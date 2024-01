L’attaque « hitlérienne » du Congrès contre Arvind Kejriwal au milieu d’un pacte électoral clé

La rancœur au Pendjab entre le Congrès et le parti Aam Aadmi a culminé aujourd’hui avec le Congrès qualifiant le ministre en chef du Pendjab Bhagwant Mann et son homologue de Delhi, Arvind Kejriwal, de « Hitler ». La photo du dictateur allemand, a déclaré Pratap Singh Bajwa, du Congrès, correspond à celle des dirigeants de l’AAP.

Quelques heures auparavant, les deux partis avaient envoyé un message d’unité lors de la rencontre de Raghav Chadha et Pawan Bansal à Chandigarh. Une photo de la rencontre, publiée sur les réseaux sociaux, montrait les deux hommes discutant ensemble sur une pelouse dont le lieu n’a pas été divulgué.

“Le Congrès et l’APP de Chandigarh sont devenus les premiers constituants des partis de l’Alliance nationale démocratique inclusive indienne (INDE) à mettre en œuvre les décisions et les sentiments de l’INDE de ne pas laisser le BJP remporter les élections par défaut”, avait publié M. Bansal sur X, anciennement Twitter.

“Ensemble, nous remporterons les trois positions, annonçant ainsi la fin du régime anti-démocratique du BJP dans le pays”, peut-on lire dans son message. Il a été appuyé par M. Chadha dans un message en hindi.

Les deux partis, connus pour être plus en décalage qu’ensemble, se présentent aux élections municipales de Chandigarh, où l’AAP briguera le poste de maire. Le Congrès se concentrera sur le poste d’adjoint au maire principal et d’adjoint au maire.

Les deux partis l’ont salué comme une grève contre le BJP et ont déclaré qu’ils étaient les premiers du bloc INDE à se présenter ensemble. À Delhi, Arvind Kejriwal a également rencontré le chef du Congrès Mallikarjun Kharge.

Mais la bonhomie a échoué au Pendjab puisque Pratap Singh Bajwa, du Congrès, a déclaré que la « gouvernance dictatoriale » de l’AAP correspondait à celle d’Adolf Hitler.

“La première chose que je voudrais leur conseiller est de retirer les photos de Baba Saheb Ambedkar et Bhagat Singh de leurs bureaux et de les remplacer par Adolf Hitler. Et si vous regardez attentivement la photo d’Hitler, elle correspond à l’une de leurs ( AAP) dirigeants”, a-t-il déclaré.

Cette explosion est considérée comme l’expression de la frustration du parti alors que les dirigeants des deux partis sont parvenus à un accord à peine deux jours avant les élections municipales. Le candidat du Congrès au poste de maire, Jasbir Singh Bunty, ayant dû retirer sa nomination, les sentiments contre l’AAP étaient vifs.

Des sources au Congrès ont indiqué que de nombreux membres du parti avaient exprimé leur inquiétude quant au fait qu’une alliance avec l’AAP affaiblirait leur parti.

Plus tôt dans la journée, une énorme bagarre a éclaté entre les travailleurs du BJP et du Congrès-AAP au bureau de la municipalité de Chandigarh alors que M. Bunty allait retirer sa nomination.