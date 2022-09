L’attaque surprise de l’Imperium aide les Usos à résister aux bagarres brutales

Le dernier épisode de la marque bleue comportait une action à indice d’octane élevé et beaucoup de drame. Le segment d’ouverture était entièrement consacré à The Bloodline et à leur cérémonie de reconnaissance. Les goûts de Roman Reigns, The Usos, Solo Sikoa, Paul Heyman et le membre honoraire Zayn étaient tous sur le ring pour la cérémonie.

Sami Zayn a remercié The Bloodline de l’avoir accueilli dans le groupe malgré le fait qu’il ne soit pas de sang. Reigns a semblé bouleversé par la déclaration de Zayn et est devenu furieux contre Zayn pour avoir porté la chemise de The Bloodline. Par la suite, il a exigé que Zayn enlève la chemise. Mais cela s’est avéré être une ruse car le chef tribal a présenté à Zayn sa propre chemise sur laquelle était écrit “Honorary Uce”. Les fans ont apprécié ce segment dans lequel Sami Zayn a été officiellement intégré à The Bloodline.

En plus du segment d’ouverture, SmackDown a présenté des matchs passionnants qui comprenaient un match pour le titre entre les champions incontestés par équipe de la WWE The Usos et Brawling Brutes.

Voici les faits saillants de toute l’action de la Vivant Arena à Salt Lake City.

Liv Morgan contre Lacey Evans

On s’attendait à ce que Liv Morgan batte facilement son adversaire dans ce combat. Mais Lacey Evans s’est avérée un défi plus difficile que prévu alors qu’elle se battait vaillamment. L’ancien Marine a dominé l’action pendant une bonne partie du match. Mais Morgan a montré sa résilience et a finalement remporté la victoire en frappant l’Oblivion.

Nouveau jour vs modèles masculins maximum

New Day (Kofi Kingston et Xavier Woods) a battu Maximum Male Models (man.soor et ma.ce) par tombé dans un match court. Le match n’était pas impressionnant en termes de facteur de sensations fortes.

Braun Strowman contre Otis

Braun Strowman et Otis ont livré une bataille physique qui comportait plusieurs séquences d’action à indice d’octane élevé. Après une bataille de va-et-vient exténuante, Strowman a vaincu Otis après avoir décroché une énorme bombe électrique.

Raquel Rodriguez contre Dakota Kai

Raquel Rodriguez a battu Dakota Kai par tombé dans ce combat. Rodriguez a submergé son ancien partenaire de l’équipe avec sa force et son physique imposant. En fin de compte, Rodriguez a remporté la victoire, grâce à une distraction de Shotzi.

Match de championnat par équipe de SmackDown : les Brawling Brutes contre les Usos

C’était l’événement principal de la nuit et il était à la hauteur de sa facturation. Les Usos se sont appuyés sur leur expérience pour combattre leurs redoutables adversaires. Après un va-et-vient passionnant, les Usos (Jey Uso et Jimmy Uso) ont vaincu les Brawling Brutes (Ridge Holland et Butch). Les Usos ont remporté l’impressionnante victoire après avoir pulvérisé Butch avec 1-D.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici