L’attaque israélienne sur Jéricho fait 5 morts dans l’aggravation des troubles en Cisjordanie

Jéricho, Cisjordanie – Les forces de sécurité israéliennes ont tué cinq Palestiniens lors d’un raid tôt le matin lundi dans la ville normalement calme de Jéricho, au milieu des pires violences en Cisjordanie depuis près de deux décennies. L’armée israélienne a déclaré que deux des personnes tuées avaient été capturées sur des images de vidéosurveillance le mois dernier alors qu’elles se préparaient à attaquer un restaurant juif sur la route principale à l’extérieur de Jéricho avec des armes de type assaut et avaient été la cible d’une chasse à l’homme intensive. Il a décrit deux des morts comme des membres de la branche armée du Hamas.

Quelques heures après l’opération, du sang est resté sur les murs d’un petit hangar à côté de grandes villas en face d’une autoroute du camp de réfugiés d’Aqbat Jabar, un bidonville urbain densément peuplé qui abrite 13 000 personnes. Des jeunes hommes du camp ont brûlé des pneus en signe de protestation et érigé des barricades autour du camp.

Israël a confisqué les corps des cinq hommes tués, tandis que Tsahal n’a signalé aucune victime israélienne. Les soldats ont également érigé des points de contrôle autour de Jéricho, créant des files d’attente de plusieurs heures alors qu’ils fouillent les véhicules et vérifient l’identité.

Au cours des derniers mois, Israël a lancé des raids meurtriers sur des villes et des villages palestiniens dans le cadre de son opération “Brise la vague”, lancée en réponse à une vague de violence visant les Israéliens par des attaquants solitaires et des groupes armés palestiniens émergents, largement centrés dans le villes du nord de Jénine et de Naplouse. Ces groupes sont généralement petits, dirigés par de jeunes hommes et sont organisés au niveau local en dehors des principaux partis politiques palestiniens.

Il est rare que des militants viennent de Jéricho, au lieu de Naplouse ou de Jénine. Jéricho est une ferme endormie et une ville touristique plus connue pour ses bananes et son archéologie que pour ses groupes armés. C’est un bastion de l’Autorité palestinienne largement impopulaire et la maison de Saeb Erekat, ancien négociateur de paix palestinien décédé en 2020.

Les habitants d’Aqbat Jabar ont condamné les opérations d’Israël comme une punition collective et ont déclaré que la violence ne cesserait pas tant que l’occupation de la terre palestinienne n’aurait pas pris fin.

“L’occupation est le problème”, a déclaré Jamal Omar, président du comité chargé de l’administration du camp de réfugiés d’Aqbat Jabr. “Tous les Palestiniens ont maintenant peur pour leurs enfants.”

La propagation de la violence, ont averti les analystes, est le produit d’une combinaison explosive d’un profond vide politique parmi les Palestiniens et du retour du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui dirige le gouvernement israélien le plus à droite à ce jour. Les membres de la coalition de Netanyahu comprennent des colons militants et des nationalistes juifs appelant à l’annexion de la Cisjordanie et à des politiques plus dures contre les Palestiniens.

Ayman Daraghmeh, un ancien membre parlementaire du Hamas, a déclaré que le groupe à Jéricho était « proche » mais pas organisé ou dirigé par le groupe extrémiste.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré que davantage de violence suivrait en réponse. “Notre peuple et sa résistance ne tarderont pas à répondre à ce crime”, a-t-il déclaré.

Tsahal a publié une photographie montrant les armes confisquées lors du raid : cinq fusils d’assaut, une arme de poing, une arme artisanale et des munitions. La présence généralisée d’armes illégales a contribué à la létalité de la vague de violence actuelle.

Lors de l’attaque de janvier contre le restaurant dans laquelle Tsahal a déclaré que deux des hommes tués étaient impliqués, les militants n’ont tiré qu’un seul coup avant qu’au moins l’un des fusils ne semble s’enrayer.

Personne n’a été blessé, mais les responsables israéliens ont averti que beaucoup auraient pu être blessés ou tués lors de l’assaut du 28 janvier, un jour après qu’un tireur palestinien en ait tué sept devant une synagogue à Jérusalem-Est. Un raid israélien à Jénine le 26 janvier visant une cellule militante a tué 10 Palestiniens, dont une femme dans la soixantaine.

Jéricho se trouve dans une partie de la Cisjordanie contrôlée par l’Autorité palestinienne, mise en place dans les accords de paix d’Oslo de 1993 comme une étape vers un État palestinien. Mais deux décennies plus tard, l’autre côté ne croit guère à une solution à deux États, car les colonies israéliennes, illégales au regard du droit international, se sont répandues dans toute la Cisjordanie.

« Jéricho a toujours été en sécurité. Nous avons entendu parler de ces choses qui se produisaient ailleurs, mais nous n’avions jamais imaginé cela ici », a déclaré Mais Awadat, 28 ans, assise dans la maison criblée de balles de ses proches. “Maintenant, c’est pire que la deuxième Intifada”, a-t-elle déclaré, faisant référence à la période d’affrontements intenses entre l’armée israélienne et les Palestiniens au début des années 2000.

Avant même le raid de lundi, la famille Awadat était la cible d’un autre raid samedi matin contre leur maison et leurs voisins.

Au cours de cette opération, Adel Awadat, 61 ans, a déclaré que deux missiles lancés à l’épaule avaient frappé sa maison vers 7 heures du matin sans avertissement préalable alors que lui et quatre autres membres de sa famille, dont son neveu de 16 ans, se trouvaient à l’intérieur. Un soldat israélien a alors appelé et a dit à la famille de sortir alors qu’un bulldozer barricadait la sortie principale.

Les soldats ont fait des membres masculins de la famille élargie d’Awadat, qui vivent dans les maisons voisines, se déshabiller et se tenir debout dans le froid et la pluie, a-t-il dit, tandis que les femmes et les enfants ont été placés dans des jeeps à proximité.

Quelque 12 membres masculins de la famille Awadat ont été arrêtés cette nuit-là et six sont toujours en prison, a déclaré Hasan Awadat, 27 ans.

A proximité, Qassam, 19 ans, un ouvrier de l’aluminium qui a refusé de donner son nom de famille, se dirigeait vers l’un des funérailles des cinq morts. Il a convenu que Jéricho n’était pas connu auparavant pour son militantisme, mais craignait que cela ne change.

«Nous avons un ami qui est maintenant tellement en colère. Il n’arrête pas de parler de se procurer une arme à feu et de tirer. Nous essayons de le calmer. Mais ce n’est pas facile. J’ai l’impression que toute l’atmosphère change », a-t-il déclaré.