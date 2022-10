L’attaque présumée à la machette contre un Américain à Cancún met en évidence le risque d’une destination touristique

Les plages du Yucatan au Mexique offrent une toile de fond pittoresque à une réalité laide d’enlèvements, de violence armée et d’autres crimes, les responsables américains avertissant les voyageurs américains d’être sur leurs gardes lorsqu’ils frappent le sable.

Le procureur général de l’État mexicain de Quintana Roo, au bord de l’eau, a annoncé la semaine dernière une enquête sur un enlèvement présumé et une attaque à la machette contre un père de l’Utah en visite à Cancun avec sa femme pour la Saint-Valentin.

Dustan Jackson, un entrepreneur de 36 ans de Salt Lake City, a déclaré jeudi à Fox News Digital qu’il voulait acheter du tabac à chiquer avant son vol de retour de Cancun et a appelé un taxi. En conséquence, a-t-il dit, il a passé des mois à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital, a subi de multiples interventions chirurgicales et a subi des lésions nerveuses permanentes au bras gauche.

Il a dit que le chauffeur s’était arrêté dans une épicerie vers 10 heures le 12 février et qu’il était sorti pour prendre une boîte. Puis : “Bam !”

Il s’est évanoui et s’est réveillé après le coucher du soleil, a-t-il dit, avec des dents de devant cassées, une marque sur la tête et des coups de machette sur le côté gauche de son corps. Les agresseurs ont pris son téléphone portable et sa carte de crédit, et il a passé des heures à saigner et à chercher de l’aide avant de dire qu’un policier l’a bandé et l’a conduit à l’aéroport.

Jackson a dit qu’il ne savait pas pourquoi l’officier l’avait conduit à l’aéroport au lieu d’un hôpital.

“Elle m’a mis quelques pansements, pourquoi ne m’a-t-elle pas emmené à l’hôpital, je ne sais pas”, a-t-il déclaré. “Certaines des histoires d’horreur que j’ai entendues, je suis content que [she] pas, parce que j’aurais pu être coincé là-bas. Qui sait?”

Une fois à l’aéroport, il a supplié des étrangers de l’aider jusqu’à ce que quelqu’un qui parlait anglais appelle sa femme pour lui et l’aide à s’installer dans un hôtel pour la nuit et à organiser un voyage de retour aux États-Unis.

La police du quartier touristique de Cancun et de l’aéroport a déclaré séparément à Fox News Digital qu’elle n’avait aucune trace de l’attaque ou des interactions avec Jackson, mais les procureurs ont confirmé la semaine dernière qu’ils ouvraient une enquête. Un responsable du département d’État a également déclaré que le gouvernement américain était au courant des allégations et prêt à apporter son aide.

Quintana Roo, qui comprend des hauts lieux touristiques comme Cancun, Tulum, Cozumel et Playa del Carmen, est loin d’être la zone la plus dangereuse du Mexique, statistiquement parlant. Cependant, le Département d’État avertit que les Américains qui visitent la région doivent “redoubler de prudence” en raison des crimes et des enlèvements.

“L’activité criminelle et la violence peuvent se produire en tout lieu, à tout moment, y compris dans les destinations touristiques populaires”, prévient le Département d’État. “Les voyageurs doivent maintenir un niveau élevé de conscience de la situation, éviter les zones où se produisent des activités illicites et s’éloigner rapidement des situations potentiellement dangereuses. Les citoyens américains et [lawful permanent residents] ont été victimes d’enlèvements.”

Alors que les restrictions de voyage post-pandémiques ont pris fin, des incidents alarmants sur certaines des plages de vacances les plus prisées du Mexique ont choqué les voyageurs.

Neuf jours après que Jackson a déclaré avoir été attaqué, une fusillade à Tulum a fait deux morts et un autre blessé au restaurant Art Beach au bord de l’eau.

Une fusillade de cartel à Cancun en décembre dernier n’a fait aucun blessé, mais a laissé les clients fuir un complexe balnéaire tout compris dans la panique. Des hommes armés à bord de motomarines se sont précipités vers le rivage près des stations balnéaires de Grand Ocean Palm et ont ouvert le feu sur des trafiquants de drogue rivaux.

Le chef de la police de Quintana Roo à l’époque a déclaré que les suspects étaient déguisés en soldats.

Juste un mois auparavant, une autre fusillade avait tué deux autres trafiquants présumés au Hyatt Riviera Cancun à proximité. Aucun touriste n’a été “grièvement blessé” dans les tirs croisés, ont indiqué les autorités.

De plus, en octobre 2021, une femme californienne et une autre allemande ont été touchées et tuées par des balles perdues à Tulum, également une station balnéaire de Quintana Roo, lors des tirs croisés d’une fusillade entre gangs. Trois autres touristes européens supplémentaires ont été blessés.

La violence a incité le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador à déployer 1 500 membres de la Garde nationale du pays pour patrouiller sur les plages.

Le département d’État a publié en août une série d’avertissements aux voyageurs pour différentes régions du Mexique.

“Les crimes violents – tels que les homicides, les enlèvements, les détournements de voiture et les vols – sont répandus et courants au Mexique”, ont averti les responsables. “Le gouvernement américain a une capacité limitée à fournir des services d’urgence aux citoyens américains dans de nombreux domaines.”

Des recommandations supplémentaires exhortent les Américains à éviter complètement six des 31 États du pays : Sinaloa, Colima, Guerrero, Michoacan, Tamaulipas et Zacatecas. Les enlèvements sévissent tous sauf Guerrero, selon les autorités.

Les autres régions mexicaines où les enlèvements sont fréquents sont la Basse-Californie, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Sonora, Nuevo Leon, Puebla et San Luis Potosi.

David Unsworth et l’Associated Press ont contribué à ce rapport.