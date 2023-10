L’attaque terroriste du Hamas contre Israël a fait ressortir le pire dans les médias ; Drew Holden a les reçus – Twitchy

Il y a une semaine, nous avons vu avec horreur le Hamas lancer une attaque terroriste sanglante et à grande échelle contre Israël. Israël a déclaré la guerre à juste titre et depuis lors, il s’en prend au Hamas. Le bilan s’élève à plus de 1 300 morts (dont au moins 25 Américains tués) et 3 400 blessés.

Tout au long de cette situation, les médias américains ont été, en un mot, terribles. Biais, déséquilibré et déterminé à se mettre en valeur à chaque instant.

Drew Holden, l’éternel favori de Twitchy, a, comme toujours, les recettes, affirmant que la guerre en Israël a fait ressortir « le pire » dans les médias :

🧵Thème🧵 Une attaque terroriste barbare qui a tué plus d’un millier d’Israéliens a fait ressortir le pire dans les médias grand public. Je veux vous présenter quelques exemples vraiment terribles. @FreeBeacon Commencez ici ⤵️ https://t.co/Ufmx0S7Dzq – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Holden écrit:

Selon les médias grand public qui ont fait état du massacre et de l’enlèvement par le Hamas au cours du week-end de centaines d’hommes, de femmes et d’enfants israéliens, l’État juif l’avait prévu. Les médias ont suggéré que les Israéliens avaient provoqué la violence génocidaire contre eux, entre autres choses, en élisant de justesse un gouvernement de droite, en priant prétendument sur le lieu le plus saint du judaïsme et en contribuant au blocus du territoire dirigé par les terroristes palestiniens qui ont perpétré les attaques.

Et voici les reçus :

De nombreux médias ont essentiellement déclaré qu’Israël avait compris. Cela comprenait @washingtonpost, qui font passer le blâme des victimes à un niveau supérieur avec celui-ci. Lisez-le simplement. pic.twitter.com/FTeHjEgfue – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Parce qu’Israël compte au sein du gouvernement des « suprémacistes juifs autrefois marginaux », le Hamas avait raison de massacrer des nourrissons, de violer des femmes et d’enlever des survivants de l’Holocauste en fauteuil roulant. C’est l’argument de WaPo ici.

J’ai posé cette question plus tôt cette semaine, mais encore une fois : si vous n’aviez pas les noms dessus, pourriez-vous dire lequel vient de @washingtonpost et lequel vient du Hamas ? pic.twitter.com/ZD4RereGkK – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Vous ne pouviez pas.

Pour ne pas être en reste, voici NBC qui apporte de l’eau au Hamas.

@NBCNews Cela semblait également correspondre aux points de discussion du Hamas. pic.twitter.com/ZkY5wUUTcC – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

C’est la faute d’Israël à cause du blocus. Ou quelque chose.

Ensuite, il y a NPR, qui – et nous aurions préféré inventer cela – a défendu les terroristes qui assassinaient des innocents.

@RADIO NATIONALE PUBLIQUE a commencé cette conversation par une défense émouvante de la décision du terroriste de tuer des innocents. Voir par vous-même. pic.twitter.com/teWZwpbeTF – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Ouah.

Alors que l’on continuait à compter les morts, @NY Times empressé d’expliquer comment et pourquoi certains habitants de Gaza considèrent la barbarie comme « justifiée » pic.twitter.com/mVxlTNvAbq – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

« Ils l’avaient prévu » est une sacrée défense contre le terrorisme audacieux.

@NY Times a même eu un montage furtif inconcevable sur une autre pièce. Après avoir qualifié de « terroristes » les terroristes du Hamas qui ont abattu des femmes et des enfants innocents, ils ont modifié la formulation, comme @greg_price11 souligné https://t.co/roSFsvlgVM – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Ils avaient raison du premier coup.

Pour ceux d’entre vous qui aiment les preuves vidéo, voici Tom Elliott avec un supercut :

@tomselliott a un supercut pratique avec quelques exemples plus flagrants : https://t.co/EevgLzejK8 – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Les médias n’ont aucune honte.

Il ne s’agit pas seulement des grands débouchés ; Les journalistes individuels sont allés au-delà de leurs attentes pour paraître absolument horribles dans tout cela.

Ensuite, il y avait les journalistes individuels comme @m7mdkurd qui a justifié la violence, et d’autres comme @KarenAttiah qui a exprimé sa sympathie pour le terrorisme comme forme de résistance. (H/t @megynkelly) pic.twitter.com/3PH5NShqf5 – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Le terrorisme comme « résistance ».

Ce n’est pas la première fois que les médias produisent une couverture biaisée sur Israël. Lorsque les bombardements de roquettes du Hamas en 2021 ont entraîné une réponse israélienne, le @NY Times a consacré sa première page à certaines des victimes, sans mentionner que le Hamas les avait fait tuer. (H/t @BA_Fogel) pic.twitter.com/h32Ng8vo0T – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Invariablement, les médias blâment toujours Israël pour sa réponse, et jamais les attaques terroristes qui ont déclenché cette réponse.

Et le reste de la presse, dirigé par @MSNBC et @NBCNews a émis une note similaire à celle que nous voyons aujourd’hui : qu’Israël est mauvais et mérite ce qu’il obtient des mains des terroristes. H/T @theMRC et @NickFondacaro pic.twitter.com/T61Jve8bes – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Vous ne méprisez pas assez nos médias. Ce n’est pas le cas.

Le Dôme de Fer assure la sécurité d’Israël, ce que déplore le WaPo. On ne peut que conclure qu’ils veulent qu’Israël disparaisse, ce qui mettrait fin au « conflit », supposons-nous. Des gens vils et dégoûtants.

Enfer, @NBCNews était là dans la ville de Gaza pour le défilé de la victoire du Hamas en 2021. (H/t @MarinaMedvin) https://t.co/helBZn7vud – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

Le défilé de la victoire.

On a beaucoup parlé (à juste titre) des déclarations et des sentiments horribles autour de ce qui se passe en Israël – les démocrates sur la Colline, les militants de la diversité qui encouragent le terrorisme, les universités d’élite, etc. Nous ne pouvons pas laisser la presse en dehors de cette discussion. Et ça ne fera qu’empirer. – Drew Holden (@DrewHolden360) 12 octobre 2023

La presse est le principal moteur de tout cela et elle doit être tenue pour responsable.

J’attendais un autre fil de discussion génial sur Drew à ce sujet. A++++++++ https://t.co/7qqfT6QDJl -Deebs (@DeebsFLA) 12 octobre 2023

Drew est toujours sur son A-game quand il s’agit de choses comme ça.

***

