L’attaque israélienne détourne l’attention mondiale du tremblement de terre en Afghanistan

Alors que le monde suit les événements qui se déroulent en Israël et dans la bande de Gaza, certains experts affirment qu’une autre crise humanitaire est éclipsée par la communauté internationale.

Alors que les travailleurs humanitaires et la population s’efforçaient encore de récupérer les cadavres du séisme dévastateur de samedi dans la province d’Herat, en Afghanistan, la province a été secouée par un autre séisme de magnitude 6,3 mercredi matin.

Le tremblement de terre, ainsi que ses répliques ultérieures, ont tragiquement coûté la vie à plus de 2 000 personnes et des milliers d’autres ont été blessées.

Bien que les tremblements de terre ne soient pas rares en Afghanistan, les récents tremblements de terre sont les plus destructeurs de l’histoire récente du pays, détruisant plus de 2 500 maisons dans 20 villages, affectant particulièrement les villages de Zindajan et Chahak.

« On pouvait voir qu’il n’y avait jamais eu de maison à Zindajan ; toutes les maisons étaient rasées », a déclaré Hadi Sabet, un photographe indépendant, dans une interview téléphonique avec CTVNews.ca après avoir visité les villages après les tremblements de terre.

« Prendre des photos de maisons détruites et de familles dévastées à Zindajan a été l’une des pires expériences que j’ai jamais vécues dans toute ma carrière de photographe. J’ai vu des gens utiliser leurs mains nues pour sauver leurs proches, sans personne pour les aider. »

Le tremblement de terre dévastateur de samedi a secoué Zindajan, un district rural situé à environ 40 kilomètres de la ville d’Herat, faisant plus de 2 000 morts et des milliers de blessés.

Suite à une série de répliques continues, un séisme de magnitude 6,3 a frappé le village de Chahak, à environ 28 km de Herat, la capitale provinciale, avec une profondeur de 10 km, comme l’a rapporté l’US Geological Survey. Une personne a été tuée et 177 personnes ont été blessées lors de ce séisme.

Les séismes et les répliques qui ont suivi ont eu de graves conséquences sur les communautés vulnérables, en particulier celles dont les maisons sont mal construites.

De plus, les établissements de santé locaux ont du mal à faire face à la demande massive de traitements, car ils sont sous-équipés pour prendre en charge le grand nombre de personnes ayant besoin de soins médicaux.

Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a indiqué que plus de 17 000 personnes en Afghanistan ont été touchées par les tremblements de terre et qu’elles sont actuellement confrontées aux conséquences difficiles de ces tremblements de terre dévastateurs.

Dans une entrevue avec CTVNews.ca, Nipa Banerjee, professeur à l’Université d’Ottawa, a exprimé ses inquiétudes quant à la capacité du gouvernement taliban de facto en Afghanistan d’aider adéquatement les familles touchées à la suite de ces tremblements de terre.

« La coordination de l’acheminement de l’aide n’a pas été suffisamment bien coordonnée, mais ce que je sais aussi, c’est que les talibans n’ont ni la capacité ni les ressources nécessaires pour fournir une assistance en conséquence, ce qui ne me surprend pas », a déclaré Banerjee. dit.

Les Nations Unies, ainsi que plusieurs pays, dont la Chine, le Pakistan et l’Arabie saoudite, ont promis une aide à l’Afghanistan à la suite des tremblements de terre. Le Coordonnateur humanitaire des Nations Unies a également donné son feu vert à une allocation de réserve d’urgence de 5 millions de dollars du Fonds humanitaire pour l’Afghanistan (AHF).

En plus de ces pays, divers organismes de bienfaisance et particuliers au Canada ont mobilisé de l’aide pour venir en aide aux personnes touchées par les tremblements de terre dévastateurs en Afghanistan.

La Communauté islamique afghane canadienne a lancé l’appel pour les tremblements de terre en Afghanistan, une initiative visant à fournir une aide immédiate aux personnes touchées par les tremblements de terre.

« Ce qui se passe à Herat est très malheureux. Le soutien disponible pour les personnes touchées est limité et les talibans ne disposent pas de système pour coordonner et contrôler la situation. » » a déclaré le vice-président de la Communauté islamique afghane canadienne, Nemat Maysam, dans une interview avec CTVNews.ca.

« Si le monde n’agit pas immédiatement, il y aura une catastrophe humaine à grande échelle », a-t-il ajouté.

Banerjee estime que la récente attaque du Hamas contre Israël, tout comme la situation lors de l’éclatement de la guerre en Ukraine, a détourné l’attention mondiale de la situation catastrophique de l’Afghanistan.

« J’ai vu que le tremblement de terre s’est produit presque simultanément avec l’attaque du Hamas, et ils se sont presque chevauchés. Avant cela, il y a eu la guerre en Ukraine, et cela s’est produit lorsque les donateurs ont quitté l’Afghanistan. La situation en Afghanistan était, d’une certaine manière, éclipsée. par ces événements », a déclaré Banerjee.

« Ce que je comprends, c’est que l’aide aux réfugiés ukrainiens était bien mieux coordonnée qu’en Afghanistan, principalement en raison de l’intérêt des donateurs occidentaux. Durant cette période, l’Afghanistan a été presque oublié, et la même chose s’est produite avec la situation du Hamas et d’Israël », a ajouté Banerjee.

Banerjee exhorte la communauté internationale à s’engager aux côtés du gouvernement de facto en Afghanistan pour fournir une aide cruciale aux populations vulnérables, avec un accent particulier sur les femmes et les filles qui ont été interdites de travailler et d’aller à l’école.

« Je pense depuis très longtemps qu’il est du devoir de la communauté des donateurs d’engager un dialogue avec les talibans et d’œuvrer à la réconciliation. Cela pourrait conduire à des améliorations dans le pays et garantir que l’aide étrangère parvienne à ceux qui en ont besoin. « Je ne suggère pas la question de la reconnaissance du gouvernement de facto des talibans », a expliqué Banerjee.



Le reportage sur cette histoire a été financé par le projet des journalistes afghans en résidence financé par Meta.