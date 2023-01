L’attaque surprise d’un drone contre l’Iran était l’œuvre des services secrets israéliens, selon des responsables américains | Nouvelles du monde

Une attaque de drone qui a provoqué une grande explosion dans la ville iranienne d’Ispahan a été l’œuvre de l’agence de renseignement israélienne, le Mossad, selon des responsables américains.

Dans une opération audacieuse, des agents israéliens semblent avoir lancé l’attaque de l’intérieur L’Iran.

UN NOUS un responsable du renseignement a déclaré dimanche que Israël était derrière l’attaque, mais l’armée israélienne a refusé de commenter.

Le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Patrick Ryder, a confirmé qu’aucune force américaine n’avait été impliquée, mais a également refusé de commenter davantage.

Mais un expert du renseignement israélien dit qu’il y a des signes que la frappe était une opération israélienne.

L’analyste du renseignement israélien Ronen Bergman a déclaré à Sky News : “L’utilisation de quadricoptères est un sceau très connu des services de renseignement israéliens et une source d’inquiétude pour le régime iranien parce que la courte portée du drone signifie qu’ils ont été lancés depuis l’intérieur de l’Iran, soulignant le Mossad. capacités.”

M. Bergman est une autorité prééminente du Mossad et auteur de Rise and Kill First, l’histoire secrète des assassinats ciblés d’Israël.

On ne sait pas combien de dégâts ont été causés par l’attaque du drone.

L’Iran prétend avoir déjoué le raid en abattant les drones, mais M. Bergman dit qu’Israël considère que l’opération a été un succès.

Il n’a pas été confirmé ce qui a été attaqué, mais des images tournées par un témoin à Ispahan montrent une grande explosion dans une usine militaire de la ville.

La ville est un centre de recherche et de développement pour la technologie des missiles iraniens.

“L’Ukraine vous a prévenu”

Des sources israéliennes affirment que l’attaque n’était pas liée aux expéditions de drones vers la Russie.

L’Iran fournit à la Russie des drones bon marché utilisé avec un effet dévastateur sur des cibles en grande partie civiles dans Ukraine.

Le conseiller du gouvernement ukrainien Mykhailo Podolyak a tweeté : “Nuit explosive en Iran, l’Ukraine vous a prévenu”.

L’Iran a convoqué l’ambassadeur d’Ukraine à propos du tweet.

Par ailleurs, le ministère russe des Affaires étrangères a publié une déclaration condamnant “toute action provocatrice potentiellement susceptible de provoquer une escalade incontrôlée de la tension dans une région déjà loin d’être calme”.

L’attaque est la première utilisation connue de la force à l’intérieur de l’Iran à être menée par Israël sous son nouveau gouvernement de coalition d’extrême droite dirigé par Benjamin Netanyahou.

Mais cela suggère qu’il est prêt à poursuivre la politique belliciste de son prédécesseur Naftali Bennett qui a préconisé une nouvelle « doctrine de la pieuvre » pour traiter avec l’Iran.

Au lieu de frapper les nombreux “tentacules” du régime iranien dans la région, il préconise de frapper à sa tête.

Lire plus de nouvelles du monde

Un kamikaze tue au moins 47 personnes dans l’attaque d’une mosquée au Pakistan

Le Kremlin nie l’affirmation de Johnson que Poutine a menacé de le tuer

Le premier joueur de rugby néo-zélandais se révèle gay

Le Mossad semble avoir développé une présence significative en Iran s’il peut mener des attaques de drones à courte portée sur des sites militaires iraniens secrets en toute impunité apparente.

Israël a été réticent à aider directement l’Ukraine dans un sens militaire, même si la Russie utilise des armes fournies par les ennemis d’Israël en Iran.

Israël ne veut pas s’aliéner la Russie et perdre l’autorisation russe d’effectuer des sorties militaires au-dessus de la Syrie.

Mais cette dernière opération plaira à Kyiv si elle a entamé la capacité de missiles de l’Iran.

On pense que l’Iran envisage de fournir à la Russie des missiles plus avancés que les drones qu’il envoie actuellement.