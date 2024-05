L’attaque israélienne à Rafah ne semble pas franchir la « ligne rouge » de Biden

WASHINGTON – L’administration Biden a réitéré son soutien à Israël, affirmant que l’opération meurtrière du pays qui a tué au moins 45 personnes dans la bande de Gaza au cours du week-end ne constituait pas une incursion terrestre majeure franchissant les lignes rouges américaines.

« Les Israéliens ont dit qu’il s’agissait d’une erreur tragique », a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, aux journalistes à la Maison Blanche.

Plus tôt mardi, un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré que c’était probablement une explosion secondaire qui avait déclenché un incendie qui avait enflammé les tentes à proximité, et non la frappe initiale. Environ 45 Palestiniens sont morts dans l’incendie qui a ravagé dimanche un camp de réfugiés temporaire près de la ville de Rafah, dans le sud de Gaza.

Israël visait deux militants du Hamas lors de l’opération de dimanche, qui ont tous deux été tués, selon un porte-parole militaire de ce pays du Moyen-Orient. L’attaque a eu lieu dans le quartier de Tel Al-Sultan, où se réfugiaient des milliers de Palestiniens. Plus de la moitié des personnes tuées étaient femmes, enfants et personnes âgéesselon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas.

Kirby a déclaré que l’administration déplorait les pertes en vies humaines, mais ne condamnait pas les actions du gouvernement israélien.

« Cela témoigne très clairement du défi des frappes aériennes militaires dans les zones densément peuplées de Gaza, y compris Rafah, en raison du risque de pertes civiles », a déclaré Kirby, ajoutant que l’enquête israélienne serait importante pour prévenir « de tels incidents à l’avenir ».

L’incident a été l’un des plus meurtriers depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, il y a près de huit mois.

Même si les États-Unis ne mènent pas leur propre enquête, Kirby a souligné que le gouvernement israélien avait mené de telles enquêtes dans le passé et communiqué ses conclusions – et avait même tenu des personnes responsables de ces erreurs mortelles.

« Voyons ce que donnera l’enquête », a-t-il déclaré. « Si nous avions fait cela, je pense que nous aurions souhaité avoir l’opportunité d’enquêter et de comprendre ce qui s’est passé. »

La grève du week-end ne semble pas non plus avoir franchi une « ligne rouge » qui empêcherait l’administration Biden d’aider Israël. Le président Joe Biden a précédemment indiqué qu’il suspendrait toute aide militaire américaine supplémentaire si ce pays du Moyen-Orient procédait à une invasion terrestre majeure à Rafah.

Kirby a souligné que jusqu’à présent, Israël n’a pas lancé d’incursion totale sur Rafah et a plutôt cherché à neutraliser les dirigeants du Hamas par des frappes ciblées.

« C’est différent », a déclaré Kirby mardi. « Les Israéliens ont déclaré avoir utilisé des bombes de 37 livres, des munitions à guidage de précision. »

Il a ajouté : « Si c’est effectivement ce qu’ils ont utilisé, cela indique certainement un effort pour être discret, ciblé et précis. Maintenant, évidemment, cela a eu des résultats tragiques, et évidemment, cela doit faire l’objet d’une enquête. »

L’administration a suspendu les livraisons de certaines bombes à destination d’Israël, craignant qu’elles ne soient utilisées à Rafah.

La frappe israélienne intervient malgré une décision rendue vendredi par le plus haut tribunal de l’ONU lui ordonnant d’arrêter immédiatement son offensive militaire à Rafah. Israël a fait valoir que la décision du tribunal lui accordait une certaine marge de manœuvre pour une action militaire.

