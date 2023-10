L’attentat à la bombe dans un hôpital est un « massacre » et un « génocide » – Palestiniens — RT World News

Plus de 600 personnes ont été tuées à l’hôpital arabe Al-Ahli à Gaza, alors que l’on craint une augmentation du nombre de morts

Un représentant du Croissant-Rouge palestinien a qualifié mardi la destruction de l’hôpital baptiste de la ville de Gaza de crime de guerre et de génocide, tandis qu’un médecin local l’a qualifiée de massacre. Plus de 600 personnes auraient été tuées, mais on craint que le bilan final ne dépasse le millier.

«C’est un génocide. C’est un crime de guerre. » Nebal Farsakh, du Croissant-Rouge, a déclaré à Al Jazeera. Elle a expliqué qu’en plus des patients à l’intérieur, de nombreux civils palestiniens avaient cherché refuge dans l’enceinte de l’hôpital, après qu’Israël a ordonné à tous ceux qui se trouvaient dans le nord de Gaza de partir.

«Ceux qui se trouvaient devant l’hôpital ont été contraints de quitter leur domicile suite à l’ordre d’évacuation. Ils n’ont même pas les moyens d’évacuer vers le sud. Il y a une destruction complète des infrastructures et des transports. » a-t-elle déclaré, s’exprimant depuis Ramallah en Cisjordanie.

« Ce qui s’est passé est terrible parce que ces gens, tous, sont des civils. Ils ont fui leurs maisons et ont atteint un endroit qu’ils croyaient sûr – un hôpital qui, selon le droit international, est un endroit sûr. » Ziad Shehadah, un médecin à Gaza, a déclaré à AJ. « Les gens ont quitté leur domicile en pensant qu’ils étaient plus dangereux et ils se sont dirigés vers nos écoles et nos hôpitaux pour être en sécurité. Et en une minute, ils ont tous été tués dans un hôpital.

Selon Shehadah, le bilan final pourrait facilement dépasser le millier.

L’hôpital Al-Ahli est géré par le diocèse épiscopal de Jérusalem, une confession chrétienne anglicane. Sa destruction a été dénoncée, entre autres, par l’Organisation mondiale de la santé, l’Égypte, le Qatar et la Turquie.

Israël a toutefois nié avoir frappé l’hôpital. porte-parole de Tsahal Daniel Hagari a dit que « Un barrage de roquettes ennemies a été lancé vers Israël, qui a traversé les environs de l’hôpital lorsqu’il a été touché. »

« Selon les renseignements provenant de plusieurs sources dont nous disposons, l’organisation terroriste du Jihad islamique est responsable de la fusillade ratée qui a touché l’hôpital », Hagari a ajouté. La même affirmation a été reprise peu après par le Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Le chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a insisté sur le fait qu’une telle « brutalité » par Israël a confirmé son « défaite » le 7 octobre, et a déclaré que les États-Unis étaient en fin de compte responsables.

« Les États-Unis portent la responsabilité de l’attaque de l’hôpital en raison de la couverture qu’ils donnent à l’agression israélienne. » dit Haniyeh. Il a également appelé les Palestiniens de Cisjordanie à se soulever contre Israël.

Quelques minutes après la déclaration de Haniyeh, une émeute a éclaté à Ramallah, alors que des centaines de Palestiniens protestaient contre la décision du président Mahmoud Abbas de rencontrer le président américain Joe Biden mercredi. Abbas aurait depuis annulé ces projets, citant l’attaque de l’hôpital.

En Jordanie voisine, des dizaines de manifestants ont tenté de pénétrer par effraction dans l’ambassade d’Israël à Amman, mais ont été dispersés par la police.

La Russie et les Émirats arabes unis ont convoqué mercredi une session d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pour discuter de l’attaque de l’hôpital de Gaza.