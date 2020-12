Trente-neuf secondes ont suffi à Aridane Santana pour renverser le jeu en invaincu Hyderabad FC condamné SC Bengale oriental à une autre défaite dans le Super Ligue indienne (ISL) 2020-21 au Tilak Maidan à Vasco mardi. Les hommes de Robbie Fowler ont pris les devants avec leur premier but de la saison grâce à Jacques Maghoma (26e). Mais Aridane les a balayés avec un doublé à la 56e minute qui n’a été séparé que de 39 secondes. Halicharan Narzary (68e) place les Nizams plus loin. Maghoma a de nouveau marqué (81e) mais Hyderabad a tenu bon 3-2 victoire.

Hyderabad était clairement la meilleure équipe dans le quart d’ouverture et a limité ses adversaires à leur propre moitié. Les Nizams ont failli ouvrir le score à la 13e minute lorsqu’une tentative de dégagement du gardien du Bengale oriental Debjit Majumder a frappé le pressé Nikhil Poojary et a presque fait une boucle dans le filet. Mohamed Irshad s’est dirigé vers un corner.

COUVERTURE COMPLÈTE ISL 2020-21 | CALENDRIER ISL 2020-2021 | TABLEAU DE POINTS ISL 2020-21

L’équipe locale a créé un certain nombre d’occasions, mais leur ligne de front, Aridane et Poojary, n’a pas pu mettre le ballon au fond des filets.

Puis, à la 26e minute, East Bengal a marqué son premier but de la saison avec son premier tir cadré, totalement contre le cours du jeu. Anthony Pilkington a joué Matt Steinmann sur le flanc, qui a fait la place à Maghoma. Subrata Pal a mis la main sur le tir de Maghoma mais n’a pas pu le retenir.

LIRE AUSSI | Brassard noir de Robbie Fowler Sports à la mémoire de Gerard Houllier décédé

Les Nizams ont dû penser avoir rétabli la parité quelques minutes avant la mi-temps lorsqu’ils ont obtenu un penalty pour la faute de Sehnaj Singh sur Mohammed Yasir. Mais Majumder l’a bien deviné et a réussi un superbe arrêt pour empêcher le penalty de Santana.

Peu de temps après, SCEB a eu une chance de doubler son avance mais avec seulement le gardien à battre, CK Vineeth a traîné son tir au loin.

L’entraîneur d’Hyderabad, Manuel Marquez, a lancé Liston Colaco à la mi-temps et il a fini par avoir une influence significative sur le match.

À la 56e minute, Aridane a inscrit le premier de ses deux buts. Yasir a plongé dans un coup franc parfait à Santana, qui a sauté le plus haut pour exécuter un coup de tête dans le fond du filet. Puis 39 secondes plus tard, il était à nouveau, cette fois Liston tournant fournisseur. Le remplaçant a percé un centre bas au deuxième poteau à un Santana non marqué, qui a mis les Nizams en tête.

Puis, à la 68e minute, Hyderabad a de nouveau marqué. C’était à nouveau Colaco avec une belle passe décisive. Le garçon de Goan a dansé son chemin devant deux défenseurs du SCEB et a joué un centre bas au deuxième poteau à un Narzary non marqué, qui a tapé le ballon dans le filet vide.

Il était encore temps pour Maghoma de marquer une seconde pour SCEB, ce qui a rendu les dernières minutes du match un peu nerveuses.

Le remplaçant de Hyderabad Rohit Danu a frappé le poteau et Asish Rai a raté une occasion en or de marquer alors qu’Hyderabad conservait son statut d’invaincu.