L’attaque par drone n’affectera pas le programme nucléaire iranien – FM – RT World News

Une installation militaire a été la cible d’une frappe qui n’a causé que des dégâts mineurs, a déclaré Téhéran

L’Iran a condamné une attaque nocturne de drones qui a visé une installation du ministère de la Défense dans la ville d’Ispahan. Le ministre des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian a insisté dimanche sur le fait que la grève n’affectera pas les progrès réalisés par le pays dans le développement de l’énergie nucléaire pacifique.

S’exprimant lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue qatari à Téhéran, Amirabdollahian a insisté sur le fait que de tels actes n’auront aucun impact sur les spécialistes iraniens. “volonté et intentions” ou entraver leurs avancées dans le domaine de l’énergie nucléaire pacifique.

Plus tôt, le ministère iranien de la Défense a déclaré qu’un “atelier” militaire à Ispahan avait été la cible d’une attaque qui n’avait fait aucune victime et n’avait causé que des dégâts mineurs. On ne sait pas si l’installation a quelque chose à voir avec le programme nucléaire de Téhéran.

Les autorités vont maintenant ouvrir une enquête sur l’incident. La commission de la sécurité et de la politique étrangère du Parlement discutera de la question avec des responsables du ministère de la Défense, a déclaré le porte-parole de la commission, Mahmoud Abbaszadeh Meshkini, à l’agence de presse Mehr.

Les autorités de la province d’Ispahan ont également lancé une enquête, selon l’agence de presse Fars, citant un responsable local.

L’attaque, qui a impliqué au moins trois “micro drones”, a eu lieu tard samedi, selon des responsables militaires. Un véhicule aérien sans pilote a été abattu et deux autres « est tombé dans des pièges défensifs et a explosé », a déclaré le ministère iranien de la Défense dans un communiqué, ajoutant que l’assaut n’avait fait aucune victime et que des dégâts mineurs.















Les médias sociaux iraniens ont également signalé des explosions dans diverses parties du pays à cette époque, y compris un incendie majeur dans une raffinerie de pétrole dans la ville d’Azarshahr, au nord-ouest. Dimanche, l’agence de presse nationale IRNA a qualifié les informations sur les explosions de fausses.

Un haut responsable de la province iranienne de l’Azerbaïdjan oriental, où se trouve Azarshahr, a également déclaré à l’agence de presse qu’un incendie avait été causé par une fuite dans un oléoduc et n’avait rien à voir avec d’autres incidents. Il a également déclaré que l’incendie avait été éteint en quelques heures et n’avait fait aucune victime.

Al Arabiya a rapporté, citant des sources américaines anonymes, que l’US Air Force et un autre pays étaient impliqués dans l’attaque. Le média a également affirmé que la frappe du drone visait un dépôt de missiles balistiques.

Le Jerusalem Post a cité des sources de renseignement occidentales disant que l’attaque était “un immense succès” contrairement à ce qu’ont affirmé les autorités iraniennes.

Les responsables de Téhéran n’ont pas encore nommé de suspects.