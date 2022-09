L’attaque soulève des doutes sur les protocoles de sécurité du vice-président argentin

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Chaque jour depuis deux semaines, la routine était la même : la puissante vice-présidente argentine Cristina Fernández a été accueillie par une foule de partisans fébriles qui voulaient toucher leur chef. Et chaque jour, elle les obligeait et les approchait.

Mais jeudi, le pressage de routine de la chair a pris une tournure sinistre lorsqu’un homme dans la mer de partisans a pointé une arme de poing à quelques centimètres du visage du vice-président et a appuyé sur la gâchette avec un clic distinct.

L’arme semi-automatique de calibre .38 chargée s’est manifestement bloquée et le suspect a été arrêté. Maintenant, l’apparente tentative d’assassinat soulève des questions quant à savoir si la femme la plus influente de la politique argentine au cours des deux dernières décennies devrait changer sa relation avec les nombreux fidèles qui cherchent constamment une poignée de main ou un autographe.

“Cristina a été acculée”, a déclaré Silvana Venegas, une femme de 43 ans qui a été témoin de l’événement. “Elle était une proie facile, très facile.”

Pendant quelques minutes après, Fernández a continué à signer des autographes et à saluer. Son service de sécurité a saisi le tireur mais ne l’a pas éloignée de la zone.

Jorge Vidal, un expert en sécurité publique qui travaillait pour le gouvernement de la ville de Buenos Aires, a déclaré que la réponse de sécurité à l’incident était “loin d’être une performance professionnelle”.

Alors que les équipes de sécurité doivent faire ce que leur disent ceux qu’elles gardent, a-t-il dit, “les politiciens doivent comprendre que toutes les mains qui sont tendues pour les toucher ou les saluer ne doivent pas se caresser ou secouer”.

Aucun politicien n’éveille plus de passion en Argentine que Fernández, 69 ans, qui est vénérée par certains pour ses politiques de protection sociale de gauche et vilipendée par d’autres comme corrompue et avide de pouvoir, et elle tire depuis longtemps sa force politique de sa proximité avec les foules qui la vénérer.

Les partisans la comparent à Eva Perón, l’épouse de Juan Domingo Perón, un officier militaire élu président en 1946. En tant que Première Dame, Perón a épousé les droits des femmes et était connue comme une bienfaitrice des pauvres. Après sa mort prématurée en 1952, elle s’est inscrite dans la mythologie nationale argentine.

Les effusions de dévotion envers Fernández se sont intensifiées récemment après qu’un procureur a cherché à l’envoyer en prison pendant 12 ans pour des allégations de corruption impliquant des travaux publics alors qu’elle était présidente de 2007 à 2015.

Fernández et ses partisans disent que l’affaire est un acte de vengeance politique, et la façade de son immeuble dans le quartier de Recoleta, au centre-ville de Buenos Aires, est devenue un sanctuaire pour des centaines de partisans indignés par les accusations portées contre elle.

En partant et en revenant chaque jour, elle serrait les mains d’hommes et de femmes qui criaient « Cristina, je t’aime ! Elle a également signé des dizaines d’exemplaires de son autobiographie politique, intitulée “Sinceramente”, ou “sincèrement” en espagnol.

Un jeune homme qui se trouvait dans la foule jeudi soir a déclaré qu’il se trouvait juste devant Fernández lorsque l’arme de poing est sortie.

« Je dis à Cristina que je l’aimais, et elle me caresse. Je vois un bras qui sort… avec une arme à feu », a déclaré vendredi aux journalistes l’homme, qui n’a été identifié que sous le nom de Javier pour des raisons de sécurité, après avoir fait son récit au juge d’instruction.

Le seul incident précédent s’est produit samedi dernier, lorsque des tensions se sont développées entre les partisans de Fernández et la police qui a cherché à les expulser en raison des plaintes des voisins.

La vice-présidente s’est plainte du traitement réservé à ses partisans et a accusé le maire de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, de l’avoir assiégée, et la sécurité autour du bâtiment a rapidement été relâchée.

« Nous avons remarqué qu’il y avait moins de policiers. J’en ai vu deux de la police fédérale. C’était plein de monde », a déclaré Venegas.

Javier, le jeune témoin, a déclaré devant le tribunal que lui et d’autres partisans avaient détenu le suspect, et non la police.

“Je l’attrape, ainsi que d’autres”, a-t-il déclaré.

Le vice-président n’a pas parlé publiquement depuis l’incident. Certains amis et alliés politiques ont pu la voir.

“Cristina est choquée, choquée”, a déclaré le sénateur Oscar Parrilli, proche du vice-président. “Elle va bien, heureusement, car elle a son esprit et son tempérament intacts.”

La tentative de tir a secoué l’Argentine, un pays qui a une histoire de violence politique mais qui n’a pas connu d’attaque similaire depuis le rétablissement de la démocratie en 1983 après des années de dictature.

Le président Alberto Fernández, qui n’est pas lié au vice-président, a déclaré que l’arme était chargée de cinq balles et que pour “une raison non encore techniquement confirmée, elle n’a pas été tirée”.

Le suspect a été identifié comme étant Fernando André Sabag Montiel, un vendeur de rue brésilien de 35 ans qui vit en Argentine depuis 1998 et qui n’a pas de casier judiciaire. Il a été arrêté, soupçonné de tentative de meurtre. Les autorités n’ont fait aucune lumière sur un motif possible et enquêtent pour savoir si le tireur a agi seul ou dans le cadre d’un complot plus vaste.

Le lendemain de l’incident, les partisans de Fernandez ont manifesté dans tout le pays sous le slogan “Tout le monde avec Cristina”.

La Plaza de Mayo centrale de Buenos Aires est remplie de personnes de tous âges brandissant des pancartes manuscrites avec des messages tels que “Toujours avec Cristina, les gens n’oublient pas” et “Cristina est du peuple et personne ne la touche”.

Chez elle, pendant ce temps, des dizaines d’agents fédéraux montaient la garde.

Fernández a émergé et s’est approché d’un groupe de supporters pour les saluer, puis est monté dans une voiture pour se rendre vers une destination inconnue.

Débora Rey, The Associated Press