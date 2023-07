L’attaque israélienne contre le camp de réfugiés de Jénine entre dans sa deuxième journée

Commentez cette histoire Commentaire

TEL AVIV – La plus grande opération d’Israël en Cisjordanie occupée depuis deux décennies est entrée dans sa deuxième journée mardi, avec des raids intenses, des embuscades et des échanges de tirs qui ont tué au moins 10 Palestiniens, forcé des milliers de personnes à fuir leurs maisons et inclus des bulldozers réduisant des parties du Jénine camp de réfugiés en décombres.

Signalant que l’opération pourrait bientôt être achevée, l’armée israélienne a déclaré qu’il lui restait 10 cibles à Jénine. Les membres d’extrême droite du gouvernement ont appelé à une occupation à long terme de la ville, qui est apparue au cours de l’année écoulée comme un foyer du militantisme palestinien.

« Il n’y a aucun point dans le camp que nous n’ayons pas été, y compris le centre », a déclaré Brigue. Le général Daniel Hagari, un porte-parole de Tsahal, a tweeté, ajoutant que les soldats s’attendaient à s’engager avec des militants armés tout au long de la journée de mardi.

Comment les raids israéliens sur Jénine ont conduit à une opération militaire majeure en Cisjordanie

L’armée israélienne a déclaré avoir démantelé du jour au lendemain un « puits souterrain qui servait à stocker des engins explosifs au cœur du camp de Jénine ». Le communiqué ajoute que les soldats ont détruit « deux salles de situation opérationnelle appartenant à des organisations terroristes dans la région… un lance-grenades dans la région de Jénine, et ont confisqué des armes et du matériel militaire ».

Hagari a déclaré que tous les 10 Palestiniens tués et les 120 arrêtés depuis le début de l’opération lundi étaient des combattants. Selon la Croix-Rouge, environ 3 000 Palestiniens ont fui le camp du jour au lendemain.

L’incursion terrestre prolongée fait suite à plus d’un an de raids militaires israéliens quasi nocturnes qui se sont concentrés sur le camp de Jénine et ses environs, d’où sont originaires bon nombre des 50 Palestiniens qui ont attaqué les Israéliens.

Alors que la violence en Cisjordanie s’est intensifiée, Israël a affirmé à plusieurs reprises qu’il faisait de grands efforts pour éviter les pertes civiles dans les tirs croisés. Mais les raids militaires qui se sont allongés ces derniers mois et se sont multipliés pendant la journée ont tué de nombreux civils. Les types de batailles qui se déroulent dans les rues de Jénine rappellent le soulèvement palestinien de 2000 à 2005, connu sous le nom de deuxième Intifada.

Jusqu’à présent, 2023 est en passe de devenir l’une des années les plus meurtrières pour les Palestiniens, avec plus de 150 morts.

Mahmoud Balas, 47 ans, un habitant du camp de réfugiés de Jénine, a déclaré que lui, sa femme et ses cinq enfants avaient trop peur de fuir leur domicile depuis le début de l’opération lundi, alors même que des explosions et des tirs éclataient devant leurs portes et les conduites d’électricité et d’eau. ont été perturbés par les combats.

« C’est pire qu’en 2002 », a-t-il dit, se référant à ce qui est devenu connu sous le nom de bataille de Jénine, qui a duré plus d’une semaine et a fait au moins 50 Palestiniens et 23 soldats israéliens tués.

« Ils essaient de mettre le camp et ses habitants à genoux, car cela leur fait du mal », a ajouté Balas. « Mais ils ne réussiront pas, si Dieu le veut. »

Les forces israéliennes lancent une opération majeure dans une ville de Cisjordanie, tuant au moins 8 personnes

L’armée israélienne a déclaré qu’elle devait mener des opérations antiterroristes parce que l’Autorité palestinienne, qui contrôle techniquement Jénine, est absente et que des groupes militants comme le Hamas, le Jihad islamique et d’autres organisations plus petites sont aux commandes.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré mardi que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu était responsable de l’escalade et que Jénine « a été et restera incassable ».

