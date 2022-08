L’attaque russe contre la gare de la ville ukrainienne de Chaplyne fait plus de 20 morts

La grève a secoué Chaplyne, une population de 3 700 habitants, après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky eut averti quelques jours plus tôt que la Russie pourrait comploter « quelque chose de particulièrement cruel » cette semaine pour gâcher le jour de l’indépendance de l’Ukraine, la plus haute fête nationale du pays. Les détails de l’attentat étaient encore au centre des préoccupations tard dans la soirée, mais Zelensky et l’un de ses adjoints ont déclaré que quatre roquettes avaient touché la gare, endommageant un bâtiment utilitaire et détruisant des wagons.