L’attaque russe contre une clinique ukrainienne fait deux morts et 30 blessés, selon Kiev

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Un missile russe a touché une clinique dans la ville de Dnipro, dans l’est de l’Ukraine, tuant deux personnes et en blessant 30 lors d’une attaque que le président Volodymyr Zelensky a qualifiée de crime contre l’humanité.

Des images vidéo montraient un bâtiment dévasté avec de la fumée qui en sortait et des secouristes qui regardaient. Une grande partie de l’étage supérieur de ce qui semblait être un immeuble de trois étages avait été gravement endommagé. Un cadavre couvert gisait sur la route à proximité.

« Un autre [Russian] attaque de missile, un autre crime contre l’humanité », a écrit Zelensky sur Twitter. Il a déclaré qu’une clinique psychologique et une clinique vétérinaire avaient été touchées, et a ajouté : « Seul un État pervers peut lutter contre les cliniques. Il ne peut y avoir aucun but militaire là-dedans. C’est de la pure terreur russe.

Le gouverneur régional Serhiy Lysak a déclaré qu’un homme de 69 ans avait été tué alors qu’il passait devant la clinique et que le corps d’un autre homme avait été retiré des décombres.

Il a ajouté que 30 personnes avaient été blessées, dont deux enfants, et que le contact n’avait pas encore été établi avec trois personnes qui se trouvaient vraisemblablement dans le bâtiment lorsqu’il a été touché.

Le ministère ukrainien de la Défense a qualifié l’attaque de crime de guerre grave en vertu des Conventions de Genève, qui définissent la manière dont les soldats et les civils doivent être traités en temps de guerre.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir mené une frappe nocturne sur les dépôts de munitions ukrainiens.

« L’objectif de la grève a été atteint. Toutes les installations désignées ont été touchées », a déclaré l’agence de presse RIA.

Moscou a rejeté les allégations selon lesquelles ses soldats auraient commis des crimes de guerre et nie avoir délibérément ciblé des civils, bien qu’elle ait bombardé des villes à travers l’Ukraine depuis son invasion il y a 15 mois.

Moscou a déclaré plus tôt vendredi que l’Ukraine avait frappé deux régions du sud de la Russie avec une roquette et un drone, mais que le missile avait été abattu.

L’Ukraine a déclaré avoir abattu 10 missiles et plus de 20 drones lancés par la Russie lors d’attaques nocturnes sur Dnipro, Kiev et les régions orientales.

Le bureau de M. Zelensky a déclaré qu’un incendie s’était déclaré à la périphérie de la ville de Kharkiv, dans le nord-est du pays, après qu’un dépôt pétrolier a été touché à deux reprises, et que des équipements de pompage de produits pétroliers avaient été endommagés.

Après des mois d’attaques contre des infrastructures énergétiques, la Russie a réorienté ses frappes de missiles pour tenter de perturber les préparatifs d’une contre-attaque ukrainienne, a déclaré la semaine dernière un haut responsable du renseignement militaire. Les attaques visaient de plus en plus les installations et les fournitures militaires, a-t-il déclaré.

Pendant ce temps, le président russe, Vladimir Poutine, a déclaré à son homologue brésilien Luiz Inacio Lula da Silva lors d’un appel que la Russie était ouverte au dialogue sur l’Ukraine, a déclaré le Kremlin, peu après que le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ait accueilli un envoyé chinois pour la paix à Moscou.

La Russie a déclaré à plusieurs reprises qu’elle était ouverte à la reprise des pourparlers de paix avec Kiev, qui ont stagné quelques mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie au début de l’année dernière, et a salué les efforts de médiation du Brésil et de la Chine.

Mais il a insisté sur le fait que toute négociation doit être basée sur de « nouvelles réalités », c’est-à-dire son annexion déclarée de quatre provinces ukrainiennes qu’il contrôle en grande partie ou en partie – une condition inacceptable pour Kiev.

La Chine, pour sa part, a signé un partenariat « sans limites » avec la Russie moins de trois semaines avant l’invasion, et s’est non seulement abstenue de critiquer Moscou, mais a également considérablement augmenté ses importations énergétiques russes depuis le début de la guerre.

Il a présenté un plan en 12 points pour la paix en Ukraine qui implique la déclaration d’un cessez-le-feu mais ne stipule pas que la Russie devrait se retirer de tout territoire dont elle s’est emparée.

Lors de sa rencontre avec Li Hui, M. Lavrov a exprimé sa gratitude pour la « position équilibrée » de la Chine et sa volonté de jouer un rôle positif, a déclaré son ministère.

La proposition chinoise a suscité le scepticisme de l’Occident, l’Otan affirmant que Pékin – dont le président, Xi Jinping, a effectué une visite d’État très médiatisée à Moscou en mars – manquait de crédibilité en tant que médiateur.

M. Lula s’est également présenté comme un courtier de la paix et a proposé, conformément à la tradition brésilienne de non-intervention et de neutralité, qu’un groupe de nations non impliquées dans la guerre engage à la fois la Russie et l’Ukraine dans des pourparlers.

« J’ai réitéré la volonté du Brésil, ainsi que de l’Inde, de l’Indonésie et de la Chine, de parler aux deux parties au conflit dans la poursuite de la paix », a-t-il tweeté.

M. Lula a condamné l’invasion, mais il a irrité Washington – et ravi Moscou – le mois dernier lorsqu’il a suggéré que l’Occident avait « encouragé » la guerre en armant l’Ukraine.

Reuter