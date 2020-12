NASHVILLE, Tennessee – La vulnérabilité du système de télécommunications à Nashville et au-delà est devenue claire le jour de Noël lorsque le bureau central d’AT & T au centre-ville est devenu le site d’un attentat à la bombe.

Le maire John Cooper a qualifié l’explosion de la deuxième avenue d’attaque contre les infrastructures. Les effets de cette attaque ne manqueront pas de se répercuter dans la région pendant des semaines, alors que le géant des télécommunications se démène pour restaurer les services tout en maintenant l’intégrité d’un site d’enquête actif regorgeant d’agents fédéraux.

Les responsables et experts de l’État et locaux affirment que le fait qu’une région à plusieurs États puisse être mise à genoux par un seul bombardement est un « signal d’alarme », révélant des vulnérabilités dont beaucoup ignoraient l’existence et prévoyant que cela conduirait à des conversations sur l’avenir.

L’attentat à la bombe et les dommages causés au bureau d’AT & T étaient un «point de défaillance unique», a déclaré Douglas Schmidt, professeur d’informatique Cornelius Vanderbilt à l’Université Vanderbilt.

« C’est le talon d’Achille. Le maillon faible », a-t-il dit. « Quand une chose ne va pas et que tout s’écroule. »

Maintenant, le Tennessee Emergency Communications Board a convoqué une réunion spéciale pour la semaine prochaine pour aborder «l’impact sur les opérations 911 à la suite de l’attentat à la bombe au centre-ville de Nashville», selon un avis public de la réunion prévue pour lundi.

Les équipages se battent pour la chaleur:Le vandalisme laisse 3500 clients sans chauffage ni eau chaude alors que les températures glaciales du Colorado

Tout en recherchant encore un motif, les enquêteurs ont déclaré lundi que le bombardier présumé Anthony Quinn Warner cherchait «plus de destruction que de mort».

Il a garé un camping-car à l’extérieur de l’immeuble en briques rouges sans fenêtre du quartier historique, qui abrite une installation comprenant des points de connexion pour Internet régional et les communications sans fil.

Des flammes ont éclaté dans le bâtiment et trois pieds d’eau se sont accumulés dans le sous-sol. L’alimentation temporaire par batterie a maintenu les services intacts dans les heures qui ont suivi l’explosion, mais le feu et les inondations ont endommagé les générateurs de secours pour alimenter ces batteries.

La perturbation a interrompu les communications dans la région, de la Géorgie au Kentucky, affectant les centres d’appels 911, les hôpitaux, l’aéroport de Nashville, les bureaux gouvernementaux et les utilisateurs mobiles individuels. Les problèmes avec les appareils de carte de crédit ont paralysé les entreprises, grandes et petites.

Directeur TBI:Le motif du bombardier de Nashville Anthony Q. Warner semble lié à « plus de destruction que de mort »

AT&T a rapporté lundi matin que la majorité des services à Nashville avaient été restaurés grâce à une combinaison de correctifs, y compris des réparations de générateurs et un réseau temporaire mis en place au Nissan Stadium.

« Avoir une installation critique dans une grande zone métropolitaine à côté d’une rue sans autre protection qu’un mur épais est fou », a déclaré Schmidt.

« La lueur d’espoir ici est que personne n’a été tué », at-il dit. « Mais c’est un signal d’alarme qui, si les gens le traitent correctement, aidera dans les situations futures et sera mieux préparé. »

«Nos systèmes ne sont pas assez redondants»

Lorsque la situation s’installe, le sénateur Paul Bailey, R-Sparta, qui a récemment été président du comité du commerce du Sénat, espère que la législature du Tennessee pourra entendre les représentants d’AT & T sur le type de plan qu’ils mettent en œuvre pour empêcher ce type du résultat dans le futur si une autre catastrophe similaire se produit.

« Ils ont besoin de meilleures redondances en place », a déclaré Bailey, faisant référence aux systèmes de sauvegarde d’AT & T pour éviter les pannes généralisées. « C’est très inquiétant que les centres 911 tombent en panne. De nombreux services d’urgence perdent leurs communications. C’est vraiment préoccupant pour moi. «

Freddie O’Connell, membre du Conseil du métro de Nashville, qui représente le centre-ville, a déclaré que la ville devait également veiller à créer plus de redondance dans les systèmes de communication critiques à la suite de l’attentat à la bombe.

« Comment une ville dans son ensemble fonctionne-t-elle si nous traversons à nouveau quelque chose comme ça ou une catastrophe naturelle? » il a dit. «Nous avons appris que nos systèmes ne sont pas suffisamment redondants lorsqu’un fournisseur majeur se déconnecte.»

Les policiers sur les lieux vendredi ont reçu des téléphones à brûleur, selon le porte-parole de la police de Metro, Don Aaron. Le service de police de Nashville utilise le réseau FirstNet, un réseau prioritaire que les premiers intervenants peuvent utiliser sur les tours cellulaires AT&T existantes pour la voix et les données.

La ligne 911 de Nashville est restée opérationnelle mais les responsables n’ont pas eu accès aux lignes téléphoniques administratives jusqu’à vendredi soir, selon Stephen Martini, directeur du département des communications d’urgence de Nashville.

En l’absence de lignes téléphoniques non urgentes, les résidents ont été encouragés à demander des services via hubNashville en ligne – que les responsables ont surveillé pendant une période de trois jours.

Martini a déclaré que les communications avec le personnel d’urgence par radio n’avaient jamais été affectées au cours du week-end.

Il a refusé de partager des détails sur la façon dont le département est resté opérationnel, citant des informations sensibles sur la sécurité publique, mais a déclaré qu’un plan de redondance, surnommé la méthode PACE (primaire, suppléant, contingent, urgence), était en place.

Le directeur des services d’information et de technologie de Nashville, Keith Durbin, a déclaré que les téléphones Verizon devaient être conduits à certains membres du personnel le jour de Noël.

«C’était l’un des pires scénarios qui se soit produit», a déclaré Durbin. «Avoir (AT&T) complètement supprimé… a eu un impact encore plus large que nous ne le pensions.»

Heureusement, a-t-il dit, aucune des «dorsales du réseau interne» de la ville n’a été affectée, les problèmes provenant principalement des petites installations de métro. Certains continuaient à rencontrer des problèmes lundi, y compris le bureau du greffier du comté de Davidson.

Vendredi, la ville a pu passer d’AT & T à un opérateur Internet secondaire. Mais la ville n’a pas de sauvegarde pour les services téléphoniques. C’est quelque chose que les fonctionnaires ont envisagé ces dernières années.

Ces pourparlers, a déclaré Durbin, seront relancés après les bombardements. Il a dit qu’il était convaincu qu’il bénéficierait désormais d’un large soutien.

Bailey a déclaré avoir entendu les directeurs du centre 911 de son district signaler des pannes à près de 160 km de Nashville. Les résidents de la région ont reçu des appels d’urgence inversés pour les informer de ne pas composer le 911, mais plutôt d’utiliser un autre numéro de téléphone pour entrer en contact avec les répartiteurs.

Et puis il y avait les magasins de détail, les pharmacies, les entreprises et les hôpitaux qui ont été touchés, a-t-il dit.

Il attribue à AT&T le mérite d’avoir travaillé rapidement pour rétablir le service. Mais il a dit qu’il était préoccupant qu’un seul incident puisse anéantir une grande partie de la capacité de communication de la région.

«Cela a affecté toute notre région du sud-est», a déclaré Bailey. «Plusieurs États ont eu des problèmes à cause de cela.»

Mais quant à savoir si l’Assemblée générale du Tennessee exerce beaucoup de pouvoir pour contraindre AT&T, « la réponse courte est non, nous ne le faisons pas », a déclaré Bailey.

La Commission des services publics de l’État, un conseil de cinq membres composé de personnalités politiques, a également une capacité très limitée de réglementer les entreprises de communication à but lucratif. Une grande partie de cela serait une question fédérale, a noté Bailey.

L’État et les hôpitaux font face à des pannes

La ville n’était pas la seule à connaître des pannes de communication.

L’Assemblée générale du Tennessee, qui a des bureaux attenants au centre-ville du Capitole, a également connu des pannes au cours du week-end. Le système de messagerie était en panne pendant une partie de la journée samedi et le personnel a été invité à travailler à domicile lundi après que le bâtiment ait connu des pannes de téléphone jusqu’à dimanche soir.

Les immeubles de bureaux du gouvernement de l’État sont restés fermés lundi en raison des risques pour la sécurité que les pannes continuent de poser, a déclaré Lola Potter, porte-parole du ministère des Finances et de l’Administration.

Les systèmes d’alarme incendie et de sécurité dans les bâtiments de l’État à Nashville ne fonctionnaient toujours pas pleinement.

D’autres services de l’État au cours du week-end ont été touchés, bien que les employés de l’État aient trouvé des solutions de contournement et alerté les autorités dans certaines situations, comme le signalement de maltraitance d’enfants.

«Évidemment, cela nous préoccupait, mais nous avons pris des précautions en contactant les forces de l’ordre», a déclaré Jennifer Donnals, chef de cabinet du Département des services à l’enfance.

Un formulaire Web d’État et une application qui traitent des rapports de maltraitance d’enfants sont restés en service, a déclaré Donnals, et le personnel de différentes régions a également alerté les principaux hôpitaux pour enfants de l’État de la panne de la hotline.

Le calendrier des perturbations survenant un week-end – et un week-end de vacances en plus – signifiait que l’agence aurait probablement reçu moins de plaintes que les jours de semaine de toute façon.

Pendant ce temps, les hôpitaux de la région ont également dû contourner les pannes depuis le week-end, principalement en raison de la panne de leurs systèmes de téléphonie fixe et de leur incapacité à recevoir des appels entrants.

Le centre médical de l’université Vanderbilt a signalé qu’il était de retour en service lundi après-midi, tandis que le centre médical TriStar Centennial connaissait des pannes intermittentes.

Les deux hôpitaux ont dû mettre en place de nouveaux numéros de téléphone temporaires pour que les gens puissent appeler, selon des porte-parole des deux systèmes hospitaliers.

Les dossiers médicaux et autres infrastructures informatiques nécessaires pour soigner les patients n’ont pas été affectés à Vanderbilt, ni la capacité des employés à passer des appels internes au sein de l’hôpital.

Il restait des limitations aux couloirs de vol à destination et en provenance de l’aéroport international de Nashville lundi, mais cela n’a pas eu d’impact significatif sur les départs et les arrivées des vols, selon Tom Jurkovich, vice-président des communications et des affaires publiques de l’aéroport.

Les vols ont été bloqués à l’aéroport de Nashville l’après-midi de Noël avec des problèmes de télécommunications résultant de l’explosion. Jurkovich estime que jusqu’à 45 des 116 vols prévus pour le départ ce jour-là ont été retardés.

Suivez les journalistes Yihyun Jeong et Natalie Allison sur Twitter: @yihyun_jeong, @natalie_allison

Plus:Les façons dont Donald Trump et les républicains ont tenté d’annuler la victoire de Joe Biden en 2020

Plus:La paperasserie et la confusion bloquent l’aide aux sans-abri COVID des villes à court d’argent et des comtés des États-Unis