L’attelle Pulisic propulse l’USMNT par le Mexique en demi-finale de la Ligue des Nations

L’équipe nationale masculine des États-Unis a réservé sa place en finale de la Ligue des Nations après avoir battu le Mexique jeudi. Christian Pulisic a marqué un doublé pour les Yanks, mais le match entre les rivaux a attiré l’attention pour les mauvaises raisons. Quatre joueurs ont été expulsés en seconde période et le match s’est terminé tôt à cause de chants homophobes.

Pulisic a inscrit son premier but du match à la 37e minute. L’attaquant de Chelsea a bondi sur un ballon perdu à l’intérieur de la surface de réparation mexicaine, a utilisé une rafale de vitesse pour dépasser un défenseur et a réussi un tir d’un angle assez difficile pour donner l’avantage aux Américains. Jorge Sanchez avait le ballon à ses pieds mais ne pouvait pas le contrôler avant que Pulisic ne fasse son geste.

Le capitaine, cependant, n’en avait pas fini là. Pulisic a ensuite marqué son deuxième but de la soirée quelques instants seulement après le début de la seconde période. Weston McKennie a joué un long ballon sur le flanc droit vers Tim Weah. L’ailier a récupéré la passe et a joué un centre parfait vers son capitaine pressé. Pulisic a réussi à saisir la passe et à mettre le ballon dans le filet avec un pied tendu.

L’USMNT dépasse le Mexique dans une compétition enflammée de la Ligue des Nations

Les choses se sont ensuite gâtées lorsque Cesar Montes a été expulsé pour un coup de pied dangereux sur Folarin Balogun. McKennie et plusieurs de ses coéquipiers américains ont rapidement affronté Montes pour la faute. Le milieu de terrain de la Juventus a ensuite également reçu un carton rouge pour sa participation à la bagarre. La chemise de McKennie était pendant l’incident.

Le remplaçant Ricardo Pepi en deuxième mi-temps a ensuite mis le clou dans le cercueil avec un but à la 78e minute. Sergino Dest a créé le score avec une course fantastique et une passe à l’attaquant. Pepi a récupéré le ballon gratuitement dans la surface et a placé un tir parfait devant Guillermo Ochoa. Bien qu’il ait semblé hors-jeu, l’attaquant a parfaitement chronométré sa course.

Deux autres joueurs ont été expulsés huit minutes seulement après le but de Pepi. Dest et le Mexicain Gerardo Arteaga à la 85e minute après une altercation impliquant des mains au visage. Arteaga a initié le combat, tandis que le défenseur américain a riposté.

Les supporters mexicains chantent des chansons homophobes à la fin du match

Le match étant hors de portée, l’arbitre a mis le match en pause à la 89e minute en raison des chants homophobes de la foule majoritaire à l’extérieur. Alors que le match reprenait, l’arbitre a annulé le match quelques minutes plus tôt car les chants continuaient. Les supporters mexicains ont ciblé le gardien américain Matt Turner avec les chansons.

Malgré la démonstration décevante de la foule, l’USMNT a battu le Mexique et s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Nations le dimanche 18 juin. Les Yanks affronteront le Canada pour le trophée.

PHOTO : IMAGO / Agence MexSport