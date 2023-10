L’attaque militaire laisse les civils déplacés du Myanmar « sans endroit sûr » | Actualités sur les conflits

Dans la nuit du 9 octobre, Seng Mai a été réveillée par une explosion assourdissante qui a détruit son abri à Mung Lai Hkyet, un camp pour personnes déplacées par le conflit dans l’État Kachin, au nord du Myanmar.

« Le son était si fort que je me suis demandé si j’avais même survécu », a déclaré le jeune homme de 21 ans à Al Jazeera.

Alors que des tirs de mortier retentissaient en direction d’un poste militaire voisin, elle a rampé dans une tranchée de fortune.

« Une grand-mère pleurait et criait à l’aide. Ma mère courait pieds nus », a-t-elle déclaré. « Les enfants couraient également dans le noir, luttant pour atteindre un endroit sûr. »

À la fin du bombardement, 28 civils, dont 12 enfants, avaient été tués et des dizaines d’abris ainsi qu’un jardin d’enfants et une église avaient été détruits. Les groupes de défense des droits ont blâmé l’armée, qui a pris le pouvoir au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi en février 2021 et a jusqu’à présent nié toute responsabilité dans l’attaque.

Cependant, il a de nombreux antécédents de ciblage de civils et de zones civiles, et ses actions sont devenues « de plus en plus effrontées » depuis le coup d’État, selon un mécanisme d’enquête nommé par les Nations Unies. En août, le mécanisme a annoncé avoir trouvé des « preuves irréfutables » selon lesquelles l’armée avait commis « des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité plus fréquents et plus audacieux ».

Renforçant cette affirmation, un rapport publié le mois dernier par le bureau des droits de l’homme de l’ONU a révélé que l’armée avait tué au moins 3 800 civils, détruit près de 75 000 propriétés civiles et mené près de 1 000 frappes aériennes au cours des plus de deux ans et demi qui ont suivi le coup d’État.

« Encouragées par la confiance dans l’impunité, les actions militaires ont gagné en intensité et en brutalité », indique le rapport. « Une spirale apparemment sans fin de violence militaire a englouti tous les aspects de la vie au Myanmar. »

La récente attaque contre Mung Lai Hkyet a visé des civils déplacés par la guerre depuis 2011.

Plusieurs jeunes Kachin déplacés internes, dont trois ont été témoins de l’attaque de Mung Lai Hkyet, ont déclaré à Al Jazeera que l’incident les avait traumatisés et effrayés. Cela a également renforcé leur sentiment qu’ils n’avaient nulle part où fuir en toute sécurité.

« Je veux dormir la nuit mais je ne peux pas parce que je me souviens sans cesse de l’attaque. Je ressens de la peur et de l’anxiété face à ce qui pourrait arriver, tout en me rappelant les expériences terribles et tragiques que j’ai vécues », a déclaré Seng Mai, qui vit à Mung Lai Hkyet depuis 2011. « Depuis que je suis devenu un déplacé interne [internally displaced person]il y a eu de nombreuses nuits longues et blanches.

Al Jazeera a donné des pseudonymes à Seng Mai et à d’autres personnes interrogées en raison du risque de représailles militaires.

« Aucun endroit sûr »

Comme de nombreuses minorités ethniques au Myanmar, les Kachin ont été la cible de violations des droits humains par l’armée bien avant le coup d’État. L’Organisation pour l’indépendance Kachin (KIO), l’un des plus d’une douzaine de groupes armés ethniques le long des frontières du pays, a commencé sa lutte pour l’autonomie en 1961 et depuis, l’armée a tenté de lui couper l’accès à la nourriture, aux fonds, aux renseignements et aux recrues. une stratégie connue sous le nom de « quatre coupes ».

Cette approche, qui cible spécifiquement les civils, n’a fait qu’alimenter la résistance Kachin, qui est entrée dans une nouvelle phase avec la rupture d’un cessez-le-feu de 17 ans en 2011. Les combats qui ont suivi ont déplacé quelque 100 000 personnes, dont la plupart ont fui vers camps. L’armée criminalisant l’affiliation ou le soutien au KIO en vertu de sa loi sur les associations illégales, plus d’un tiers ont trouvé refuge sur le territoire du KIO, le long de la frontière orientale du Myanmar avec la Chine.

Htu Raw, qui utilise un pseudonyme, se souvient avoir entendu les combats éclater depuis la capitale de l’État de Myitkyina, où elle était alors en pension pour fréquenter le lycée. Sa famille a rapidement fui leur village, mais elle ne l’a découvert que deux ans plus tard, lorsqu’elle a terminé ses études et que sa mère est venue la chercher.

« J’ai remarqué que le voyage de retour n’était pas le même », a déclaré Htu Raw. « Je lui ai demandé où nous allions et elle a répondu : « Nous sommes devenus des déplacés internes maintenant et nous retournons au camp ». Connu sous le nom de Woi Chyai, ​​il se trouve à côté de Mung Lai Hkyet et à environ 5 km au nord du siège du KIO à Laiza.

Il n’a fallu que quelques années avant que les combats reprennent, incitant les habitants des camps à creuser des tranchées pour se cacher. « Il y a eu de nombreuses fois où nous avons dû creuser des tranchées et nous y précipiter lorsque nous entendions le bruit des avions », a déclaré Htu Raw.

En 2019, le gouvernement civil dirigé par Aung San Suu Kyi a entamé des discussions avec la société civile Kachin sur le retour des personnes déplacées dans leurs villages dans le cadre d’un effort plus large visant à fermer les camps de personnes déplacées à travers le pays. L’initiative a cependant été largement rejetée par les déplacés Kachin eux-mêmes en raison de l’absence de cessez-le-feu entre le KIO et l’armée, ou de toute garantie de sécurité pour ceux qui revenaient.

Pourtant, beaucoup se sont rendu compte que les camps ne pouvaient leur apporter que peu de protection.

« Depuis la reprise de la guerre en 2011, toute la région de Laiza n’est pas un endroit sûr où séjourner, mais nous n’avons pas d’autres endroits sûrs où aller », a déclaré Ah Hpung, un jeune leader du camp de Woi Chyai.

Des personnes traumatisées

Après le coup d’État, les Kachin déplacés sont devenus encore plus vulnérables à mesure que les conditions de sécurité se détérioraient à travers le pays. En quelques mois, l’armée a tué des centaines de manifestants non-violents, provoquant une résistance armée généralisée à son régime. Le KIO a été actif en fournissant une formation et des armes aux nouveaux groupes de résistance, tout en affrontant régulièrement les forces militaires.

Ces derniers mois, les combats se sont rapprochés de plus en plus de Laiza et, même si les habitants de Mung Lai Hkyet étaient en alerte, l’attaque du 9 octobre s’est produite sans avertissement. « Normalement, nous entendons des bombardements d’artillerie et des avions à réaction, et nous courons et nous cachons dans les tranchées pendant un moment, mais dans ce cas, nous n’avons entendu aucun avion », a déclaré Seng Mai.

Selon Ah Hpung, l’attaque a suscité un nouveau niveau de peur parmi les déplacés. « Depuis la reprise de la guerre, des bombes tombent régulièrement près de chez nous, mais nous pensions pouvoir nous cacher dans des tranchées à ce moment-là », a-t-il déclaré. «Maintenant, ceux qui ont été touchés lors de la récente attaque n’osent plus revenir en arrière. Nous ne nous sentons toujours pas en sécurité dans notre pays.

Lui et d’autres ont également décrit une communauté profondément traumatisée par l’incident. « Certains enfants ont perdu leur mère. Ils ne parlaient pas du tout et se contentaient de regarder », a déclaré Ah Hpung. « Certains des enfants qui ont entendu le bruit de la bombe et ont été témoins de l’ampleur des dégâts perdent la raison. »

Htu Raw, qui s’est caché dans un bunker du camp de Woi Chyai pendant l’attaque et s’est ensuite précipité pour aider les blessés, n’arrive pas à dormir. « Quand j’entends le bruit d’un objet qui tombe, je pense immédiatement qu’il pourrait s’agir d’une bombe », a-t-elle déclaré. « J’ai même peur quand la nuit tombe. »

Ayant perdu leur maison et leurs biens, ceux qui ont survécu risquent également d’être confrontés à d’importantes difficultés financières, exacerbant les difficultés auxquelles ils étaient déjà confrontés en raison de la crise. pandémie et coup. « Il y a de nombreuses difficultés de subsistance dans chaque famille déplacée », a déclaré Ah Ngwar Mee, dont les neuf membres de la famille ont survécu à l’attaque. « Parce que nous restons dans des camps où nous ne possédons pas de terre, il est même difficile de jardiner. »

Selon Htu Raw, qui a abandonné ses études à l’âge de 19 ans pour travailler, de nombreux jeunes avaient déjà du mal à aller à l’école. « De nombreux jeunes déplacés veulent poursuivre leurs études. Certains sont très désireux de poursuivre leurs études, mais parce que leurs familles ne sont pas en mesure de les soutenir, ils doivent abandonner leurs rêves », a-t-elle déclaré.

Ah Hpung craint que l’attaque de Mung Lai Hkyet ne fasse encore reculer les objectifs éducatifs des élèves. « Aujourd’hui, les jeunes se sentent désespérés et déprimés face à l’avenir », a-t-il déclaré.

La haine s’approfondit

En plus des souffrances infligées par l’attaque, elle n’a fait qu’aggraver la haine des survivants envers l’armée. « Nous devons nous en souvenir aussi longtemps que nous vivons et nous devons le transmettre à la génération suivante », a déclaré Ah Hpung. «Cela montre la brutalité des Birmans [military] et que nous ne devrions jamais nous allier ou nous joindre à eux.

Pour de nombreux Kachin, l’attaque alimente également un sentiment de persécution qui n’a fait qu’augmenter depuis le coup d’État, en particulier après que l’armée a bombardé un concert de musique près de la ville minière de jade de Hpakant en octobre dernier, faisant des dizaines de morts. « Ils tuent intentionnellement notre peuple et nous insultent », a déclaré Sut Seng Htoi, un éminent militant Kachin déplacé en 2017. « Ils essaient de montrer qu’ils peuvent nous tuer n’importe où. »

Elle a déclaré à Al Jazeera qu’elle aimerait voir le peuple Kachin au Myanmar et dans le monde redoubler d’efforts pour résister au régime militaire et promouvoir le développement d’institutions Kachin fortes et saines. « Nous, le peuple Kachin, devons nous recentrer sur notre unité et nos aspirations », a-t-elle déclaré. « Le sentiment d’aimer notre peuple ne suffit pas ; il doit y avoir des actions.

Au cours de la semaine qui a suivi l’attaque, les Kachins et d’autres ressortissants du Myanmar à travers le monde ont œuvré pour sensibiliser la communauté internationale à l’incident et plaider en faveur d’une réponse plus ferme, y compris des sanctions sur le carburant d’aviation que l’armée utilise pour bombarder des civils. À Chiang Mai, en Thaïlande, un groupe de militants a organisé une reconstitution théâtrale de l’incident, et à Bangkok, un groupe de manifestants s’est tenu devant le bureau des Nations Unies avec des pancartes appelant l’organisation à « mettre fin à son cercle d’échecs en Birmanie ».

D’autres collectent des fonds, notamment un groupe d’étudiants Kachin et de travailleurs migrants à Tel Aviv, en Israël, qui ont mis leur argent en commun pour l’envoyer aux survivants de Mung Lai Hkyet, alors même qu’ils se cachent eux-mêmes dans des bunkers.

Sarah Nu, une jeune Kachin qui vit à Tel Aviv depuis 2018, a déclaré qu’elle aimerait voir les pays occidentaux et les organisations humanitaires offrir au mouvement démocratique du Myanmar et à la lutte des Kachin pour l’autodétermination le genre d’attention et de soutien dont ils ont fait preuve. Israël.

« Israël est déjà une nation développée et les États-Unis et les pays occidentaux l’ont bien soutenu. En ce qui concerne l’État Kachin et le peuple Kachin, il n’y a pas beaucoup de soutien », a-t-elle déclaré. « Il y a une énorme différence lorsqu’il s’agit d’aider les gens. »

De retour dans le camp, Ah Hpung a appelé les Kachins et d’autres personnes du monde entier à rester attentifs à la crise au Myanmar, notamment en promouvant un avenir meilleur pour les jeunes déplacés internes. « Chaque fois qu’il y a une guerre, nous, les jeunes, devons en souffrir », a-t-il déclaré. « Nous devons soutenir les jeunes qui soutiennent notre peuple. »