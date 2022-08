L’attentat à la voiture piégée en Russie a été “frappé à la mafia” par Vlad alors que l’ami gourou Dugin devenait “trop ​​​​puissant”, selon un ennemi de Poutine

Des espions RUSSES ont tenté de tuer le gourou de Vladimir Poutine dans un coup de style mafieux car ils craignaient qu’il ne devienne trop puissant, a déclaré un expert de premier plan et ennemi du Kremlin.

Yuri Felshtinsky a déclaré que l’attentat à la voiture piégée contre Alexander Dugin, qui a tué sa fille, aurait été soutenu par le tyran russe et a probablement été mené par ses forces de renseignement militaire du GRU.

Alexander Dugin – décrit comme le gourou ou le cerveau de Poutine – a “beaucoup d’ennemis” en Russie Crédit : AFP

Dugin photographié dans les instants après l’explosion Crédit : Twitter/@UrgentAlertNews

Poutine a été supposé avoir orchestré l’attaque Crédit : AP

Il a déclaré que l’attaque avait les caractéristiques du GRU, qui a l’habitude de cibler les enfants de ses ennemis comme il l’a fait lorsqu’il a tenté de tuer le transfuge russe Sergei Skripal et sa fille au Royaume-Uni en 2018.

Le mystique néonazi Dugin, qui a été décrit comme “le cerveau de Poutine”, aurait subi une crise cardiaque à la suite de l’explosion qui a anéanti sa fille de 30 ans, Darya Dugina.

Felshtinsky pense que l’attaque a été lancée par le GRU qui pensait que Dugin devenait trop puissant et était trop extrême, même pour la Russie.

Le coup aurait été “autorisé par le Kremlin” avec un clin d’œil de Poutine lui-même.

“Nous devons comprendre que lorsque l’autorisation est donnée, il s’agit d’une autorisation silencieuse”, a déclaré Felshtinsky au Sun Online.

“Il disait ‘Je me sens mal à l’aise à propos de ce que cette personne a dit, je pense que nous ferions mieux de discuter de la façon d’éliminer son influence’.

“Ce n’est pas comme s’il disait ‘tuez-le’. Ce n’est pas comme ça que ça se passe. »

Dugin a été vu en public pour la première fois depuis l’attaque, lors des funérailles de sa fille et a appelé à se venger de sa mort.

Felshtinsky est un écrivain et historien russo-américain très respecté et l’auteur de Blowing up Ukraine: The Return of Russian Terror and the Threat of World War III.

Il a déclaré que le GRU avait « des désaccords idéologiques majeurs » avec Dugin qui est « trop extrême même pour la Russie ».

“Il prétend qu’il est le leader, il croit en sa propre importance”, a-t-il déclaré.

“Peut-être qu’il visait une position plus élevée que certaines personnes ne voulaient pas qu’il obtienne. Dugin est une personne très controversée avec de nombreux ennemis.

“Certaines personnes pouvaient le voir comme un rival qui visait une position plus élevée.”

Dugin a évité de justesse l’explosion d’une voiture piégée qui a tué sa fille après avoir apparemment changé de voiture à la dernière minute.

Felshtinsky a expliqué que la tradition d’espionnage russe veut qu’un coup soit effectué par une organisation ayant des liens avec la victime.

Le GRU a tenté de tuer Dugin parce que son père était un ancien renseignement militaire et était considéré comme “l’un des leurs”.

Tout cela s’ajoute à une attaque à la voiture piégée de style mafieux pour éliminer un puissant rival.

“Oui, la façon dont le pouvoir est construit en Russie est maintenant très similaire à la mafia”, a-t-il déclaré.

Alexander Dugin et sa fille Darya Dugina 1 crédit

Qui est Alexandre Douguine ? L’invasion de l’Ukraine par la RUSSIE a peut-être été inspirée par les écrits dérangés de l’homme connu sous le nom de “cerveau de Poutine”. Dugin a longtemps appelé à une invasion de l’Ukraine et croit avec effroi que Moscou a le droit de régner sur toute l’Europe et l’Asie. Surnommé philosophe, mystique, analyste politique et fasciste, Dugin est considéré par certains comme ayant une influence clé sur la Russie de Poutine et ses opinions auraient – au moins en partie – été une influence clé dans la réflexion sur l’invasion. . Ses écrits – dont la lecture est obligatoire pour les soldats russes – proclament une vision du monde paranoïaque qui appelle à l’absorption de l’Ukraine par la Russie. Dans les années 1990, alors que Poutine gravissait les échelons de l’élite politique russe, Dugin était une figure profondément influente dans l’élaboration de la géopolitique russe. Né à Moscou en 1962, Dugin a commencé à écrire à la fin des années 1980, alors que l’Union soviétique s’effondrait. Il est surtout connu pour son livre de 1997 Foundations of Geopolitics, qui expose son idéologie ultranationaliste et néo-fasciste du néo-eurasisme. Cette croyance stipule que le monde est composé de «puissances terrestres» et de «puissances maritimes», et qu’en tant que grande nation terrestre, la Russie devrait exercer son influence sur toute l’Europe et l’Asie. Et son mysticisme vient de ses croyances dans le droit divin et de sa vantardise d’anciennes légendes sur la ville engloutie d’Atlantis et la mythique civilisation Hyperborée. Il croit que la Russie est la réincarnation moderne des anciens “Hyperboréens” – qui doivent être en désaccord avec les “Atlantes” modernes, les États-Unis.

“En Russie, ce sont d’anciens membres de la sécurité de l’État qui dirigent le pays et ils sont dirigés de très près comme une organisation de style mafieux.”

L’influence de Dugin sur la politique russe, ainsi que son énorme barbe et ses yeux perçants, l’ont également comparé au célèbre Raspoutine.

Le conseiller du dernier tsar de Russie, Nicolas II, et prétendu amant de sa femme, a été tué par des aristocrates et des officiers de l’armée russes qui craignaient que son influence ne conduise le pays au désastre.

Felshtinsky pense que les officiers du GRU étaient motivés de la même manière dans leur désir de tuer Dugin.

« Dugin est une sorte de Raspoutine. La façon dont il a été tué est une bonne comparaison avec les circonstances actuelles.

La Russie a bizarrement mis le blâme sur une femme assassin ukrainienne qui, selon elle, s’est faufilée à Moscou avec sa fille de 12 ans.

Selon Felshtinsky, il n’y a “aucune chance” que les Ukrainiens aient commis la tentative d’assassinat et ont également rejeté l’idée qu’il s’agisse d’un groupe dissident d’opposition interne russe.

Mais le coup a les empreintes digitales du GRU car il a des antécédents de traque des enfants de ses ennemis à la manière de l’empoisonnement de Sergei Skripal et de sa fille Yulia.

“Quand quelqu’un au gouvernement a décidé qu’il était temps de le faire tomber, alors ce sera le GRU”, a-t-il déclaré.

« C’est la même chose que Skripal – il était du GRU et les deux personnes envoyées pour le tuer étaient du GRU.

“Tuer un père avec son enfant est aussi une tradition du GRU, comme dans l’affaire Skripal.”

Dugin passant devant le cercueil de sa fille Darya lors de ses funérailles mardi Crédit : AFP

La Russie a photographié la femme qu’elle prétend être l’assassin ukrainien Crédit : East2west News