais le problème n’est pas nouveau. Le cas de Lassoued ressemble à celui d’un autre Tunisien, Anis Amri, qui a conduit un camion sur un marché de Noël à Berlin en 2016, tuant 12 personnes et en blessant 56 autres.

Les autorités allemandes ont tenté d’expulser Amri après le rejet de sa demande d’asile, mais n’y sont pas parvenues car il n’avait pas de papiers d’identité valides. La Tunisie avait nié qu’il était citoyen.

Mardi, après avoir mené des discussions sur la sécurité toute la nuit alors que la traque de Lassoued se poursuivait, le Premier ministre belge Alexander De Croo a desserré sa cravate autour de son col pour répondre à l’épineuse question d’un journaliste sur les défaillances de la police, de la justice et des services de migration belges.

« Un ordre de quitter le territoire doit devenir plus contraignant qu’il ne l’est actuellement », a concédé De Croo. « Nous devons respecter les décisions que nous prenons. »

___

Colleen Barry à Milan a contribué à ce rapport.

——

Suivez la couverture par AP de la migration mondiale sur https://apnews.com/hub/migration

Lorne Cook, Associated Press