Le nouveau téléphone Mate 60 du géant des télécommunications est un signe que les restrictions imposées par Washington en matière de technologie des puces ne fonctionnent pas

Récemment, le smartphone Mate 60 de Huawei a été lancé avec un grand succès sans campagne publicitaire ni préavis. Le 30 août, Reuters a rapporté que les actions de la société avaient rebondi en raison du succès surprise du téléphone avec ce qui est décrit comme des spécifications inhabituellement élevées, notamment des capacités d’appel par satellite et des vitesses très élevées.

L’entreprise n’a cependant pas commenté ses spécifications techniques. Il n’a pas précisé si le téléphone est compatible 5G, bien que les utilisateurs aient confirmé que c’était le cas. Elle a simplement affirmé avoir réalisé des percées dans les communications par satellite, ce qui a également été démontré. Mais la question majeure concerne les chipsets du téléphone. Alors qu’une vaste campagne de sanctions américaines a coupé l’accès de la Chine à la technologie des puces fabriquées à l’étranger, le gouvernement américain a déclaré qu’il se pencherait sur la question clé : comment la Chine a-t-elle réussi cela ?

Le South China Morning Post, par exemple, a été aux prises avec le silence de Huawei sur le chipset manifestement puissant du téléphone. Une théorie est que la société chinoise Semiconductor International Manufacturing Corp (SMIC), qui a refusé de commenter, a fourni la technologie. Toutes choses étant égales par ailleurs, cela semble être le cas le plus probable et un démontage de Bloomberg semble le confirmer.

Le site Web chinois d’analyse comparative AnTuTu a mené des tests suggérant que l’unité centrale (CPU) du Mate 60 pourrait être le Kirin 9000 produit dans le pays, qui « cela marquerait une ‘percée’ pour l’industrie chinoise des semi-conducteurs et une victoire majeure pour l’activité de smartphones à puce de Huawei. »















Cela semble être étayé par un rapport de Nikkei Asia de juillet sur la réentrée de Huawei sur le marché des téléphones 5G, affirmant que SMIC fabriquerait une puce de sept nanomètres pour Huawei. C’est deux générations de retard – Apple est sur le point de déployer un nouvel iPhone basé sur des puces 3 nm – mais cela reste bien meilleur que ce à quoi la Chine devrait théoriquement avoir accès sous les sanctions américaines. Les restrictions imposées par Washington sur l’accès à la technologie visaient à arrêter l’industrie des puces de Pékin à des niveaux de 14 nm, soit environ huit ans de retard sur les dernières avancées.

Une autre possibilité est que Huawei ait produit la puce avec son propre réseau de chaîne d’approvisionnement. Un rapport de Bloomberg, citant la Semiconductor Industry Association, spécule que l’entreprise de télécommunications aurait construit en secret un réseau de chaîne d’approvisionnement indépendant pour contourner les contrôles américains à l’exportation en recrutant des fonderies existantes. Cela signifierait que Huawei serait enfin devenu indépendant et aurait vaincu les sanctions américaines.

Le Mate 60 a été abandonné au milieu d’une visite en Chine de la secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, dont le bureau supervise la mise en œuvre des sanctions connexes contre les industries de haute technologie de Pékin. Le moment choisi pour ces événements constituerait un coup dur – mais aussi symbolique – pour les États-Unis, qui tentent d’étouffer unilatéralement la compétitivité mondiale de la Chine dans des domaines sensibles. Le journal chinois Global Times a repris le sentiment des internautes chinois concernant «se soulevant sous la pression américaine.

Enfin, il se pourrait que le nouveau téléphone utilise des stocks existants avant les restrictions imposées par les États-Unis, comme des puces fabriquées par Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) avant septembre 2020. Selon certaines informations, Huawei avait stocké des puces avant les contrôles. a été mis en place et pourrait maintenant les reconditionner avec quelques modifications. Si cela est vrai, cela impliquerait que Huawei est toujours sous la coupe des sanctions américaines. Mais c’est l’explication la moins probable.















L’explication la plus probable semble être que la Chine a soit développé la technologie nécessaire pour produire des puces avancées dans son pays, soit trouvé des moyens de construire une chaîne d’approvisionnement en contournant les sanctions américaines – et l’une ou l’autre représente une victoire éclatante pour l’industrie chinoise des télécommunications face à des pressions injustes. des États-Unis. Dans les deux cas, les initiés de Washington ont peur. Il suffit de regarder le dernier article du Washington Post selon lequel le Mate 60 « ce qui suscite l’inquiétude, c’est que la Chine ait trouvé un moyen de contourner les limites technologiques américaines,» qui cite des experts américains disant que la Chine est toujours « dans le jeu» lorsqu’il s’agit de fournir des produits de qualité compatibles 5G.

En 2021, Huawei a déployé son HarmonyOS interne après qu’une interdiction du gouvernement américain a interdit à l’entreprise de faire affaire avec des sociétés américaines telles que Google, obligeant les appareils Huawei à exécuter des versions vidées d’Android sans aucune application Google. L’entreprise a su s’adapter avec succès à cette époque, en créant son propre système d’exploitation dans un domaine saturé à 99 % par Android de Google et iOS d’Apple. Ce n’est pas une mince affaire et témoigne de l’ingéniosité chinoise, ainsi que du succès des politiques de réforme et d’ouverture de la Chine en général.

Quiconque apprécie un marché libre et ouvert devrait se réjouir du succès de Huawei avec le Mate 60, à la lumière des obstacles sans précédent auxquels l’entreprise est confrontée. Il serait difficile de qualifier cela de réalisation rare compte tenu du parcours de l’entreprise – mais il s’agit néanmoins d’une histoire très inspirante.