L’attaque surprise du Hamas à Gaza stupéfie Israël et fait des centaines de morts dans les combats et les représailles

JERUSALEM (AP) — Soutenus par un barrage de roquettes, des militants du Hamas ont fait irruption depuis la bande de Gaza sous blocus vers les villes israéliennes voisines, tuant des dizaines de personnes et en enlevant d’autres dans une situation sans précédent. attaque surprise lors d’une grande fête juive samedi. Israël, stupéfait, a lancé des frappes aériennes sur Gaza, le Premier ministre affirmant que le pays était désormais en guerre contre le Hamas et promettant de lui infliger un « prix sans précédent ».

Dans un assaut d’une ampleur surprenante, des hommes armés du Hamas se sont rendus dans 22 endroits en dehors de la bande de Gaza, y compris des villes et d’autres communautés situées jusqu’à 24 kilomètres de la frontière de Gaza. Dans certains endroits, ils ont abattu des civils et des soldats alors que l’armée israélienne se précipitait pour réagir.

Les combats se sont poursuivis bien après la tombée de la nuit et les militants ont pris des otages lors d’affrontements dans deux villes. Des militants ont occupé un commissariat de police dans une troisième ville, où les forces israéliennes ont lutté jusqu’à dimanche matin pour finalement reprendre le bâtiment.

Dimanche avant l’aube, des militants ont tiré de nouvelles roquettes depuis Gaza, touchant un hôpital de la ville côtière israélienne d’Ashkelon. L’hôpital a subi des dégâts, a déclaré Tal Bergman, responsable de l’hôpital. Une vidéo fournie par le centre médical Barzilai montre un grand trou percé dans un mur et des morceaux de débris éparpillés sur le sol de ce qui semblait être une pièce vide et un couloir. Aucune victime n’a été signalée.

Les médias israéliens, citant des responsables des services de secours, ont déclaré qu’au moins 250 personnes avaient été tuées et 1 500 blessées lors de l’attaque de samedi, ce qui en fait l’attaque la plus meurtrière en Israël depuis des décennies. Au moins 232 personnes ont été tuées et 1.700 blessées dans la bande de Gaza lors des frappes israéliennes, a indiqué le ministère palestinien de la Santé. Les combattants du Hamas ont capturé un nombre indéterminé de civils et de soldats à Gaza.

Le conflit menaçait de s’intensifier avec les promesses de représailles d’Israël. Les conflits précédents entre Israël et les dirigeants du Hamas à Gaza ont provoqué des morts et des destructions généralisées à Gaza et des jours de tirs de roquettes sur les villes israéliennes. La situation est potentiellement plus volatile aujourd’hui, avec le gouvernement d’extrême droite israélien piqué par la faille de sécurité et avec les Palestiniens désespérés par une occupation sans fin en Cisjordanie et un blocus étouffant de Gaza.

Dans un discours télévisé samedi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui avait déclaré plus tôt qu’Israël était en guerre, a déclaré que l’armée utiliserait toutes ses forces pour détruire les capacités du Hamas. Mais il a prévenu : « Cette guerre prendra du temps. Ça va être difficile.”

« Tous les endroits où le Hamas se cache et depuis lequel il opère, nous les transformerons en ruines », a-t-il ajouté. « Sortez de là maintenant », a-t-il dit aux habitants de Gaza, qui n’ont aucun moyen de quitter ce petit territoire méditerranéen surpeuplé de 2,3 millions d’habitants.

Tôt dimanche, l’armée israélienne a averti en arabe les habitants des communautés proches de la frontière avec Israël de quitter leurs maisons et de se déplacer vers des zones plus profondes à l’intérieur de la petite enclave. Lors des précédents combats entre Israël et le Hamas sur le sol de Gaza, les communautés de Gaza proches de la frontière ont été particulièrement touchées, à la fois par des tirs d’artillerie et parfois par des incursions terrestres.

Les habitants de Gaza subissent un blocus frontalier, appliqué à des degrés divers par Israël et l’Égypte, depuis que les militants du Hamas en ont pris le contrôle en 2007. Les civils sont piégés et particulièrement vulnérables pendant les guerres et les combats.

Les frappes aériennes israéliennes à Gaza se sont intensifiées après la tombée de la nuit, détruisant des immeubles résidentiels dans des explosions géantes, notamment une tour de 14 étages abritant des dizaines d’appartements ainsi que des bureaux du Hamas dans le centre de la ville de Gaza. Les forces israéliennes ont tiré une sommation juste avant.

Vers 3 heures du matin, un haut-parleur au sommet d’une mosquée de la ville de Gaza a lancé un avertissement sévère aux résidents des immeubles à proximité : évacuez immédiatement. Quelques minutes plus tard, une frappe aérienne israélienne a réduit en cendres un immeuble voisin de cinq étages.

Après une frappe israélienne, un barrage de roquettes du Hamas a touché quatre villes, dont Tel Aviv et une banlieue voisine. Tout au long de la journée, le Hamas a tiré plus de 3 500 roquettes, a indiqué l’armée israélienne.

La force, la sophistication et le timing de l’attaque de samedi matin a choqué les Israéliens. Les combattants du Hamas ont utilisé des explosifs pour percer la barrière frontalière entourant Gaza, puis ont traversé la côte à bord de motos, de camionnettes, de parapentes et de vedettes rapides.

Dans certaines villes, les corps de civils gisaient là où ils avaient rencontré des hommes armés qui avançaient. Au moins neuf personnes abattues dans un abribus de la ville de Sderot étaient allongées sur des civières dans la rue, leurs sacs toujours sur le trottoir à proximité. Une femme, en criant, a embrassé le corps d’un membre de la famille affalé sous un drap à côté d’une moto renversée.

Dans une vidéo amateur, des centaines de jeunes terrifiés qui dansaient lors d’une rave ont fui pour sauver leur vie après que des militants du Hamas sont entrés dans la zone et ont commencé à leur tirer dessus. Les médias israéliens ont déclaré que des dizaines de personnes avaient été tuées.

Parmi les morts se trouvait le colonel Jonathan Steinberg, un officier supérieur qui commandait la brigade Nahal de l’armée israélienne, une importante unité d’infanterie.

Le chef obscur de la branche militaire du Hamas, Mohammed Deif, a déclaré que l’assaut était une réponse au blocus de Gaza qui dure depuis 16 ans, aux raids israéliens dans les villes de Cisjordanie au cours de l’année écoulée, aux violences à Al Aqsa – le lieu saint contesté de Jérusalem sacré pour Juifs comme le Mont du Temple – augmentation des attaques des colons contre les Palestiniens et croissance des colonies.

« Assez, c’est assez », a déclaré Deif, qui n’apparaît pas en public, dans le message enregistré. Il a déclaré que l’attaque n’était que le début de ce qu’il a appelé « l’Opération Tempête Al-Aqsa » et a appelé les Palestiniens de Jérusalem-Est jusqu’au nord d’Israël à se joindre au combat.

L’incursion du Hamas à Sim’hat Torah, un jour normalement joyeux où les Juifs achèvent le cycle annuel de lecture du rouleau de la Torah, a ravivé des souvenirs douloureux de la Guerre du Moyen-Orient de 1973 Près de 50 ans jour pour jour, au cours desquels l’Égypte et la Syrie ont lancé une attaque surprise contre Yom Kippour, le jour le plus saint du calendrier juif, dans le but de reprendre les territoires occupés par Israël.

Les comparaisons avec l’un des moments les plus traumatisants de l’histoire israélienne ont aiguisé les critiques à l’encontre de Netanyahu et de ses alliés d’extrême droite, qui avaient fait campagne pour une action plus agressive contre les menaces venant de Gaza. Les commentateurs politiques ont fustigé le gouvernement et l’armée pour leur incapacité à anticiper ce qui semblait être une attaque du Hamas, sans précédent au niveau de sa planification et de sa coordination.

Interrogé par les journalistes sur la façon dont le Hamas avait réussi à prendre l’armée par surprise, le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a répondu : « C’est une bonne question ».

Une boule de feu et de fumée s’élèvent d’une explosion sur une tour d’appartements palestinienne à la suite d’une frappe aérienne israélienne dans la ville de Gaza, le samedi 7 octobre 2023. Les militants du Hamas, dirigeants de la bande de Gaza, ont mené une attaque sur plusieurs fronts sans précédent contre Israël a tiré des milliers de roquettes samedi à l’aube alors que des dizaines de combattants du Hamas infiltraient la frontière fortement fortifiée en plusieurs endroits par voie aérienne, terrestre et maritime, prenant le pays par surprise lors d’un jour férié important. (Photo AP/Adel Hana)

L’enlèvement de civils et de soldats israéliens a également soulevé une question particulièrement épineuse pour Israël, qui a l’habitude de procéder à des échanges très déséquilibrés pour ramener chez lui les Israéliens captifs. Israël détient des milliers de Palestiniens dans ses prisons. Hecht a confirmé qu’un nombre « important » d’Israéliens avaient été enlevés samedi.

Des photos d’Associated Press montraient une femme israélienne âgée amenée à Gaza sur une voiturette de golf par des hommes armés du Hamas et une autre femme coincée entre deux combattants à moto. Les journalistes de l’AP ont vu quatre personnes emmenées du kibboutz de Kfar Azza, dont deux femmes.

Des Palestiniens transportent un civil israélien capturé du kibboutz Kfar Azza vers la bande de Gaza, le samedi 7 octobre 2023. (AP Photo/Hatem Ali) Des Palestiniens transportent un civil israélien capturé, au centre, du kibboutz Kfar Azza vers la bande de Gaza, le samedi 7 octobre 2023. (AP Photo/Hatem Ali)

À Gaza, une jeep noire s’est arrêtée et, lorsque la porte arrière s’est ouverte, une jeune Israélienne en est sortie en trébuchant, saignant de la tête et les mains liées derrière le dos. Un homme brandissant une arme en l’air l’a attrapée par les cheveux et l’a poussée sur la banquette arrière du véhicule. La télévision israélienne a rapporté que des travailleurs thaïlandais et philippins figuraient également parmi les captifs.

Netanyahu a promis que le Hamas « paiera un prix sans précédent ». Une question majeure était désormais de savoir si Israël lancerait une attaque terrestre sur Gaza, une décision qui, dans le passé, a entraîné un nombre accru de victimes.

L’armée israélienne a amené quatre divisions de troupes ainsi que des chars à la frontière de Gaza, rejoignant ainsi les 31 bataillons déjà présents dans la région, a déclaré le porte-parole Hagari.

À Gaza, une grande partie de la population a été plongée dans l’obscurité après la tombée de la nuit lorsque l’approvisionnement en électricité en provenance d’Israël – qui fournit presque toute l’électricité des territoires – a été coupé. Le bureau de Netanyahu a déclaré dans un communiqué qu’Israël cesserait de fournir de l’électricité, du carburant et des biens à Gaza.

Le Hamas a déclaré qu’il prévoyait un combat potentiellement long. “Nous sommes prêts à toutes les options, y compris à une guerre totale”, a déclaré le chef adjoint du groupe politique du Hamas…